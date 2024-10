L’emergència d’Aliança Catalana fa aflorar les contradiccions de l’independentisme mesell

Abans d’ahir hi va haver al Parlament de Catalunya una votació sobre una proposta de resolució favorable a la independència de Catalunya presentada per Alainça Catalana. Només va obtenir 3 vots favorables, 95 contraris (els d’ER i CUP inclosos) i 35 abstencions (de Junts per Catalunya). Per coherència amb els principis que hom aparenta defensar, ningú que es digui independentista pot votar-hi en contra, altrament fa evident que no en té de principis i que és un impostor. Ja ha passat anteriorment que diputats que se’n diuen han avalat amb el seu vot la retallada de la llengua catalana a l’ensenyament públic. D’aqueixes condustes se’n dedueix que el mot escaient als partits que així actuen és el d’independentistes mesells.

No cal estar d’acord amb tots els postulats d’Alainça Catalana per defensar el caràcter independentista de la formació, una evidència que els partits mesells i els mitjans addictes (com Vilaweb, TV3) neguen, i reconèixer el revulsiu potencial – positiu- que poden aportar a la política catalana actualment mancada de credibilitat i amarada de mediocritat. Acusar AC de ser un partit d’extrema dreta és una fal·làcia (per què no es parla mai d’extrema esquerra ?) destinada a deslegitimar el caràcter civilitzacional de la resposta dels pobles europeus al wokisme abstracte i banal que ha fagocitat l’esquerra occidental.

He llegit amb atenció l’assaig de Xavier Torrens, “Salvar Catalunya. La gestació del nacionalpopulisme català”, (Editorial Pòrtic, 2024), que té el mèrit de no partir dels prejudicis adversos a Sílvia Orriols i Aliança Catalana que empastifen l’espai públic nostrat. Però no aporta gaire cosa més, obvia la qüestió essencial que explica l’èxit (momentani ?) d’aqueix nou partit: reivindica la catalanitat com a identitat nacional vertebradora de la societat enfront de l’abandó de la idea de construcció nacional per part de “l’independentisme” anacional que ha estat hegemònic durant els anys del “procés” i que explica la seva esterilitat. El wokisme, amb tots els seus afegitons, és la ideologia de la desconstrucció nacional i és la doctrina oficial de Comuns, CUP, ERC i, vergonyosament, també la de Junts.