Independentistes d’Esquerres: “Per un Bloc Republicà d’Alliberament Nacional al Govern de la Generalitat”

Declaració del Consell Nacional d’Independentistes d’Esquerres:

1.- Estem immersos com a poble en una lluita d’alliberament nacional i social del conjunt dels Països Catalans contra l’imperialisme espanyol, que abasta tots els àmbits de la vida pública. Tanmateix, no l’encarem amb la necessària direcció unitària, entre els partits i els moviments independentistes. Aquesta mancança, perceptible al llarg del procés de masses encetat el 2010, es fa encara més punyent a l’hora de formar govern a la Generalitat de Catalunya.

2.- Tot i la majoria independentista del 52% de vots i del 54,8% d’escons, en les eleccions al Parlament del 14F, encara no hi ha acord per formar un govern ERC+JUNTS+CUP sobre la base d’una estratègia per fer avançar la causa independentista. Per bé que, conjunturalment, sembla descartada la voluntat d’ERC de prioritzar l’entesa amb els Comuns, cal insistir que l’independentisme ha de ser fidel a la voluntat del poble català sense sotmetre-la a les hipotètiques oportunitats de reformar el sistema constitucional espanyol. El nou Govern de la Generalitat ha d’emetre al món un missatge clar i valent com el de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.

3.- Hem donat suport electoral a Junts per Catalunya i demanem a aquesta formació que sigui coherent amb la proposta d’unitat independentista a tots els nivells de representació institucional, acordant un full de ruta clar i decidit per fer efectiva la independència i, amb ella, totes les reivindicacions de progrés social. Altrament, més valdrà no participar en el Govern d’una autonomia tutelada, mancada de recursos i de perspectiva nacional.

Països Catalans, 17 de març de 2021