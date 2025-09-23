França, Israel i Palestina

Ahir, el president Macron va escenificar a les Nacions Unides el reconeixement de l’estat de Palestina per part de França. Una decisió prematura dictada per la incapacitat dels governants francesos per aturar l’islamisme endògen que -volen creure- frenaran reconeixent un estat fictici.

Així, consta al rapport “Frères musulmans et islamisme politique en France“, publicat pel Ministeri de l’Interior, el 2 de maig d’enguany, concretament a l’apartat 4.2.2:

“La position française sur le conflit israélo-palestinien : les entretiens menés ont été impactés par le climat de tension prévalant en France au lendemain du 7 octobre entre les communautés juives et musulmanes ; ils ont mis en évidence un profond malaise au sein de cette dernière, qui perçoit la position française comme ouvertement favorable a Israël, dans le droit fil d’une supposée «islamophobie d’Etat », en soutenant Israéliens juifs contre Palestiniens musulmans ; si cette perception, qui dépasse le simple cadre de la mouvance, ne résiste pas à l’examen, elle n’en est pas moins instrumentalisée par les acteurs fréristes ; afin de contrer ce narratif, et indépendamment des mesures évoquées dans le présent rapport qui permettraient de réaffirmer que la foi et la culture musulmanes sont aussi respectables que les autres et que la République en garantit le libre-exercice et la libre-manifestation, la reconnaissance par la France d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël dans des frontières sûres et reconnues pourrait être de nature à apaiser ces frustrations.”

Com adverteixen veus autoritzades com Mike Pompeo i Sander Gerber, ahir a Le Figaro: «La reconnaissance d’un État palestinien ne fera que perpétuer un cycle de violence». Caldria dir a Emmanuel Macron que el muntatge amb la bandera palestina i la israeliana amb el colom de la pau al mig, a la torre Eiffel, no servirà de res per aturar el conflicte ni a Israel, ni a França mateix.

Sense ser un analista especialitzat en geoestrategia, però sí un bon coneixedor del subsistema islàmic francès, David Duquesne escrivia ahir a Tribune Juive: “Reconnaître un État palestinien aujourd’hui doperait l’islamisme et l’antisémitisme en France“.

També ahir, Zvika Klein, editor en cap del Jerusalem Post, hi publicava aqueix punyent article que comparteixo plenament: “The premature Palestinian statehood will explode in our faces”.