Historicidi contra el poble jueu

El negacionisme històric és una eina emprada per tots els poders polítics i religiosos al llarg dels segles quan volen acabar amb l’existència d’un poble. Així actua l’església catòlica contra el poble jueu quan aqueix Nadal el Papa Francisco prega davant un pessebre amb un nen Jesús jeient sobre un mocador palestí. O com fa el règim de Putin contra el poble d’Ucraïna negant la seva identitat nacional fins al punt de provocar una guerra genocida.

També el supremacisme espanyol nega la nostra llengua i història. I tot i això, conec un grapat d’historiadors catalans que militen en l’antisionisme més obcecat i neguen el dret del poble jueu a bastir un estat propi sobre la terra que l’ha acollit ininterrompudament -tot i que en situació minoritzada- des de fa més de tres mil·lenis. Una mostra n’és aqueixa informació publicada pel Jerusalem Post el proppassat 8 d’aqueix mes va desfermar una onada de protestes al món àrab: “Mapa bíblico publicado por Ministerio de Exteriores desata conflicto diplomático”:

“El mapa, publicado por la cuenta en árabe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, mostraba los límites bíblicos de los Reinos de Israel y Judea, que se extendían según los relatos bíblicos a diferentes áreas al este del río Jordán.

“¿Sabías que el Reino de Israel fue establecido hace 3000 años?” Leyó la primera oración de la publicación, que luego continuaba describiendo los relatos bíblicos de los reyes Saúl, David y Salomón, así como la partición del reino en el Reino del norte de Israel y el Reino del sur de Judea, y su respectiva destrucción y exilio por los imperios asirio y babilónico.

Sin embargo, no todos vieron esto como una simple lección de historia o cultura. El mapa fue presentado en medios de comunicación de todo el Medio Oriente, incluido el canal saudí Al-Arabiya, el medio catarí Al Jazeera y otros, la mayoría de los canales pasando por alto el propósito educativo del mapa y conectándolo con supuestos planes y conspiraciones israelíes.”

Aqueixa conducta negacionista -també a Occident- s’ha fet encara més evident d’ençà l’atac de caràcter genocida per perpetrat pel gihadisme palestí contra civils israelians el 7 d’octubre del 2023. Com van escriure el 16 de desembre del 2023 al Yediot Ahronoth les historiadores israelianes Dina Porat, Tuvia Frilling i Liat Steir-Livny: “Cuando se trata de Hamás, los historiadores olvidan las reglas académicas“. Profesores universitarios en Europa y EE.UU. afirman que Israel comete genocidio y limpieza étnica sin fundamento real, dejando el estudio histórico sin base fáctica y sólo con una versión subvertida de los acontecimientos”.

Dissortadament, la guerra en curs d’Israel per la seva supervivència té caràcter multidimensional és també, com escrigué Yossi Klein Halevi el proppassat 5 de maig del 2024 a The Times of Israel: “The war against the Jewish story “.