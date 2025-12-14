Israel i la independència de Somalilàndia

Somalilàndia és un antic protectorat britànic situat a la regió nord-oest de Somàlia que es proclamà independent l’any 1991 i malda pel seu reconeixement internacional. L’analista de l’INSS d’Israel Asher Lubotzky hi va publicar aqueix report el proppassat 24 de novembre: “Somaliland et Israël. Considérations relatives à la reconnaissance et à la coopération. Israël devrait-il reconnaître l’État pro-occidental situé dans la Corne de l’Afrique, une région dont l’importance sécuritaire pour Israël s’est encore accentuée au cours des deux dernières années ?

Dans la Corne de l’Afrique et la région de la mer Rouge – des zones dont l’importance sécuritaire et stratégique pour Israël s’est considérablement accrue ces deux dernières années – se trouve le Somaliland, un État indépendant et pro-occidental qui n’est pas encore reconnu par la communauté internationale. Son principal objectif est d’obtenir cette reconnaissance et de nouer des alliances avec des États susceptibles de le soutenir face à son rival, le gouvernement somalien de Mogadiscio. Ces dernières années, le Somaliland a tissé des liens étroits avec les Émirats arabes unis et Taïwan. Ses dirigeants fondent désormais de grands espoirs sur l’administration Trump et, dans ce contexte, ont intensifié leurs efforts pour obtenir la reconnaissance, y compris celle d’Israël. Cet article examine les relations israélo-somalilandaises du point de vue d’Israël et présente les arguments en faveur et en défaveur d’une reconnaissance israélienne. Somaliland — Plus de trente ans d’indépendance et de stabilité

Le Somaliland couvre la partie nord-ouest de ce que la communauté internationale reconnaît encore comme la Somalie. Il a brièvement joui de l’indépendance pendant cinq jours en 1960 avant de s’unir à la Somalie, puis a réaffirmé son indépendance en 1991, à la suite de la brutale guerre civile somalienne qui avait débuté à la fin des années 1980.

Au cours du siècle dernier, le Somaliland a développé une identité propre. Il a été gouverné par les Britanniques (contrairement à la Somalie, sous contrôle italien) ; sa population entretient des liens historiques avec le Yémen du Sud, de l’autre côté du golfe d’Aden ; et la majeure partie de sa population appartient au clan Isaaq, contrairement aux autres grands clans somaliens. Les Isaaq ont subi discrimination, violence et, selon leurs membres, même un génocide de la part des clans qui dirigeaient la Somalie, notamment dans les années 1980.

Depuis sa déclaration d’indépendance de facto, le Somaliland contraste fortement avec la Somalie à presque tous égards : son environnement sécuritaire est calme, sa situation politique intérieure est stable et il ne connaît aucune présence djihadiste significative. Bien que des différends frontaliers subsistent dans les zones périphériques où résident d’autres clans, ces conflits demeurent localisés et contenus. Depuis les années 2000, le Somaliland maintient un système démocratique multipartite stable et efficace, avec des élections régulières. Le dernier scrutin, qui s’est tenu en 2024, a été marqué par des transitions de pouvoir ordonnées et pacifiques. Toutes les principales forces politiques sont pro-occidentales et méfiantes à l’égard des mouvements islamistes, ainsi que de la Chine et de la Russie. Bien que leurs approches divergent quant à la manière d’y parvenir, elles partagent toutes l’objectif primordial d’obtenir une reconnaissance internationale.

