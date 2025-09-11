L’assassinat de Charlie Kirk, un tombant en la guerra civilitzacional al si de les societats obertes occidentals

No tenia cap mena de notícia relacionada amb Charlie Kirk i el seu pensament, per això abans d’opinar he acudit a la resposta immediata d’un dels meus referents intel·lectuals, Yascha Mounk, que ahir al vespre java publicar a Persuasion aqueix apunt titulat significativament, The Assassin’s Veto. del qual val la pena transcrure aqueixos paràgrafs:

“Political violence descends over the land like a heavy curtain falling at the end of a play.

A shooter wounded Donald Trump, and killed an attendee of his rally, in Butler, Pennsylvania, on July 13, 2024.

A shooter killed Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare, in midtown Manhattan on December 4, 2024 (and was widely celebrated for this cowardly act).

A shooter killed two attendees of a gala at the Capital Jewish Museum in Washington, DC, on May 21, 2025.

A shooter killed Melissa Hortman, a Minnesota state representative, and her husband, and wounded John Hoffman, a state senator, and his wife, in the suburbs of Champlin, on June 14, 2025.

A shooter killed two children, and injured about twenty others, in an attack on a Catholic Church in Minneapolis on August 27, 2025.

Today, on September 10, 2025, a shooter killed the political commentator Charlie Kirk in an attack at Utah Valley University.

Charlie Kirk had great gifts as a communicator. His political activism also earned him a lot of enemies. Those enemies will now be tempted to affix “buts” and “howevers” and “at the same times” to the wave of shock elicited by his assassination. Indeed, some Democrats already seem to have fallen into that trap, objecting to a Republican motion for the House of Representatives to observe a moment of silence in Kirk’s honor. But this is a time to “but me no buts”: to close ranks, across the ideological spectrum, without any hint of hemming or hawing.

Defenders of free speech often worry about the heckler’s veto. Some protestors believe that the First Amendment gives them the right to disrupt the speech of those they do not like. But this is a misunderstanding of the logic of free expression. For if hecklers had the right to disrupt any speech, they would quickly come to be in control of what can and cannot be said. While everyone must be free to peacefully protest forms of expression they do not like, they do not have the right to stop such speech from taking place.

I share those concerns over the heckler’s veto. But the danger which now faces the American Republic is deeper still. As violence descends on the land, and the price of engaging in political speech grows and grows, we are increasingly faced with something even scarier, both for the individual and for our political culture: the assassin’s veto.

Violence as a means of politics must always remain unacceptable in a democracy, whether it targets outspoken conservative podcasters or progressive politicians or senior judges or corporate executives. For we all stand to lose when the price of sharing one’s ideas, right or wrong, left or right, radical or milquetoast, becomes incalculable.”

Després he acudit a veure què en deien els jueus francesos a Tribune Juive, on Sébastien de Crèvecœur, (un professor de filosofia jubilat i no pas jueu) hi publicava aqueixa opinió: “L’assassinat politique du jeune influenceur chrétien conservateur Charlie Kirk, un turning point“.

L’assassinat politique du jeune influenceur chrétien conservateur Charlie Kirk, tué à seulement 31 ans, sera, à n’en point douter, un moment de rupture, un 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡, nom justement de l’organisation des jeunes conservateurs qu’il avait fondée (Turning Point USA).

Représentatif de l’Amérique jeune, de la génération Z, de plus en plus consciente des errements anthropologiques (immigration de masse de remplacement, décivilisation, ensauvagement, insécurité endémique, appauvrissement, ingénierie sociale totalitaire sur le plan des identités, perte totale de repères moraux) dans lesquels l’Occident se fourvoie depuis quarante ans, il incarnait la jeunesse qui avait décidé de tourner le dos aux vieilles lunes de gauche révolutionnaires pour retourner à l’essentiel, à ce qui fonde la civilisation occidentale même.

Individuellement, chrétien évangélique, il inspirait énormément de jeunes en renvoyant consciemment et inconsciemment à l’essence même des États-Unis, comme Trump par ailleurs : une Amérique sûre d’elle, de sa chrétienté, de la croyance fondamentale en la liberté à travers notamment la sacralisation du 𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ (celui dont le Royaume-Unislamique ne cesse de se détourner), mais une liberté jugulée par des mœurs conservatrices ancrées dans une certaine religiosité. Ce dernier point est très éloigné de moi, de mon être-au-monde, mais c’est aussi ça les États-Unis, cette singularité nationale les distinguant des autres nations.

