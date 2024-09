La fallida de l’ONU davant la recomposició totalitària de l’ordre global

He anat seguint algunes de les intervencions dels caps d’estat i de govern integrants de les Nacions Unides ara que s’està celebrant l’assemblea geneal anual que permet constatar com l’actual organització no respon de cap manera als principis fundacionals de promoure la democràcia i els drets humans després del desastre de la Segona Guerra Mundial.

L’ordre instaurat al 1945 cedeix davant els totalitarismes emergents (post-comunistes xinesos i russos, i els diversos components del món islàmic) i els còmplices aplegats a l’aiguabarreig denominat Sud-Global. Els valors de les societats obertes occidentals estan reculant al mateix si del món lliure per mor del treball se sapa del wokisme (falsos anti-racistes, farsants anti-feixistes, pacifistes banals, contra-identitaris estil Judit Butler). La impotència volguda i la inutilitat manifesta dels dirigents onusians i la panòplia d’experts que parasiten els diferents organismes internacionals permet l’avenç violent de narco-estats (Veneçuela, Líban), teocràcies islamistes (Afganistan, Iran) i el fictici estat de Palestina, que és un compendi de totes les impostures que sotgen l’ONU.

Decebedores les intervencions de Joe Biden o Emmanuel Macron, molt per sota del nivell que cal esperar dels líders del món lliure, lloc que mereixen Zelenky i Netanyahu. Irrellevant l’espanyol Pedro Sánchez, com sempre, només imbatible pels dirigents mesells catalans.

He escoltat amb admiració el discurs de Nayb Bukele del Salvador, un estat regenerat d’ençà del 2019 que contrasta amb la crònica corrupció de Cuba, per exemple. També el de Javier Milei, president argentí, amb unes paraules que fan trontollar les impostures del progressisme global. Significativament, Bukele i Milei es reuneixen demà per coordinar posicionaments a nivell internacional.

Evidentment, l’esperat discurs de Benjamin Netanyahu va ressonar arreu malgrat la buidor de l’auditori arrenglerat amb el relat eixorc de Mahmud Abbas que demanava l’exclusió d’Israel de les Nacions Unides. Com assenyala encertadament l’editorial d’avui del Jerusalem Post: “Israel plays a critical role in the global fight for freedom“.

Amb molta dignitat, el nostrat cap de govern d’Andorra, Xavier Espot va parlar amb sentit d’estat inimaginable en boca de Salvador Illa, Oriol Junqueras o Carles Puigdemont: “Cal una crida urgent per arribar a un dels objectius més nobles de la política, la pau”.