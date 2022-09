Independentistes d’Esquerres: Davant les diades de l’11 de Setembre, l’1 d’Octubre i el 9 d’Octubre al País Valencià

Declaració del Consell Nacional d’Independentistes d’Esquerres:

La transcendència de l’acte de rendició que va fer el Govern de la Generalitat el proppassat 27 de juliol a La Moncloa no ha estat prou criticada políticament. Cinc anys després de l’1 d’Octubre del 2017, contradient els qui

volen presentar aquell fet impressionat i memorable protagonitzat pel poble català com una desfeta, cal dir ben alt i clar que va ser una victòria sense precedents en tota la història de l’independentisme català. L’Onze de Setembre vinent serà de ruptura social i política entre els qui es fan còmplices de la restauració autonòmica i els qui persistirem en la lluita per la independència.

Al Principat, la fallida d’ERC, Junts i la CUP encara no ha tocat fons. Per això, per remuntar la causa de l’alliberament nacional i capgirar la tendència claudicant, cal reforçar l‘independentisme cívic, liderat per l’ANC l’11 de Setembre, i l’institucional, representat pel Consell per la República, l’1 d’Octubre. Del resultat d’aqueixes mobilitzacions en dependrà el futur polític immediat del nostre poble.

Al País Valencià, i a les Illes, ens reafirmem en una veritat incontestable: el futur dins de l’Estat espanyol és l’empobriment i la castellanització. Per això, en commemorar la data del 9 d’Octubre, que representa l’inici de la catalanitat del poble valencià, fem una crida a assumir la reivindicació d’independència i, conseqüentment, a donar suport al Consell per la República Catalana.

Països Catalans, 5 de setembre de 2022