Jaume Mir, en la memòria

Per encàrrec dels promotors dels actes commemoratius del centenari dels Fets de Prats de Molló he fet una ressenya elemental sobre un personatge extraordinari, Jaume Mir Mas (Sant Sadurní d’Anoia, 25 de desembre del 1888- Ixelles, Bèlgica, 11 de gener del 1943). Fill de Casimir Mir Borràs, paleta de professió i Oliva Mas Costada. Hom ho desconeix tot sobre la seva infantesa i joventut, però l’erudit santsadurninec Joan Rossell Medall ha trobat que va treballar a Barcelona pel Consulat dels Estats Units abans de marxar de Catalunya i instal·lar-se a Bèlgica després de la Setmana Tràgica del 1909. Mir era maçó, afí al moviment laic i a les tesis llibertàries de Francesc Ferrer i Guàrdia. La Bèlgica de principis de segle XX era una terra d’acollida especialment mobilitzada en favor del dissortat pedagog català. Mir s’establí a Brussel·les on es va dedicar a la importació i exportació de fruites i verdures entre Bèlgica i Holanda, un sector comercial amb forta presència catalana. Es va casar amb una ciutadana belga, Jeanne Lories, i van ser pares de dos fills Elisée i Agis.
Segons escriu Sílvia Marimon en l’article “Jaume Mir, espia i heroi dels belgues a la Gran Guerra” (Ara, 17 d’agost del 2015), “diuen que per entrar a casa seva exigia dues condicions: amor a la llibertat i anticlericalisme”. Alt i prim, duia ulleres, sempre anava impecablement ben pentinat, i lluïa un gran bigoti ros. Era de tracte reservat, però els seus amics deien que sempre es podia comptar amb ell, tot el perfil d’un home del silenci i d’acció, com tants n’hi havia a la Catalunya d’aquell temps.
El 4 d’agost de 1914, Alemanya envaïa Bèlgica, la seva pàtria adoptiva, Jaume Mir va entrar en contacte amb una sèrie de coneguts seus i van organitzar una xarxa de comunicació clandestina, connectada amb la resistència belga a França i el Regne Unit. Passava aparentment mercaderies cap a Holanda aprofitant la seva condició de ciutadà d’un estat neutral, però realment duia informació, diners i persones des del territori belga ocupat pels alemanys. L’abril de 1915, els serveis secrets anglesos i francesos li van demanar si podia fer sortir de Bèlgica obrers mecànics i ajustadors, ja que els arsenals aliats no anaven sobrats de bons especialistes. Va ajudar a sortir desenes d’especialistes cap a França i Anglaterra. Una informació seva a l’estat major aliat va permetre que avions francesos llancessin bombes i destruïssin el quarter general alemany del Kronprinz, a Charleville, a la regió de Namur (Bèlgica), el juny de 1915.
Arran de la delació d’un agent infiltrat fou detingut el 2 d’octubre del 1916, malgrat els maltractaments i les amenaces, mai va confessar ni va delatar els companys de la seva xarxa. El 26 de març de 1917 va ser condemnat per un consell de guerra a pena de mort per espionatge. Segons una notícia apareguda al diari madrileny El Imparcial el 18 d’abril del 1917 li fou commutada la pena capital per una de reclusió a perpetuïtat arran de la intercessió del rei Alfonso XIII davant les autoritats alemanys. Arran de l’Armistici de l’11 de novembre del 1918 fou alliberat el 6 de desembre. L’any 1920 li fou concedida la medalla de l’Ordre de Leopold, màxima condecoració belga per a un civil.
Aqueixa condició d’heroi de guerra li va atorgar un status respectable políticament al si de la societat belga. Per casa seva hi van passar personalitats espanyoles exiliades oposades a la dictadura del general Primo de Rivera com Unamuno, López Ochoa i Ortega y Gasset. Publicà “Mémoires d’un condamné a mort 1914-1918”, (Librairie Plon, París, 1926). Anys més tard aparegué la traducció en castellà “Memorias de un condenado a muerte por los alemanes (1914-1918)”, (Editorial Zeus, Madrid, 1930), amb pròleg de Graco Marsà Vancells que havia estat un actiu conspirador republicà contra el règim militar. No ha sigut fins all 2025 que no n’ha aparegut una versió en català a l’editorial Alda Talent.