Par ce particularisme nationaliste revendiqué, mais ancré dans une universalité chrétienne, il était naturellement l’ennemi d’un totalitarisme mondialiste rêvant du sans-frontiérisme radical (l’idéologie trans), de l’effacement derrière l’idéologie totale caractéristique du fanatisme de gauche depuis la Révolution française.

Il parlait donc aussi, mais depuis l’autre rive, à cette autre Amérique, également de sa génération, celle dédiée corps et âme à cette pulsion de mort, à ce nihilisme.

Libéral authentique, il avait fait du dialogue, du débat d’idées, la force absolue de son mouvement, qui a contribué à la victoire de Trump : par la maïeutique socratique, il amenait le camp du chaos civilisationnel, naturellement celui de la confusion mentale, à dévoiler ses contradictions, ses aberrations, ses illogismes radicaux, pour mieux ramener les brebis égarées, observatrices, dans le droit chemin.

Il n’a pas été tué pour ses idées, ses discours, mais par ce qu’il révélait de celles de ses détracteurs.

C’est malheureusement vieux comme le monde : c’est le Socrate de Platon dans 𝐴𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 ; le prisonnier libéré de la Caverne, chez Platon, qui est raillé, rejeté, voire menacé par ceux restés dans ladite caverne parce qu’il voit la réalité et la rapporte ; c’est un thème qui a été illustré maintes fois dans l’histoire de la pensée.

Or, le totalitarisme se fonde sur le mensonge visant à monopoliser la réalité sociale (idéologie totalisante, contrôle de l’information, terreur organisée) et donc à instituer une « vérité officielle » qui remplace les faits ou les interprétations indépendantes.

C’est cela qui a rendu Charlie Kirk insupportable aux yeux de la Gauche.

On voit là les limites de l’approche honnête et sincère de Kirk, cherchant à ouvrir les yeux par le dialogue. La Droite cherche toujours à essayer de séduire la Gauche, pour se rendre acceptable à ses yeux, comme si cette dernière détenait un magistère moral supérieur, quand elle est au contraire ce qui nie la morale la plus élémentaire. Mais le dialogue vaut avec ses adversaires, pas avec ses ennemis. Un ennemi, ça se soumet.

Les Américains ont la chance inouïe, ou plutôt pour être plus exact se sont donné la chance, d’avoir Trump au pouvoir. Il est plus que temps que l’État exerce sa coercition de manière étendue, et sans concession.

Les groupuscules de gauche doivent être dissous, persécutés ; les universités et leurs professeurs complices du pire sanctionnés sans pitié ; toutes les associations communautaristes de type LGBT interdites.

L’État est nul et non avenu s’il ne sait plus exercer la violence légitime, c’est-à-dire la force. S’il ne le fait pas, le spectre de la guerre civile planera alors.

L’histoire des États-Unis est très violente, et la Droite américaine est armée jusqu’aux dents, la Gauche ne semble pas en prendre la mesure. Le rôle régalien de l’État est d’« écraser l’infâme » par la force, pour éviter le bain de sang de la violence.

Il ne reste plus beaucoup de temps aux États occidentaux avant celui-ci, c’est à mes yeux une évidence. Si les Américains sentent qu’il n’y a pas de réponse, ils prendront celle-ci en charge eux-mêmes.

À bon entendeur…

Al nostre país, l’obscurantisme mediàtic que impedix cap mena d’anàlisi fefaent de la realitat dels fets es capaç de publicar impunement un titulat com aqueix que signa Ketty Calatayud al Nacional: “Qui ha matat Charlie Kirk? Així ha estat l’assassinat de l’activista d’ultradreta i reconegut trumpista”, només li falta aplaudir el crim.

Particularment em sembla que aqueixa mort és un tombant significatiu en la guerra civilitzacional que es lliura des de fa dècades al si de les societats obertes occidentals entre aquells que les volen destruir en nom dels totalitarismes (comunista, islamista, wokista, palestinista) i els qui les volen preservar en nom del liberalisme econòmic, polítiv i filosòfic. El supremacisme moral d’un progressisme fallit, la desconnexió envers els conflictes reals que afecten el món globalitzat i la incapacitat per diferenciar entre totalitarismes i democràcia expliquen la desorientació i la ineptitud per situar un projecte nacional català en l’escena internacional. Significativament el crim ha estat perpetrat a una universitat, de les moltes que han esdevingut cau de les ideologies totalitàries a les quals combatiu l’infortunat Charlie Kirk.