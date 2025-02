La condemna pòstuma de Salwan Momika

Salwan Momika (1986-2025), fou un combatent assiri, militant anti-islamista contra l’ISIS, refugiat a Suècia, on el proppassat 29 de gener fou assassinat d’un tret al cap mentre difonia a les xarxes de comunicació social el missatge contra el totalitarisme musulmà. Ahir es va conèixer la sentència d’un tribunal suec que el condemnava pòstumament per incitació a l’odi per haver cremat un exemplat de l’Alcorà en públic.

Ha mort enmig del silenci mediàtic i polític arreu d’Europa, pitjor encara, la seva memòria és ultratjada titllant-lo “d’extrema dreta”, aqueixa fórmula barroera de deslegitimar els dissidents de l’ordre establert a l’Occident mesell davant el gihadisme geneeocida. Fa caure la cara de vergonya llegir la notícia del seu assassinat al Nacional.cat, i a Vilaweb.