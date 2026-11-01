Jaume Renyer

per l'esquerra de la llibertat

1 de novembre de 2026
Comunisme
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Iàkob Sverdlov, jueu bolxevic rus, home clau de la revolució soviètica

Hores d’ara no tinc cap mena d’empatia envers el comunisme, però m’interessa la participació dels jueus bolxevics en la revolució soviètica i la seva posterior marginació i persecució per part del règim estalinista acusant-los de sionistes, quan precisament n’eren hostils al nacionalisme jueu i es van lliurar amb totes les seves energies a l’ideal universalista que el comunisme aparentava ser. Pensaven que una revolució a escala mundial resoldria les reivindicacions nacionals, també la del poble jueu. El contingent de judeo-bolxevics fou determinant per l’assalt al poder i la implantació de la dictadura del proletariat encapçalada per Lenin.

Iàkob Sverdlov (1885-1919) va ser el jueu bolxevic que va ocupar el més alt rang institucional del nou règim en ser elegit president del Comitè Executiu Central de Rússia  al novembre de 1917, i es va convertir posteriorment en cap d’estat de la Federació Russa Soviètica fins a la seva mort als trenta-tres anys, a causa de la grip espanyola, segons la versió oficial.

Trotsky va publicar l’any 1925 una semblança d’aqueix personatge i l’historiador francès Étienne Beaumont li ha dedicat un reportatge “Le diable noir du kremlin”, a Youtube.

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