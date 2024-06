França: Front Popular del segle XXI ?

La resposta a la nítida victòria de la candidatura del Rassemblement National (31,37 %) a les eleccions europees d’abans d’ahir ha estat la convocatòria d’eleccions legislatives avançades per part del president Macron i la formació d’una mena de Front Popular versió segle XXI contra l’extrema dreta per part de totes les forces d’esquerres. Sobre aqueixa darrera qüestió faig aqueixes consideracions:

La primera, la falta total d’autocrítica i reflexió per part dels partits d’esquerres sobre les causes de la seva davallada, una mostra reiterada d’incapacitat analítica oimés quan eminents figures de l’esquerra com Jacques Julliard venien alertant de la debacle actual almenys del 2015 ençà.

La segona, el recurs a la falsificació de la història (una pràctica a la qual són addictes especialment els tardocomunistes), recorrent a la reedició del Front Popular dels anys trenta quan les circumstàncies presents són substancialment diferents. Quan el Front Popular (integrat per socialistes i radicals d’esquerres amb el suport exterior del PCF) arribà al poder (1936-1938) fou en un context d’ascens del feixisme italià, del franquisme espanyol i del nazisme alemany que a França tenia força partidaris. Hores d’ara no es donen fenòmens similars, ni Meloni a Itàlia, ni els capitostos de l’Aliança per Alemanya no tenen previst suprimir la divisió de poders (que és la línia divisòria entre la dreta i el totalitarisme). Per tant, apel·lar-los de feixistes és simplement una impostura interessada.

La tercera, la manca de continguts realment democràtics per part dels promotors d’aqueix reveival frontpopulista: el govern del Front popular francès va ser el primer incorporar dones al govern de l’estat (quan encara no tenien el dret a vot), van ser signats els “Acords de Matignon”, on es reconeixien els drets sindicals, i es van augmentar els sous en una mitjana d’un 12%. Poc després, una llei va instaurar les primeres vacances pagades de 15 dies, mentre una altra va establir en 40 hores la durada de la setmana de treball legal (abans era de 48 hores setmanals). Res d’equiparable en el terreny social i econòmic figura entre els propòsits dels nous frontistes (ecologistes, PCF, insubmissos de Mélenchon i socialistes), ans al contrari, els sindicats que els donen suport són l’aristocràcia corporativista (cas dels cheminots de l’SNCF).

La quarta, el cap de govern del Front Popular fou Léon Blum, socialista i jueu, referent moral de l’humanisme i l’antisemitisme, una situació impensable avui, quan els components del nou front -tots ells- militen en l’antisionisme més virulent, tenen el suport d’islamistes, anticolonials i tota la tirallonga del wokisme aplegats en l’animadversió contra Israel i les societats obertes occidentals. Raphaël Glucksmann, cap de la candidatura europea del PSF+Place Publique (13,83% dels vots diumenge passat) ha estat assetjat per “sionista” per aqueixos mateixos que ara accepta tenir per aliats (amb aqueix mal pas per l’oportunitat de renovar l’esquerra democràtica). La France Insoumise (9,89%) imposarà el palestinisme foll que és el seu senyal d’identitat al conjunt de les esquerres que s’aplegaran per combatre l’aliança civilitzacional que uneix Le Pen, Zemmour i bona part de la dreta republicana. Probablement seran la tercera força rere el RN, i la trepa de Macron, i ensorraran l’esquerra en el pou del sectarisme, la incompetència i la mediocritat en el qual ja es troba.