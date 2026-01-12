Avui, Ramón Cotarelo publica al seu blog Palinur un apunt punyent: “Iran, la fallida moral de l’esquerra” el qual comparteixo i en destaco aqueix paràgraf: “Durant dues setmanes, el silenci dels mitjans de comunicació ha estat ensordidor. I, quan ja no han pogut amagar més temps la barbàrie, han propalat la versió del govern terrorista dels aiatol·làs: que la mobilització de milions de persones és obra del Mossad i de la CIA. Hi ha molts casos d’aquesta hipocresia inhumana. A Catalunya, el conegut antisemita Vicent Partal, després d’amagar la informació durant catorze dies, publica un article titulat Amb Palestina i amb l’Iran, intentant rebaixar la revolució antiislamista iraniana amb la propaganda a favor d’aquesta invenció neonazi que anomenen “Palestina”.”
Per si no fos poca la contra-informació, ahir a Vilaweb Xavier Montanyà hi publicava això: “Proves forenses del genocidi israelià a Gaza. L’enginyera i investigadora Júlia Nueno Guitart, de l’equip de Forensic Architecture, edita i coordina el llibre ‘Genocidios’ (Galaxia Gutenberg)”, un estudi que no prova res més que l’antisionisme militant del seus redactors.
L’acusació contra Israel al·legant que està perpetrant un genocidi a Gaza és persistent d’ençà el 7 d’octubre del 2023, i malgrat que el Tribunal Penal Internacional ha acceptat les acusacions del fiscal contra Netanyahu i Gallant encara no s’ha pronunciat sobre el cas. Però ha desestimat prendre mesures efectives per aturar-lo si existís, limitant-se a reclamar a Israel la seva prevenció, I d’això ja en fa dos anys i uns quants mesos. No hi fa res, la deslegitimació d’Israel no s’atura davant de res, fins i tot negant-li la condició de poble víctima de genocidi passat (a mans dels nazis) i present (a mans del gihadisme palestí i islàmic) invertint la posició de víctima per la de botxí.
Si a Vilaweb fossin capaços de contrastar les informacions que publiquen podrien llegir els estudis del Begin Sadat Center de la Universitat Bar Ilan d’Israel on apareix el proppassat 8 de maig del 2025 el report de Louis René Beres: “Hamas, Not Israel, Is Legally Responsible for Civilian Harm in Gaza“. Qui utilitza els civils com escut en mig d’un conflicte bèl·lic és responsable de crims de guerra.
I encara més, el treball exhaustiu dels professors Danny Orbach, Dr. Jonathan Boxman, Dr. Yagil Henkin and Adv. Jonathan Braverman: Debunking the Genocide Allegations: A Reexamination of the Israel-Hamas War from October 7, 2023 to June 1, 2025, publicat el 2 de setembre del 2025.