L’instabilité en Somalie est principalement concentrée dans le sud, ce qui a contribué à renforcer la stabilité du Somaliland. Ce dernier est éloigné des principales zones de conflit, qu’il s’agisse des affrontements entre clans rivaux ou des combats entre le gouvernement et la puissante organisation al-Shabaab. Le Somaliland partage également des frontières avec des voisins relativement stables et amicaux : l’Éthiopie, le Puntland (un État de facto autonome au sein de la fédération somalienne) et Djibouti, avec lesquels il entretient des relations pacifiques. En 2024, le Somaliland a signé un mémorandum d’entente stratégique avec l’Éthiopie, accordant à ce pays enclavé l’accès au port stratégique de Berbera, et prévoyant implicitement la reconnaissance future de l’indépendance du Somaliland (l’accord a ensuite été gelé, sans toutefois être formellement annulé, en raison des pressions turco-somaliennes). Les relations avec Djibouti se sont également développées et, en octobre 2025, le Somaliland a signé l’« Accord de Nairobi » avec le Puntland afin de renforcer la sécurité et la coopération commerciale.

Ces dernières années, le Somaliland a également renforcé ses liens avec d’autres États pro-occidentaux. Ses deux partenaires les plus stratégiques sont Taïwan et les Émirats arabes unis. Taïwan, géant mondial de la fabrication de semi-conducteurs, a investi dans le secteur des métaux et minéraux rares du Somaliland, tandis que les Émirats arabes unis ont massivement investi dans le développement du port de Berbera. Pour les Émirats arabes unis, le Somaliland constitue un point d’appui stratégique dans la Corne de l’Afrique, complétant ainsi leurs autres positions stratégiques régionales, telles que l’île de Socotra au Yémen, le Puntland et le Darfour.

Le Somaliland a également des raisons d’être prudemment optimiste quant à ses relations avec les États-Unis. Des délégations américaines, y compris des représentants du Pentagone, se sont rendues dans le pays, qui se positionne comme une base stratégique potentielle pour les États-Unis dans la région. Le président Trump a déclaré que la reconnaissance du Somaliland par les États-Unis était à l’étude, et le Congrès prévoit d’exhorter le Département d’État à réexaminer les relations bilatérales afin de les renforcer. Dans l’immédiat, des parlementaires ont proposé que le Département d’État fasse la distinction entre la Somalie et le Somaliland dans ses conseils aux voyageurs. Des républicains de premier plan, dont le sénateur Ted Cruz du Texas, ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien à la reconnaissance de l’indépendance du Somaliland. Néanmoins, Washington examine encore plusieurs arguments solides contre cette reconnaissance, et les progrès sont ralentis par des retards dans les nominations clés et dans l’élaboration d’une politique américaine plus large à l’égard de l’Afrique et de la mer Rouge.

Dans ce contexte, le Somaliland mène une campagne médiatique et de lobbying pour faire progresser sa demande de reconnaissance internationale. En mai 2025, sa présidence a appelé les États membres de l’ONU à le reconnaître comme État indépendant, et en octobre 2025, les médias locaux ont rapporté que plus de 20 États, dont Israël, s’orientaient vers cette reconnaissance. Le Somaliland se montre également de plus en plus disposé à adopter des symboles supplémentaires de souveraineté. En novembre 2025, il a déclaré contrôler pleinement son espace aérien – le dissociant ainsi de la souveraineté nominale de la Somalie – et a exigé que tous les aéronefs obtiennent une autorisation directe des autorités somalilandaises pour le survoler. Il a également annoncé qu’il ne reconnaîtrait plus les visas délivrés par le gouvernement de Mogadiscio.

La reconnaissance internationale a donc été l’objectif primordial des gouvernements successifs du Somaliland, un objectif qui est resté inchangé malgré les transitions démocratiques au pouvoir. Cette reconnaissance officialiserait le statut du Somaliland et, espère-t-il, le protégerait d’un scénario futur où une Somalie renforcée – seule ou avec ses alliés – chercherait à rétablir son autorité sur le territoire en s’appuyant sur une légitimité internationale. Outre la reconnaissance, le Somaliland aspire à s’assurer des alliés fiables et influents.

Pour l’instant, le danger que représente le gouvernement de Mogadiscio demeure en grande partie hypothétique. Le Somaliland est confronté à des problèmes de sécurité plus immédiats, notamment les Houthis ; la propagation du djihad mondial (actuellement actif au Puntland voisin) ; les pressions séparatistes à sa périphérie ; et les activités subversives liées à la Chine et à la Turquie – des menaces pour lesquelles on observe des preuves tangibles sur le terrain.

