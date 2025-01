França/Algèria: l’entrecreuament (auto)destructiu

D’ençà l’empresonament de l’escriptor franco-algerià Boualem Sansal per part del règim àrab-islamista els esdeveniments conflictius entre els dos estats s’han agreujat fins al punt d’entrar en una fase de conflicte obert desconegut des de l’any 1962.

La colonització francesa encetada l’any 1830 foragitant el domini turc i començant la configuració d’un territori artificialment determinat, ignorant els antecedents històrics i la diversitats ètnica, acabà amb una guerra multidimensional (religiosa, ètnica, civil) que es tancà en fals: amb l’exili forçat dels nacionalment francesos, els autòctons que n’eren partidaris (els harkis) i els jueus (expulsats com a represalia per l’establiment de l’estat d’Israel).

Aquiex desenllaç forçat pel general De Gaulle comportà el repatriament cap a la metròpoli dels perdedors anteriorment descrits i al cap de pocs anys, arran dels acords d’Evian, segons els quals tot ciutadà algerià tenia dret a la lliure circulació a França, també dels qui hi havien lluitat en contra. Aqueixa disposició prevista inicialment per a permetre als Pieds-Noirs accedir a l’hexàgon, però a més de tots ells foren els àrabs i els amazics els qui utilitzarent aqueixa norma per fugir d’Algèria. L’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles es signà l’any 1968 i va permetre l’arribada massiva de contingents de ma d’obra algeriana barata per abastir la puixant indústria francesa. Les quotes d’aqueix acord són objecte de negociació entre els dos estats.

Al cap dels anys la situació ha evolucionat en el sentit que a França hi coexisteixen els expulsats per força i els vinguts a contracor, els descendents dels quals han mantingut una identitat nacional algeriana refractària a la del seu estat d’acollida alimentada per un règim algerià anclat en el ressentiment post-colonial. El nou règim adoptà temporalment la variant del socialisme àrab alimentat per l’URSS i bastí un sistema àrab-islamista sostingut per l’exèrcit i la repressió policial i cultural, que s’ha demostrat un fracàs en tots els àmbits. Actualment s’arrenglera amb tots els enemics de França i Occident, acollint, per exemple, amb honors d’estat els líders del gihadisme palestí.

Els successius governs de la República francesa han adoptat una política d’autoculpabilització pel passat colonial i d’apaivagament dels conflictes amb el nou poder algerià fins que, enguany, el tombant estratègic del president Macron prioritzant l’aliança amb el Marroc, (l’enemic a abatre per la dictadura algeriana), ha desfermat l’hostlitat contra l’antiga potència colonial. Els darrers episodis són els protagonitzats pels “influenceurs algériens”, sostinguts pel règim, que criden a perpetrar atemptats a França contra els opositors que s’hi han exiliat als darrers anys fugint de la persecució contra el moviment de protesta democràtica denominat Hirak.

La situació actual és que a França hi ha un contingent indeterminat, però molt nombrós, de ciutadans d’ascendència algeriana i identitat àrab-musulmana (no pas els amazics) que no comparteixen valors amb els seus conciutadans, que se senten prioritàriament vinculats al règim d’Alger (islamista, anti-occidental, anti-Israel), que estan disposats a activar un conflicte civil a l’intern de la societat francesa i que compta amb la complicitat de l’extrema esquerra antisemita (la France Insoumise i els Indigenes de la République, més tots els islamo-gauchistes wokes).