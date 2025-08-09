Israel ha de fer front a una guerra multidimensional i amb el perill a la retaguarda

D’ençà la massacre de caràcter genocida menada pels gihadistes palestins contra la població jueva el 7 d’octubre del 2023, l’estat d’Israel lluita en una guerra existencial multidimensional. A més dels fronts militars a Gaza, Judea i Samària, Líban, Síria, Iran, Iemen i Iraq, hi ha la conxorxa mediàtica mai vista dels mitjans occidentals, la batalla judicial davant els tribunals insternacionals, el xantatge de l’ONU i les ong’s “humanitàries”, i -a sobre- l’hostilitat anti-Netanyahu de l’esquerra post-sionista i els religiosos antisionistes.
L’alçada de Benyamin Netanyahu supera la de Ben Gurion i la de Churchill, essent només equiparable a la de Zelensky. En nom d’una exigència ètica distorsionada per l’autoinculpació compulsiva de les elits progressistes diaris com Haaretz i The Times of israel publiquen dia sí i dia també daitribes acusant el govern d’Israel de “genocidi” a Gaza i “crims de guerra”. I això, quan ni el Tribunal Penal Internacional s’ha pronunciat al respecte arran de les acusacions de Sudàfrica i altres gergaris del Sud Global. I fins i tot quan els màxims responsables jurídics de l’estat han desestimat avalar aqueixes auto-imputacions histèriques.
Quina vergonya llegir avui a The Times of Israel l’opinió editorial d’Yuval Yoaz: “Israel is committing war crimes – and its legal heads remain silent”. Quanta raó té Ben-Dror Yemini denunciant des d’Ynet: “You are not moral voices, you are moral criminals”.
De tots els fronts, el més perillós és el de la retaguarda, el que escampa el derrotisme, la claudicació i les falses solucions pactades amb enemics jurats sota la cobertura de la diplomàcia internacional. Malgrat les divergències polítiques al si de la coalició governamental Benyamin Netanyahu manté un suport social majoritari i la lleialtat de l’exèrcit més eficaç del món. Una entesa estratègica amb el president Trump, veritable líder del món lliure capaç de doblegar els totalitarismes que amenacen les societats obertes occidentals, de les quals la israeliana n’és l’avantguarda.
