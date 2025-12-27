Israel obre la porta a les nacions emergents

El reconeixement per part d’Israel de la independència de Somalilàndia té múltiples implicacions geostretègiques i polítiques, entre les quals cal destacar l’impuls a les nacions emergents. A la mateixa regió del golf Pèrsic, el Iemen del Sud pot ser el proper a ser reconegut. La Republica Federal de la Cabília també és a la fila. Aqueix és el missatge del seu president Ferhat Mehenni: VIVE LE SOMALILAND INDÉPENDANT
Le Somaliland vient d’enregistrer sa première reconnaissance officielle sur la scène internationale. Indépendant de fait depuis 1991, il a longtemps été tenu à l’écart de la communauté des nations en raison de crispations idéologiques et d’une lecture figée du droit international, qui ont fait obstacle à sa reconnaissance et à son admission aux Nations unies. Il est irraisonnable que la communauté internationale ait préféré maintenir vacant le siège d’un État somalien inexistant depuis 34 ans, plutôt que de reconnaître le Somaliland, État stable et fonctionnel, demeuré debout malgré le chaos régional et la menace permanente du terrorisme des Shebabs. La République fédérale de Kabylie salue cette première reconnaissance internationale et appelle l’ensemble des États à emboîter le pas à Israël, qui vient, une fois de plus, de faire preuve d’intelligence politique et de lucidité géopolitique. Elle partage la joie du peuple somalilandais et adresse ses félicitations à l’État d’Israël et à sa plus haute autorité, Son Excellence le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Puisse cette reconnaissance inaugurer un nouveau cycle d’indépendances : non plus celles de peuples artificiellement constitués au milieu du XXᵉ siècle, mais celles de véritables nations, longtemps enfermées dans des États postcoloniaux devenus carcéraux. À l’image du Somaliland, la Kabylie finira, elle aussi, par être reconnue et respectée sur la scène internationale.
Vive le Somaliland libre et indépendant. Vive la Kabylie libre et indépendante.
El Kurdistan també té les seves expectatives, especialment ara que la confrontació entre Turquia i Israel està pujant d’intensitat.
Qui no hi és, ni se l’espera és Catalunya, una causa desprestigiada internacionalment després del procés fallit al 2017, autodegradada a un territori perdut del Sud Global, menada per idiotes útils del palestinisme i amarada d’antisionisme estèril. Resulta patètica aqueixa piulada de Josep Lluís Alay ahir mateix a X: “Israel rebenta la hipocresia de l’ordre internacional i estableix relacions diplomàtiques plenes amb Somalilàndia. Una lliçó de geopolítica a tots aquells que volen una Catalunya independent. Congratulations Israel @IsraeliPM and Somaliland @Presidencysl_ from Catalonia!
