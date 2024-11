L’atac antijueu d’Amsterdam és equiparable a la nit dels vidres trencats a Alemanya el 1938

De tot el que s’ha escrit arran de l’atac antijueu d’Amsterdam -aprofitant la cobertura d’un partit de la Champions League – en dedueixo aqueixa percepció: a Europa occidental som a l’inici d’una nova etapa de l’antisemitisme, aqueix cop amb els islamistes com a força de xoc, però amb el progressisme antisionista com a instigadors.

No ha estat pas un acte improvisat, ans al contrari, meticulosament preparat pels seus actors: la mentida divulgada per ells mateixos al·legant una provocació prèvia dels seguidors del Maccabi es complementa amb la immediata legitimació de la violència contra els jueus atesa la seva culpabilitat “genocida. Mitjans nostrats -Vilaweb i TV3- han assumit sense contrast aqueix relat antisemita.

La realitat és que, després de més d’un any d’ençà l’atac genocida dels gihadistes palestins contra els ciutadans israelians, aqueix acte infame té una complicitat mediàtica i política a escala europea equiparable a la que va tenir l’agressió premeditada dels nazis la nit dels vidres trencats justament ara fa vuitanta sis anys, el 9 de novembre del l’any 1938. Som a les portes d’una onada de violència antijueva, però també contra les societats obertes occidentals, amb el palestinisme com a coartada moral de l’antisemitisme d’antany. Però, a diferència de fa vuitanta anys, els jueus i els antitotalitaris que els hi donem suport tenim uns mitjans d’autodefensa que no van poder protegir les víctimes de l’holocaust. El principal dels quals és la legitimitat històrica i la capacitat autocrítica.