França: el col·lectiu Vigilance Universités planta cara al palestinisme antisemita

El col·lectiu Vigilance Universités publicà el proppassat 31 de maig al setmanari Le Point aqueixa crirda alertant del creixent antisemitisme a les universitats arran del suport expressat a la causa palestina:« Le soutien aux Palestiniens ne doit pas légitimer l’antisémitisme dans nos universités ». Un exemple que hauríem de seguir els universitaris catalans per frenar la campanya d’odi contra Israel i el sionisme que campa impunement al nostre país.

Le 25 avril dernier, 70 présidents d’établissements d’enseignement supérieur écrivaient dans Le Monde une tribune appelant à ce que les universités ne soient pas instrumentalisées à des fins politiques. Le lendemain, Jean-Luc Mélenchon déclarait aux étudiants de Sciences Po mobilisés, à l’instar de ceux des universités nord-américaines, pour Gaza : « Vous êtes l’honneur de notre pays ! » Et, encore plus grandiloquent : « L’humanité universelle parle à travers la lutte que vous menez ! » Le jour même, la candidate LFI aux européennes, Rima Hassan, connue pour s’opposer à la solution à deux États, apportait son soutien au blocage de Sciences Po par les étudiants propalestiniens enveloppés d’un keffieh et déguisés en fedayin. C’est dans cette ambiance que se libère de plus en plus une hostilité envers nos étudiants et collègues juifs.

Lors de la mission du Sénat sur l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, Guillaume Gellé, président de France Universités, a présenté les premiers résultats de l’enquête de l’association sur les actes antisémites commis depuis le 7 octobre et a annoncé qu’en l’espace de six mois ceux-ci ont plus que doublé par rapport à l’année universitaire précédente. Sans doute plus grave encore se diffuse, selon nous, une atmosphère antisémite dans nos universités. Un soutien aux otages israéliens semble, par exemple, inenvisageable à Sciences Po Paris, comme dans plusieurs autres universités où les photos des otages placardées sur les murs ont été arrachées et des étudiants tabassés pour les avoir collées.

Nous, enseignants-chercheurs et universitaires, dénonçons l’utilisation de nos campus par des collectifs de militants politiques qui, avec une indignation à géométrie variable, instrumentalisent la liberté d’expression et cherchent à entraîner des étudiants vers des positions manichéennes radicales et sectaires. Dans ce cadre, l’antisionisme extrême peut recouvrir en fait un discours antisémite. Par exemple, dire que les médias, ou le gouvernement, sont contrôlés par les sionistes fait clairement référence à des clichés antisémites. Rappelons qu’étymologiquement le sionisme signifie soutenir l’existence d’Israël et qu’être antisioniste signifie donc refuser l’existence de cet État.

Aucune autre cause ne semble mobiliser la plupart de ces militants, dont l’indignation est sélective ; ainsi, ni les millions de personnes déplacées au Congo depuis le début de l’année, ni les centaines de milliers de tués au Yémen, dont onze mille enfants, ni les persécutions contre les Ouïghours en Chine, ni l’agression de l’Ukraine par Poutine, ni les crimes des mollahs iraniens et leurs soutiens à plusieurs organisations terroristes, etc.

Nous comprenons parfaitement que ces jeunes soient scandalisés par la souffrance des Palestiniens et défendent les droits de ce peuple. Ce que nous condamnons, c’est l’absence de clarté sur le Hamas, sa politique et ses objectifs, et l’absence d’empathie pour les souffrances et victimes israéliennes et le fait qu’elle s’accompagne trop souvent de l’expression d’une hostilité inacceptable envers les juifs en France.

Il fut un temps où, dans Le Sionisme expliqué à nos potes (2003), il était souhaité que se « rassemblent les sionistes propalestiniens et les propalestiniens sionistes, porteurs d’un espoir commun, défenseurs de deux causes légitimes et indissociables et qui, en fin de compte, n’en sont qu’une ». L’antisionisme virulent, qui ne tolère aucune discussion, peut devenir un euphémisme pour exprimer l’antisémitisme et ce sont nos collègues et étudiants juifs qui se retrouvent harcelés, terrorisés, sommés de prendre position ou assignés à longer les murs ou à suivre les enseignements en distanciel.

À tel étudiant juif, lors d’une soirée, on dit regretter que « Hitler n’ait pas achevé le travail », à tel collègue juif qu’il doit sans doute se réjouir du « génocide à Gaza », etc. Ne les intéressent pas vraiment, au moins pour certains de ces militants, les solutions à ce conflit qui prendraient en compte les droits des Palestiniens et ceux des Israéliens, ce qui est la seule position défendable. Le dialogue doit pouvoir avoir lieu sur cette base dans nos universités. Le soutien aux Palestiniens ne doit pas légitimer l’antisémitisme dans nos universités.

Ceux qui surfent sur la haine ont enfin trouvé l’aubaine d’avoir la permission, voire le droit, d’être antisémites au nom de la liberté d’expression. Nous constatons en effet que, sous certaines formes, l’antisionisme devient, pour s’inspirer des mots de Vladimir Jankélévitch en 1986, « l’antisémitisme justifié mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d’être démocratiquement antisémite ».

Nous, universitaires, qui défendons des valeurs universalistes et antiracistes appelons solennellement Mme Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, M. Guillaume Gellé, président de France Universités, ainsi que les présidents d’université à tout mettre en œuvre pour que nos universités ne deviennent pas otages de quelques militants intolérants. Nous leur demandons de mener une action encore plus volontariste contre l’antisémitisme.

Pour plus d’efficacité contre cet antisémitisme qui se drape dans l’antisionisme, nous leur demandons aussi de prendre en considération la définition de l’antisémitisme, qui inclut certaines formes d’antisionisme, proposée par l’IHRA (Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste) et approuvée par l’Assemblée nationale en 2019 et le Sénat en 2021. En ces jours où il est vital de distinguer la légitime critique à l’égard de la politique du gouvernement de Netanyahou de celle illégitime de l’existence de l’État d’Israël, il est absolument nécessaire de suivre le cadre établi par la définition de l’IHRA.

Nous devons défendre les fondements de notre métier, qui consiste à former sereinement de vrais esprits libres, avec la rigueur scientifique que cela exige.

