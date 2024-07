Espanya, el palestinisme i el retorn a Al-Andalus

El govern espanyol és un dels més hostils a Israel d’Europa, el seu palestinisme foll aplana el camí al retorn d’Al-Andalus, un dels objectius dels gihadistes pro-palestins als quals serveixen d’idiotes útils tots els que els fan costat pensant que defensen la causa progressista universal. A més de reconèixer unilateralment el fictici estat de Palestina, el Regne d’Espanya s’ha afegit a l’acusació preventiva de genocidi contra Israel formulada per Sudàfrica davant el TPI.

Maya Mahler, publicà el proppassat 1, aqueix article a l’edició en castellà del diari israelià Yedioth Ahronoth: “Cómo se convirtió España en apologista de Hamás“, on explica que amb aqueixos gestos Pedro Sánchez cerca capitalitzar al seu favor l’oanada antisionista global per presentar-se com el líder europeu de la causa palestina. Justament quan els resultats electorals arreu d’Europa ensorren els partits d’esquerres que es fab còmplices del gihadisme pro-palestí.

Pedro Sánchez (i els partits catalans que li segueixen la corda) haurien de llegir l’entrevista publicada ahir per Le Figaro a Mosab Hassan Youssef, fill d’un dels fondadors d’Hamàs: «Si le projet du Hamas réussit, la région retournera au Moyen Âge». On, entre d’altres coses diu:

Que pensez-vous de la reconnaissance de la Palestine par plusieurs pays européens ?

Je pense que c’est un cadeau fait au Hamas. Plus les Palestiniens sont irresponsables et plus certains pays européens sont tentés de les remercier. Pour ma part, je considère qu’il s’agit d’une décision insensée, qui a été prise au pire moment. Elle équivaut à un coup de poignard donné dans le dos d’Israël au moment où l’État hébreu est engagé dans une lutte existentielle. Ce qu’un pays comme l’Espagne ne comprend pas, c’est qu’il est toujours considéré comme une terre d’islam à récupérer pour les islamistes…