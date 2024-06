Itzik Horn: “Hi ha molta hipocresia a les organitzacions humanitàries”

Des d’aquell mes de novembre no teniu informació sobre el Iair i l’Eitan ?

No. Ni han aparegut als vídeos que l’organització terrorista de Hamàs publica cada cert temps per a la seva guerra psicològica, amb ostatges parlant per enviar algun missatge.

En una altra entrevista, vostè va criticar la Creu Roja perquè en teoria donen servei per poder atendre ferits i segrestats, però tampoc tenen informació al respecte.

Tant de bo. La Creu Roja no ens va voler ni rebre. Nosaltres vam anar a la Creu Roja per lliurar un llistat de medicaments que els segrestats havien de consumir. Fins i tot vam portar medicaments, però la Creu Roja no va voler rebre els medicaments. Van dir que no podien fer absolutament res perquè, per això, totes dues parts han d’estar d’acord i Hamàs no hi estava d’acord.

No ho acabo d’entendre perquè la Creu Roja funciona lliurement a la Franja de Gaza. I vam veure vídeos de quan van alliberar ostatges, la Creu Roja estava amb els terroristes de Hamàs. Però bé, forma part de la hipocresia d’aquest món.

Creieu que hi ha un punt d’hipocresia en aquestes organitzacions humanitàries ?

No en tinc cap dubte. Quan algú de la UNRWA[Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina]o de la Creu Roja són membres de Hamàs, com ara que van alliberar aquesta noia que estava segrestada a casa d’una família normativa d’un home era un corresponsal d’Al-Jazeera a la Franja de Gaza, no en tinc cap dubte. Hi ha hipocresia i som generosos a la definició.

Després en parlarem més, de tot això. Moltes vegades ha comentat que l’esperança és l’última cosa que es perd.

És així. És allò que ens manté amb forces. A veure, som conscients que això és una loteria. Per més que els meus fills siguin forts, fa vuit mesos que són als túnels. I estan malalts perquè no veuen la llum del dia, no mengen el que haurien de menjar, no dormen, estan sota tortures psicològiques i físiques també. No és que estiguin detinguts en una presó, estan segrestats a túnels des de fa vuit mesos a mans d’una organització terrorista anomenada Hamàs. La seva vida està en perill en qualsevol moment.

Imagino que el rescat de diversos segrestats fa una setmana a Rafah potser és una dosi d’esperança.

Això va generar en tots nosaltres una sensació de sentiments oposats. D’una banda, és clar, l’alegria que hagin pogut treure d’aquest infern a qualsevol és benvinguda i beneïda. D’altra banda, també va generar un sentiment de frustració perquè no són els teus. Però a veure, tots van ser rescatats perquè estaven en famílies normatives com la teva o la meva. Dels que són als túnels, ningú va ser rescatat i no crec que puguin ser rescatats.

Ara ha tornat a comentar això que els segrestats estaven a cases de famílies normatives. Això trenca alguns dels relats que s’han anat imposant i que potser Hamàs no és només l’home jove amb passamuntanyes i metralleta i que va molt més enllà ?

A la Franja de Gaza tothom té a veure amb Hamàs, directament o indirectament. Si una dona argentina estava segrestada a casa d’una família que l’home era mestre de la UNRWA, si als hospitals de Gaza hi ha entrades als túnels, si hi ha metges que quan van arribar els segrestats no els van voler atendre per ser jueus o que van operar nois i noies sense posar anestèsia…

Són metges, no estem parlant, com tu dius, de joves amb passamuntanyes i armes proporcionades per l’Iran. Aleshores un es pregunta qui no està involucrat amb Hamàs. Compte que jo sé que els dos milions d’habitants a Gaza no són terroristes, però aquest és el govern que tenen.

També li volia preguntar com estan portant vostès i tota la societat israeliana tota aquesta situació. Perquè, més enllà de la seva dura situació personal amb la qüestió dels seus fills, el país continua estant en guerra. La cúpula de ferro es continua activant constantment i el risc, l’amenaça i els atacs a Israel segueixen estant presents.