L’eix occidental emergent: EUA, Israel i…..Alemanya

La conferència de premsa conjunta d’ahir de Donald Trump i Benyamin Netanyahu, més enllà de les mesures anunciades i la seva eventual aplicació, són l’escenificació d’un nou eix emergent al si del bloc occidental front als totalitarismes i al progressisme woke. Si Alternativa per Alemanya guanya les eleccions del 23 d’aqueix mes podria afegir-se, com a pilar europeu (més Ucraïna) al nou eix d’estats que defensen el model civiitzacional de les societats obertes occidentals. Argentina i El Salvador, en serien els referents llatinoamericans, tots ells estats democràtics, que aposten per la prosperitat en lloc de les dictadures i la ruïna de tants altres països. L’esquerra europea i americana no és capaç de presentar cap tercera via com a alternativa a la polarització global entre règims totalitaris i occidentals.