L’importance du Somaliland pour l’Occident et Israël

L’importance du Somaliland réside dans sa position géostratégique et dans sa volonté, en tant qu’État stable, modéré et fiable au sein d’une région instable, de collaborer étroitement avec les pays occidentaux. Sa situation à l’entrée du golfe d’Aden, face au sud du Yémen, reliant la mer Rouge à l’océan Indien, lui confère une importance géostratégique unique. C’est cette valeur stratégique qui a motivé la prise de contrôle du territoire par l’Empire britannique à la fin du XIXe siècle, et l’établissement d’une base militaire américaine sur place sous l’administration Reagan dans les années 1980, en pleine guerre froide.

Aujourd’hui, le littoral et le territoire du Somaliland se situent à environ 300 à 500 kilomètres des zones contrôlées par les Houthis au Yémen, notamment le port d’Hodeïda. Alors que les pays du Golfe, les États-Unis et Israël ont tous combattu les Houthis ces dernières années sans parvenir à un résultat décisif, la situation géographique du Somaliland – et la possibilité d’opérer depuis son territoire – pourrait changer la donne.

Le Somaliland pourrait servir de base avancée pour diverses missions : collecte de renseignements et surveillance des Houthis et de leur renforcement militaire ; soutien logistique au gouvernement yéménite internationalement reconnu dans sa lutte contre les Houthis ; et opérations directes, allant des offensives à l’interception des attaques houthies en mer ou par drones. On peut établir un parallèle pertinent avec l’alliance étroite d’Israël avec l’Azerbaïdjan, qui a considérablement renforcé la capacité stratégique et opérationnelle d’Israël face à la menace iranienne. De même, le Somaliland pourrait devenir un pilier essentiel des efforts déployés par Israël pour contrer la menace houthie.

Outre sa position stratégique, il est tout aussi important que le gouvernement du Somaliland recherche une large coopération avec les États pro-occidentaux. Cela témoigne à la fois d’une volonté politique et d’une capacité pratique. Bien que l’Érythrée soit encore plus proche que le Somaliland des zones d’où pourraient être lancées des opérations contre les Houthis, son régime est anti-occidental et entretient des relations amicales avec l’Iran. Djibouti, malgré sa position stratégique, maintient une neutralité de facto dans les conflits régionaux, tandis que l’Éthiopie, sans accès à la mer, entretient des relations ambivalentes avec les États-Unis.

Le Somaliland présente donc une combinaison unique de situation géostratégique et d’une volonté manifeste de coopérer étroitement avec les États alignés sur l’Occident. Ses liens croissants avec les Émirats arabes unis, en partie motivés par l’intérêt d’Abou Dhabi pour la guerre contre les Houthis, en témoignent. Le Somaliland a également indiqué être prêt à développer des relations de sécurité étendues avec les États-Unis, y compris la possibilité d’accueillir une base américaine, et pourrait être ouvert à une coopération avec Israël.

Concernant Israël, le gouvernement du Somaliland a maintenu une position positive, même durant les deux années de guerre à Gaza, et il est plausible que des contacts officieux existent déjà entre de hauts responsables des deux parties. Ces derniers mois, le Somaliland a manifesté sa volonté de coopérer avec les initiatives pro-israéliennes, notamment l’élargissement des accords d’Abraham. Le discours public au Somaliland est généralement pro-israélien, bien que des voix critiques se fassent entendre, en particulier au vu de la guerre et des informations en provenance de Gaza, ainsi que de la présence de mouvements salafistes non violents dans le pays.

