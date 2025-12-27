Israel i Turquia entre en una fase de confrontació mutidimensional

Turquia sota el comandament d’Erdogan ha passat d’un estat no-hostil a Israel a ser-ne un dels més punyents enemics en nom del neo-otomanisme que malda per recuperar el rol hegemònic d’antany a l’Orient Mitjà. Amb aqueixa finalitat dona suport al gihadisme palestí, entorpeix l’aproximació entre el Líban i Israel, pugna per situar la Síria post-Assad sota el seu protectorat, s’implanta a Líbia i a Somàlia. Per això darrer s’ha manifestat frontalment contra la independència de Somalilàndia per part d’Israel.
Israel ha trellat una aliança estratègica amb Grècia i Xipre per contenir l’expansionisme turc i fa costat a les minories alauita, drusa i kurda front a l’islamisme sunnita que és al poder a Síria, alhora que n’atura les pretensions intervencionistes pro palestines. Israel fins i tot afavoreix el manteniment de la influència russa en detriment de la de Turquia a Síria. Qatar és el finançador del règim d’Erdogan en ple declivi econòmic mentre que Israel, malgrat l’estat de guerra permanent en el qual ha de viure, creix econòmicament i guanya influència regional. Turquia mira d’evitar la derrota total d’Iran alhora que malda per ocupar el seu lloc al capdavant de l’islamisme contra Israel amb la complicitat d’estats com el Regne d’Espanya.
