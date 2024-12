La segona mort de Samuel Paty

L’ensenyant Sanuel Paty va ser degollat per un gihadista el 16 d’octubre del 2020, des de fa setmanes s’està desenvolupant el judici als acusats de complicitat del crim fent aplorant les circumstàncies que envolten el cas, com explica Didier Lemaire. “Certains militants estiment que l’islamophobie présumée de la société française explique la mort de Samuel Paty. Le contexte de menaces quotidiennes que subissent de nos jours les professeurs rend ce type de messages particulièrement dangereux pour ces derniers, rappelle Didier Lemaire dans cette tribune: l’ «islamophobie» toujours invoquée par certains militants.

Maître Carine Chaix, avocat partenaire de Défense des serviteurs de la République, a déposé plainte au nom de Mikaëlle Paty et de notre association, pour apologie de terrorisme et incitation à la haine envers les professeurs suite à des propos tenus le 3 décembre sur X (ex-Twitter) par Monsieur Pierre Jacquel.

Une argumentation inacceptable

Mardi 3 décembre, le doctorant Pierre Jacquel formulait l’accusation suivante : « Sans islamophobie, ce drame ne serait jamais arrivé. Patty (sic) était probablement un islamophobe laïc, mais si un musulman le dit on parlerait (sic) d’apologie du terrorisme. Le père de famille musulman fait le coupable idéal, et ce procès va encore alimenter l’islamophobie ».

Nous ne pouvons accepter que la mémoire et l’honneur de Samuel Paty soient salis par une personne prenant fait et cause pour l’un des prévenus, Brahim Chnina, qui a organisé la campagne de haine ciblant le professeur. Il reviendra à la Justice d’apprécier la justification de cet assassinat, formulée par ce Monsieur, et si celle-ci participe de plus à focaliser la haine sur les professeurs soucieux que soit respecté dans leur établissement le cadre laïque de l’instruction.

Inversion victimaire à la mode

Ce Monsieur, se présentant comme enseignant doctorant à l’université de la Sorbonne – alors qu’il ne maîtrise manifestement pas la concordance des temps –, prétend, en effet, que « l’islamophobie de la société et de nombreux profs laïcs sont la racine du terrorisme ». Il reprend ainsi le type d’« argument » qui innocente le violeur en prétendant que la mini-jupe, quand ce n’est pas la femme elle-même, serait la cause du viol. Il faut dire que l’inversion de la victime et du bourreau est devenue un « argument » très en vogue depuis quelques mois dans la sphère islamo-gauchiste, notamment chez les députés de LFI qui nazifient les juifs pour justifier les pogroms génocidaires du Hamas et inciter à l’antisémitisme dans notre pays. Ces députés ne font finalement que reprendre la phraséologie frériste.