Hamàs segueix l’exemple dels gihadistes sirians i comença una operació de seducció envers els idiotes occidentals

L’alliberament de les quatre ostatges ahir dissabte a Gaza ha estat escenificat d’una manera ben diferent al de la setmana passada: cerimònia ordenada, amb els figurants de la Creu Roja com a còmplices, amb lliurament de certificats de captiveri per a les membres de l’exèrcit israelià com si d’un intercanvi de presoners entre dos estats es tractés.

Aqueixos detalls significatius han estat observats per l’analista del Jerusalem Post Seth J. Frantzman a la seva columna diària: “Hamas parades ‘victory’ in hostage deal: The message behind the spectacle. Hamas put together a spectacle in Gaza designed to humiliate Israel and also to create an image of Hamas as a military organization conducting a military handover of prisoners of war”.

Tot sembla apuntar que Hamàs vol aparentar que controla la població de Gaza, que no ha estat derrotat militarment i que és el poder fàctic ineludible en detriment de l’ANP. El propòsit seria a mig termini esdevenir una versió palestina de la transfiguració exitosa dels gihadistes sirians actualment al poder a Damasc. Els quals, en un temps rècord, han passat d’Al Qaeda a governants mudats a l’europea per seduir els idiotes útils occidentals disposats a acceptar qualsevol impostura abans que haver de fer front al totalitarisme islamista. El tractament mediàtic d’Al Jazeera blanqujant Hamàs, replicat pels corresponsals nostrats (TV3, Vilaweb…), és un senyal d’aqueix canvi estratègic en curs.