Però sobretot Intervingué en l’acollida a Bèlgica dels implicats en els fets de Prats de Molló, un cop foren expulsats de França al novembre del 1926. Eren vuitanta sis en un primer moment. Al febrer de l’any següent hi varen fer cap Francesc Macià i els altres capitostos d’Estat Català que hi romangueren fins al novembre. L’acollida de les autoritats belgues i la municipalitat de Brussel·les fou favorable però no era suficient per mantenir econòmicament aqueix gruix d’homes. Francesc Macià personalment va encarregar a Jaume Mir la manutenció dels seus soldats i aquest va organitzar-ne l’allotjament, trobar-los feina i estada amb la col·laboració de personalitats de l’esquerra local. Fins i tot es va fer càrrec de les exèquies i la sepultura del dissortat voluntari Francesc Català mort de malaltia a l’edat de vint-i-sis anys. Jaume Mir va mantenir una intensa correspondència directa amb Francesc Macià a qui informava de les incidències relatives als voluntaris i les dissidències que apareixien entre ells, circumstància que li valgueren algunes enemistats.
Jaume Mir era una figura destacada de la comunitat catalana, relativament nombrosa, integrada per comerciants i antics refugiats. Contribuí a impulsar el Casal Català de Brussel·les al desembre del 1930 però els promotors eren majoritàriament comerciants sense compromís patriòtic com el que assumien els afins a Estat Català, alguns dels quals com Bordas de la Cuesta estaven enfrontats amb Jaume Mir per les divergències viscudes als primers temps de la seva presència a la capital belga. Mir optà a la presidència i perdé la votació, abandonant tot seguit el casal segons explica detingudament Jordi Bohigas Maynegre al llibre “Catalunya a Bèlgica. Història del Casal Català de Brussel·les (1930-2020)”, (Editorial Afers, 2019).
Als anys trenta l’ambient polític a Bèlgica havia canviat arran de l’ascens dels partits filo-feixistes i antisemites. Els informes policials belgues sobre les activitats de Jaume Mir canvien de to passant a ser un subjecte amb afinitats polítiques perilloses, quan va esclatar la Guerra del 1936-1939 el vigilaven de prop. I més quan fou nomenat delegat a Bèlgica del Comissariat de Propaganda del Govern de la Generalitat, a les ordres directes de Jaume Miravitlles.
L’octubre del 1936 el van detenir i van registrar casa seva, acusat de traficar amb armes per a la República. Els agents belgues, però, no van trobar proves per inculpar-lo. El març del 1937 el van tornar a denunciar com a traficant d’armes i propagandista “molt actiu” del govern republicà, en aquests moments desplaçat a València: “S’ocupa de recollir voluntaris per Espanya, sobretot mecànics i conductors. Actualment és el president de la Cambra de Comerç espanyola a Brussel·les i afirma que és representant diplomàtic de la Generalitat. Té relacions amb diferents espanyols, tots ells partidaris del govern republicà”, diuen els informes policials.
Jaume Mir va organitzar a Bèlgica el Consell Llevantí Unificat d’Exportació Agrícola (CLUEA), que, en realitat, encobria la compra d’armes i municions per als republicans. Els beneficis de la venda de fruita i queviures es destinaven a ajudar la República. “El CLUEA és una important organització espanyola, i la dirigeixen els comunistes. Controla tota l’exportació de fruita”, afirma l’informe belga. A partir del gener del 1939 acull els republicans catalans que cerquen terres d’exili, com el dirigent d’Estat Català Ramon Fabregat i la seva dona, abans que marxessin a Mèxic.
A partir del 1940 Bèlgica és ocupada per l’exèrcit alemany, no hi ha notícies de la seva situació, solament se sap que està greument malalt. Únicament un darrer informe policial de l’11 de gener del 1943 anuncia de la mort de Mir: “Comerciant, cavaller de l’Orde de Leopold, resident a Brussel·les, a l’avinguda de la Chevalière, 9, nascut a Sant Sadurní d’Anoia, el 25 de desembre del 1888, divorciat de Jeanne Lories i casat amb Catherine-Marie Van Erp.
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