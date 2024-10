La victòria d’Israel sobre l’eix iranià és l’esperança dels kurds, els cristians libanesos i la resistència siriana

Els nostrats propagandistes mediàtics del gihadisme palestí són incapaços d’oferir al públic català una informació veraç i omnicompresiva del conflicte entre l’eix iranià i Israel, ignoren barroerament l’esperança dels pobles del Pròxim Orient que aspiren a alliberar-se de l’opressió i la misèria que imposa el totalitarisme islamista que empra la causa palestina com ariet.

Ahir, Yedioth Ahronot publicava aqueix article de Fahad Almasri, president of the National Salvation Front in Syria, exposant el següent plantejament estratègic: Rebirth of the East: What follows the collapse of Iran’s regiona influence ?

Avui, Veys Dag, signava aqueixa anàlisi al Jerusalem Post: How the Abraham Accords and Kurdish alliances could transform the Middle East. Kurds see hope in the Abraham Accords but face serious opposition from Iran and Turkey. Could alliances shift ?