Arguments pour et contre la reconnaissance du Somaliland

Pour le Somaliland, la reconnaissance américaine est l’enjeu le plus précieux, car il espère qu’elle incitera de nombreux autres partenaires des États-Unis à suivre son exemple. C’est pourquoi il concentre l’essentiel de ses efforts diplomatiques sur la Maison Blanche et le Congrès. Le Somaliland se présente comme fermement opposé à la Chine et disposé à prendre des mesures importantes pour promouvoir les intérêts américains dans la région stratégique de la mer Rouge et de l’océan Indien. Dans ses relations avec les États-Unis, le Somaliland met également en avant son système démocratique, ses libertés politiques et son opposition aux idéologies islamistes radicales. Lors de ses échanges avec les responsables américains et dans sa communication publique, le Somaliland a clairement exprimé son vif désir d’adhérer aux accords d’Abraham. De plus, son désir de reconnaissance américaine est si fort que son gouvernement n’a pas publiquement démenti les informations qui circulaient il y a plusieurs mois selon lesquelles Washington envisageait une proposition de réinstallation de Gazaouis au Somaliland, alors même que cette idée était extrêmement impopulaire auprès de la population somalilandaise.

Néanmoins, malgré la bonne volonté du Somaliland envers Washington et sa position stratégique, les États-Unis restent hésitants à lui accorder une reconnaissance officielle, et ce pour plusieurs raisons importantes.

Premièrement, sur le principe, la politique américaine à l’égard de la Somalie est restée constante ces dernières décennies en soutenant la politique d’« une seule Somalie », selon laquelle la Somalie doit demeurer un État unique et unifié plutôt que d’être divisée en entités souveraines distinctes. Washington s’est efforcé de renforcer le gouvernement de Mogadiscio, notamment au vu des vingt années de guerre contre al-Shabaab. Du point de vue américain, la Somalie est un allié – certes fragile et en difficulté – et les États-Unis fournissent périodiquement une assistance militaire, y compris par le biais de frappes contre des groupes djihadistes internationaux.

À l’inverse, la reconnaissance du Somaliland serait perçue à Mogadiscio comme une trahison américaine et pourrait engendrer des répercussions en Somalie, pays déjà fragile. Par exemple, elle pourrait encourager la sécession formelle du Puntland et du Jubaland, toujours symboliquement attachés à l’autorité de Mogadiscio, ou renforcer les Shebab. Cette préoccupation s’inscrit dans une réticence internationale plus générale à reconnaître des modifications unilatérales de frontières ou des États sécessionnistes, par crainte d’ouvrir la boîte de Pandore et de déstabiliser d’autres frontières, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

Bien que cela représente un élément important pour Washington, généralement enclin au maintien du statu quo, il est possible que l’administration Trump rompe avec la tradition de longue date qui consiste à défendre l’unité de la Somalie et à s’opposer à la reconnaissance des États sécessionnistes. Cependant, un autre facteur joue probablement un rôle encore plus important pour les États-Unis à l’heure actuelle : la position de la plupart des États arabes, notamment l’Arabie saoudite, le Qatar et l’Égypte, ainsi que la Turquie, qui soutiennent tous la préservation de l’unité de la Somalie. À l’exception des Émirats arabes unis, les États membres de la Ligue arabe soutiennent, officiellement et dans les faits, l’intégrité territoriale de la Somalie et s’opposent fermement à la reconnaissance du Somaliland. Pour la Turquie, la Somalie est un allié central dans la région de la mer Rouge, s’apparentant presque à un État client. Ces puissances, dont l’avis compte à Washington, ont clairement exprimé leur ferme opposition à la reconnaissance du Somaliland.

Bien que leur influence à Washington soit beaucoup plus limitée, les États membres de l’Union africaine ont également tendance à s’opposer à la reconnaissance officielle des entités sécessionnistes, craignant un effet domino sur tout le continent.

