Independentistes d’Esquerres: Manifest per l’11 de Setembre i l’1 d’Octubre

“Valorem positivament la iniciativa de l’ANC per commemorar de manera complementària, la Diada de l’Onze de Setembre i la del Primer d’Octubre, reafirmant que aquesta darrera és la victòria parcial més transcendental que ha assolit l’independentisme català des de la implantació, per la força de les armes castellanes i franceses, dels Decrets de Nova Planta entre el 1707 i el 1715.

Cridem a capgirar la dinàmica claudicant promoguda per part d’alguns dirigents polítics i socials, en afirmar que el referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre havia estat una desfeta nacional catalana. El discurs derrotista és una interpretació distorsionada que no suporta el contrast amb la vitalitat de mobilització i de lluita del poble català, ni amb l’argumentació jurídica de la validesa del referèndum d’autodeterminació, ni amb les potencialitats que comporten. Mai el poble català havia arribat efectivament tan lluny, ni al 14 d’abril del 1931, ni al 6 d’octubre del 1934, i mai com ara té les condicions internes i internacionals per persistir amb expectatives reals d’èxit.

Refusem totalment les declaracions d’aquells dirigents polítics independentistes que fan renúncia implícita a la unilateralitat. Tampoc no compartim l’actuació dels partits independentistes que han acceptat la taula de negociació política amb l’estat, que tots sabem que està abocada al fracàs i que només serveix per netejar la imatge antidemocràtica de l’estat espanyol a nivell internacional, tot renunciant a la confrontació democràtica amb l’estat i desmentint a la pràctica les possibilitats d’actuació que permeten els resultats electorals del 14 de febrer. Ni la submissió negociada, ni la unilateralitat fictícia són permissibles per més temps.

Entenem que l’únic camí viable per sortir de l’atzucac actual és el de la mobilització social, (com fa l’ANC), la lluita sindical, (com fa la CSC), l’acció internacional, (com fan els membres del Govern català a l’exili i com vol fer el Consell per la República) i el boicot parlamentari sistemàtic a tots els governs que no reconeguin i respectin, amb actes, el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya (defensat per Heribert Barrera i Lluís M. Xirinacs, al Congrés i al Senat espanyols, a l’inici del Règim del 78).

Ara més que mai, la lluita per la independència continua. La repressió espanyola, que ve de lluny, no ens atura, perquè l’independentisme català també compta amb molts anys de lluita: el 1922, Francesc Macià va fundar el primer partit independentista —Estat Català— i el 1926, des de Prats de Molló, va intentar alliberar Catalunya contra la Dictadura de Primo de Rivera. En som hereus, com de tants altres independentistes que han i hem lluitat contra la Dictadura de Franco i contra la Monarquia borbònica subsegüent. Visca la terra!

Països Catalans, Setembre de 2021