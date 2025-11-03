Gilles Platret: la France 2050

L’heure est plus politique que jamais. La France a un besoin vital d’une action urgente et décisive pour empêcher notre nation de sombrer dans l’abîme vers lequel elle se précipite toujours plus vite.

Il n’y a pas un seul citoyen français sincère qui ne ressente un malaise croissant, une profonde angoisse alimentée par le déclin économique, l’irresponsabilité budgétaire, l’immigration incontrôlée, la dégradation de la sécurité publique, l’effondrement du système éducatif, la propagation de l’idéologie islamiste, l’irresponsabilité politique et la paralysie diplomatique . Ces craintes cumulées pèsent lourdement sur nos compatriotes, minant leur moral et leur unité.

Quels outils peuvent répondre à cette crise ? Le rétablissement d’une autorité souveraine – celle de l’État – abandonnée depuis des décennies.

Et comment forger ces outils ? En dépassant le cadre des partis politiques , dont les démonstrations quotidiennes d’impuissance ont mis à nu leur faillite morale et intellectuelle.

Par faiblesse ou par démagogie – en tout cas par opportunisme –, la classe politique française a depuis longtemps renoncé à fixer des objectifs clairs et ambitieux pour la génération suivante. Prisonnière de l’urgence du présent, et malgré quelques figures marquantes, elle se contente de gérer ses petits fiefs partisans, tout en creusant le fossé d’une société qui la rejette massivement. Les conséquences de cette négligence sont désastreuses. Face à la multiplication et à l’accélération des crises, l’Histoire nous enseigne une chose : le pire est peut-être encore à venir.

Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône depuis 2014 et conseiller régional depuis 2015 , connaît parfaitement ce milieu politique – celui-là même dont il combat aujourd’hui les excès. Longtemps engagé au sein des Républicains , où il a été porte-parole et vice-président, il s’est délibérément affranchi de tout lien partisan face au désordre politique actuel.

Pour un élu local, un moment de vérité se présente dans les couloirs de la politique parisienne : soit il s’adapte, reniant les réalités locales qui l’ont porté au pouvoir et devenant inévitablement un politicien parmi d’autres, soit il se détache d’un monde replié sur lui-même qui, par ses renoncements, a oublié la France et les Français.

Peut-être parce qu’il comprend combien l’Histoire est essentielle à la prise de recul, Gilles Platret perçoit avec lucidité ce qui se déroule sous nos yeux et porte sur les événements nationaux un regard particulièrement lucide et sévère.

Né en Bourgogne en 1973, Gilles Platret est historien de formation , spécialiste des XIXe et XXe siècles, avec une passion particulière pour la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages.

C’est en homme libre qu’il a fondé France 2050 , convaincu que la France et l’Occident sont confrontés à un danger mortel . Pendant plus de dix ans , il a été parmi les rares élus à affronter avec courage la montée de l’islamisme – notamment en 2015, lorsqu’il a rétabli la laïcité dans les cantines scolaires de sa ville, où les menus étaient dictés par des exigences religieuses ; lorsqu’il a dénoncé ce qu’il percevait comme une forme silencieuse de nettoyage ethnique dans certains quartiers ; lorsqu’il s’est publiquement opposé aux maires trop proches des prédicateurs islamistes ; et lorsqu’il a interdit le déploiement du drapeau palestinien dans sa ville .

En décembre 2024, il a également mis en place une mission d’enquête indépendante sur l’infiltration de la République islamique d’Iran dans la société française , réunissant, pour la première fois, des experts en sécurité intérieure et en affaires iraniennes. Le rapport qui en résulte est publié sur ce site web.

Puisque les partis politiques ne remplissent plus la mission patriotique qui devrait être la leur, nous devons agir sans eux – et mieux qu’eux. Cela implique de pratiquer la politique à la fois au sommet, en définissant une orientation claire pour l’avenir de la France, et sur le terrain, en élaborant des solutions guidées uniquement par les intérêts des Français.

Telle est la mission de France 2050 .

Mouvement ouvert d’idées pour tous ceux qui aiment la France et ont le courage de la défendre, France 2050 a défini comme priorités les grands défis auxquels notre pays doit faire face.

Le défi du déclin économique

Dans un contexte de mondialisation forcée et de désindustrialisation rapide, le risque de dépendance technologique et de mainmise étrangère est bien réel.

Cette préoccupation souligne l’importance cruciale de la productivité – principal moteur de la prospérité nationale – aujourd’hui fragilisée par la loi sur la journée de travail de 35 heures, le vieillissement démographique, le faible niveau de qualification d’une grande partie de la main-d’œuvre immigrée, l’effondrement du système éducatif, la dévalorisation du travail et l’augmentation des dépenses sociales qui alimentent les déficits publics et freinent les investissements dans des secteurs stratégiques tels que les technologies d’avenir – celles dont la France aura le plus besoin pour faire face au changement climatique.

Le défi démographique

Ce défi est double.

La baisse de la natalité et le vieillissement de la population (d’ici 2045, le nombre de décès dépassera celui des naissances en France) menacent la pérennité de notre système de protection sociale.

Dans ce contexte, la tentation d’accroître l’immigration pour équilibrer la démographie est réelle, mais non sans conséquences.

Le changement climatique accélérera les migrations des pays du Sud vers l’Ouest, exposant la France au risque d’une transformation démographique irréversible et d’une fragmentation ethnique.

Le défi de la sécurité nationale

La France est actuellement mal préparée à affronter les bouleversements mondiaux et leurs répercussions intérieures.

L’instabilité géopolitique croissante – de l’escalade des conflits au Moyen-Orient au djihadisme mondial, en passant par l’ingérence d’États hostiles et le retour du spectre d’une guerre de haute intensité sur le sol européen – remet en question notre souveraineté en matière de défense et de renseignement.

Ceci exige une augmentation significative des dépenses militaires, alors même que le pays est confronté à des déséquilibres budgétaires alarmants.

Ces menaces extérieures affectent directement notre sécurité intérieure, alimentant les stratégies d’infiltration islamistes au sein des institutions françaises – qu’il s’agisse de groupes cherchant à influencer ou à déstabiliser (Iran, Algérie) ou de groupes visant à prendre le contrôle (Frères musulmans).

Le défi de la cohésion nationale

Les tensions ethniques, sociales et politiques, nées des difficultés d’intégration des populations majoritairement africaines, de la montée du communautarisme, de l’essor du wokisme instrumentalisé pour subvertir la pensée occidentale et de l’affaiblissement de la démocratie face aux mouvements religieux et populistes, contribuent à creuser le fossé identitaire.

Cette division est exacerbée par l’instrumentalisation politique des conflits, tant actuels qu’historiques.

L’unité de la France – essentielle au fonctionnement démocratique, à la réalisation des projets nationaux communs et à l’effort collectif – est aujourd’hui dangereusement fragilisée.

Le défi diplomatique

La position hésitante et souvent contradictoire de la France dans la guerre entre Israël et les supplétifs de Téhéran — qui cherchent ouvertement la destruction de l’État juif —, sa perte d’influence brutale en Afrique, son rôle amoindri au sein de l’Union européenne, le scepticisme croissant à l’égard de l’indispensable partenariat transatlantique et les menaces grandissantes qui pèsent sur sa présence dans le Pacifique — autant d’éléments qui assombrissent le rôle mondial que la France a joué sans interruption depuis l’époque des croisades.

Chacun de ces facteurs accélère le déclin de la nation.

La tâche qui nous attend est immense.

Notre détermination reste intacte.

La France nous appelle.

Voici la France de 2050.