Comparativement aux États-Unis, Israël doit composer avec des considérations supplémentaires. Si l’opposition du Qatar et de la Turquie à la reconnaissance du Somaliland n’est pas particulièrement significative pour Israël – et pourrait même avoir l’effet inverse –, la position de l’Égypte, et peut-être celle de la Chine, pourrait s’avérer plus déterminante. Parallèlement, les relations étroites qu’Israël entretient avec les Émirats arabes unis renforcent les arguments en faveur du soutien au Somaliland. Toutefois, Israël s’est traditionnellement montré réticent à reconnaître les États sécessionnistes, notamment par crainte de créer un précédent qui pourrait se retourner contre lui dans le contexte d’un État palestinien. Cette crainte est moins pertinente aujourd’hui, compte tenu de la reconnaissance internationale de facto et quasi universelle accordée à l’« État » palestinien ces dernières années.

Un facteur plus sérieux pour Israël – qui justifie la prudence et une réflexion approfondie avant d’accorder une reconnaissance formelle au Somaliland – est d’ordre pragmatique. Reconnaître le Somaliland sans reconnaissance américaine concomitante pourrait avoir des répercussions négatives tant pour Israël que pour le Somaliland. Si un accord israélo-somalilandais peut sembler renforcer la position régionale d’Israël, il pourrait aussi provoquer une vive réaction dans certaines parties du monde musulman. Le Somaliland pourrait alors se retrouver au cœur des critiques régionales et être contraint de réduire, voire d’éviter, son engagement public auprès d’Israël. Paradoxalement, une reconnaissance israélienne pourrait même compliquer les efforts visant à étendre les accords d’Abraham à d’autres États musulmans.

En deçà du seuil de reconnaissance – du moins pour l’instant

Israël a besoin d’alliés dans la région de la mer Rouge pour de nombreuses raisons stratégiques, notamment la possibilité d’une future campagne contre les Houthis. Le Somaliland représente un candidat idéal pour une telle coopération, car il pourrait offrir à Israël un accès potentiel à une zone d’opérations proche du conflit. Au-delà de la coopération sécuritaire, les liens avec le Somaliland revêtent également une importance économique et de réputation pour la sécurité nationale d’Israël, compte tenu des ressources minières présentes dans la région et de l’intérêt d’Israël à développer des relations avec les populations musulmanes de la région. Israël devrait donc s’efforcer d’élargir sa coopération avec le Somaliland, idéalement en coordination avec les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Néanmoins, Israël a des raisons impérieuses de ne pas être le premier État à reconnaître le Somaliland. La principale est la crainte qu’une reconnaissance précoce puisse entraver le développement de relations étroites, compte tenu des réactions et de la dynamique régionales possibles. Tant que les États-Unis (ou au moins les Émirats arabes unis) ne reconnaissent pas le Somaliland comme un État indépendant, Israël ne devrait pas agir seul sur ce front.

Il est donc recommandé de développer les relations avec le Somaliland sans pour autant aller jusqu’à la reconnaissance officielle. Si Israël et ses partenaires à Washington peuvent aider le Somaliland à convaincre l’administration Trump de le reconnaître, les États-Unis devraient être les premiers à prendre une initiative publique. Parallèlement, avant toute reconnaissance formelle, Israël et le Somaliland peuvent approfondir leur partenariat sécuritaire et économique, établir des bureaux de représentation (comme le font déjà de nombreux autres États avec le Somaliland) et même prendre des mesures symboliques telles que la reconnaissance des passeports somalilandais.

De telles mesures permettraient d’éviter les risques liés à une reconnaissance formelle tout en permettant aux deux parties de promouvoir leurs intérêts essentiels. Une présence israélienne, tant sécuritaire qu’économique, au Somaliland ne requiert pas forcément de reconnaissance formelle et, inversement, le Somaliland pourrait actuellement privilégier des relations étroites et discrètes avec Israël plutôt que des déclarations publiques retentissantes et sans précédent. Le Somaliland a beaucoup à gagner d’une telle coopération, notamment compte tenu des défis sécuritaires auxquels il est confronté dans la région de la mer Rouge et la Corne de l’Afrique. Pour Israël, le Somaliland pourrait s’avérer un atout majeur dans la lutte contre les Houthis.