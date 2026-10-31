Islamo-wokistes contra sionistes després de les eleccions a Israel

Avui estan convocades manifestacions a les principals ciutats israelianes demanant un govern de coalició entre els partits jueus anti-Netanyahu i els partits àrabs. És la consigna els islamo-wokistes israelians que compta amb el suport dels seus afins d’arreu d’Occident. Els Demòcrates amb 8 diputats aposten obertament per aquesta opció, com també els gauchistes jueus que voten la Llista Conjunta. Sumats als 19 dels partits àrabs sumen 27. La resta de diputats, fins a 120 són sionistes de diferents tendències. Per tant la majoria electoral no és la propugnada pels progressistes israelians que es pensen que amb el seu plantejament s’avança en la resolució del conflicte amb els palestins.
Els mitjans palestinistes nostrats han jubilat amb l’increment de la representació àrab i fins i tot han insistit a deslegitimar les eleccions dient que els palestins de Gaza i West Bank (Judea i Samària) no hi han pogut participar, ocultant que aquests habitants eren ciutadans d’Egipte i Jordània fins a 1967, mai d’un estat palestí, i ni molt menys d’Israel. En canvi res diuen de la manca d’eleccions al territori administrat per l’Autoritat Palestina amb un president perpetu al capdavant escollit fa vint anys. Deixant a banda les anàlisi de la premsa israeliana, a la nostrada és impossible de trobar una valoració externa com la d’Alain Destexhe, un ciutadà belga que fou secretari general de Metges sense fronteres, publicat abans d’ahir a Tribune Juive.
Eisenkot, el candidat a primer ministre, ha posat als partit àrabs quatre condicions per una entesa: el reconeixement del caràcter jueu i democràtic d’Israel, l’adhesió als principis constitucionals de la Declaració d’Independència de 1948, el suport al servei militar i civil per a tots els ciutadans i el compromís de derrotar Hamàs. De moment, la resposta és negativa. I malgrat això els il·lusos esquerranistes jueus insisteixen a qualsevol preu a aliar-s’hi per desbancar la coalició de centre-dreta-haredim. Avigdor Lieberman, un dels més hostils a Netanyahu, cap d’Yisrael Beiteinu amb 7 diputats ja ha dit que ni pensaments d’integrar-se a una coalició amb els qui malden per un estat palestí en lloc d’un estat jueu.
La dificultat de cohesionar una majoria de govern sionista malgrat la clara hegemonia electoral només es pot superar amb un acord d’alternança al capdavant del govern entre Netanyahu i Eisenkot.
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