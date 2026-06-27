Institut Thomas More: 1975-2025. Les cinquante décisions qui ont coulé la France

L’Institut Thomas More és un centre de reflexió política francès que acaba de publicar un report colpidor per la profunditat de les crítiques que conté tot enumenrant les cinquanta decisions polítiques que han provocat el declivi de la República francesa que es resumeixen en “Trois erreurs sur les mutations du monde:

De cet examen se dégagent d’abord trois erreurs d’analyse majeures. La première a consisté à voir la mondialisation comme une vertu en soi et comme la fin des nations, alors qu’elle en était au contraire le zénith – nous vivons aujourd’hui le retour des empires et des nations, après avoir désarmé la nôtre. La deuxième tient au changement de nature de la construction européenne : de l’Acte unique de 1986 aux traités de Maastricht et de Lisbonne, certaines souverainetés essentielles ont été transférées à un niveau communautaire qui a largement échoué, organisant pour les Européens un véritable marché de dupes. La troisième est le refus de reconnaître la nature spécifique de l’islam, à la fois religion, code juridique et instance politique, et donc le caractère inédit des immigrations d’origine musulmane.

I que desglosa en aquestes cinquanta mesures errònies:

11 juillet 1975 Collège unique : premier acte du nivellement vers le bas

29 avril 1976 Instauration du regroupement familial : le verrou migratoire ouvert sans retour

2 janvier1979 Numerus clausus : quand la logique budgétaire sacrifie l’accès aux soins pour tous

11 août 1981 Régularisation des sans-papiers : l’irrégularité institutionnalisée

30 décembre 1981 Impôt sur la fortune : taxer la réussite et faire fuir l’investissement

2 mars 1982 Lois « Defferre » : matrice d’une décentralisation confuse, coûteuse et instable

26 mars 1982 Retraite à 60 ans : première cause du déclin économique et social

10 mai 1982 Décret Lang : quand l’État dissout la culture dans le «tout culturel»

10 juin 1983 Abrogation de la loi Peyrefitte : acte fondateur de la culture de l’excuse dans la justice

7 décembre 1984 Agriculture : l’encadrement des quotas laitiers ou la bureaucratie contre la compétitivité

6 août 1986 Privatisations : l’occasion manquée de créer des fonds de pension

16 décembre 1986 Ratification de l’Acte unique européen, qui consacre l’« Europe marché »

1er décembre 1988 RMI : symbole de l’extension sans fin de l’État social

10 juillet 1989 Loi Jospin : l’élève devient roi du système éducatif

12 septembre 1989 Inflation normative : toujours plus

27 novembre 1989 Foulard islamique de Creil : première capitulation française devant l’islam politique

24 septembre1992 Avec le traité de Maastricht, l’Europe se déstructure en croyant se construire

27 juillet 1993 Exonérations de charges sur les bas salaires : la préférence pour la pauvreté

1er mars 1994 Nouveau code pénal : création des conditions d’une justice trop laxiste

26 mars 1995 Schengen : une libre circulation aux effets migratoires incontrôlés

24 avril 1996 Ondam : le début du pilotage comptable et inefficace des dépenses de santé

13 juin 1998 Instauration des 35 heures : deuxième cause du déclin économique et social

9 juillet 1999 Renforcement des SAFER : un contresens pour l’agriculture française

27 juillet 1999 Aide médicale d’État : la France soigne une immigration irrégulière qu’elle ne contrôle pas

2 octobre 2000 Quinquennat et inversion du calendrier électoral : l’équilibre de la Ve République renversé

13 décembre 2000 Logement : la loi SRU, matrice d’un échec continu

1er janvier 2002 Euro : paravent du laxisme budgétaire des responsables politique français

18 décembre 2003 Tarification à l’activité : l’hôpital victime d’un dispositif inflationniste et rigide

1er mars 2005 Principe de précaution : la peur du progrès gravée dans le marbre constitutionnel

13 décembre 2007 Signature du traité de Lisbonne : la rupture démocratique deux ans après le « non » au référendum de 2005

16 décembre 2008 Directive « retour » : quand l’Europe garantit aux immigrés clandestins le droit de rester

21 juillet 2009 Création des agences régionales de santé : une gouvernance territoriale et hospitalière étouffante

29 juillet 2009 Loi de programmation militaire 2009-2014 : la grande saignée de la Défense

24 novembre 2009 Loi pénitentiaire : quand la droite adopte les thèses carcérales de la gauche

18 mai 2010 Restitution d’œuvres et de biens culturels : quand la repentance mémorielle prend force de loi

25 septembre 2011 Règle d’or budgétaire : un rendez-vous manqué à cause de la gauche

10 juillet 2012 Nombre de fonctionnaires : point d’orgue d’une folle envolée

17 mai 2013 Mariage des couples de personnes de même sexe : la rupture anthropologique

8 juillet 2013 Loi Peillon : le pédagogisme contre l’école

14 février 2014 Limitation du cumul des mandats : plus d’élus, toujours plus loin des citoyens

15 août 2014 La loi Taubira démantèle les derniers remparts de la sécurité des Français

5 novembre 2014 Cession de la branche énergie d’Alstom : symbole de l’abdication industrielle

1er janvier 2015 Fin de l’universalité des allocations familiales : l’enjeu démographique piétiné

7 août 2015 Loi NOTRe : le mauvais coup porté aux communes, cœur de notre démocratie

30 décembre 2017 Suppression de la taxe d’habitation : des communes moins libres, des citoyens moins responsables

6 juillet 2018 Décision du Conseil constitutionnel dite du « principe de fraternité » : quand le juge fait la loi

22 décembre 2018 Loi anti-« fake news » : le débat démocratique placé sous surveillance

30 juin 2020 Fermeture de Fessenheim : une décision contre le nucléaire, notre principal atout industriel

22 août 2021 Loi Climat et résilience : consécration de l’écologie punitive

3 février 2025 Programme EVARS sur la sexualité : l’école se trompe et trompe l’enfant

Tat de bo a Catalunya hi hagués una entitat capaç de fer una diagnosi com aquesta.