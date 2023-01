ER clou a Lleida l’etapa que hi va encetar al 1989

Trenta quatre anys després del Setzè Congrés celebrat a Lleida el 1989, l’actual ER hi ha celebrat un nou congrés que clou l’etapa que hi fou encetada. Fa trenta-quatre anys va accedir a la secretaria general una direcció col·legiada encapçalada per Àngel Colom, (i sostinguda per Heribert Barrera) després que al segon torn de les votacions Josep Lluís Carod-Rovira retirés la seva candidatura i li donés suport per tal de desbancar Joan Hortalà. El relleu a la direcció del partit comportà també un canvi d’identitat i d’estratègia que consistí en passar del federalisme a l’independentisme, esdevenint-ne una mena de casa comuna amb la incorporació de militants de diverses procedències (FNC, Terra Lliure, Catalunya Lliure, ADOC). El dissetè Congrés celebrat el desembre de 1991, convalidà l’orientació independentista aprovant una ponència sobre l’actualització ideològica i estratègica, on es diu textualment que «L’estat dels Països Catalans quedarà constituït quan qualsevol dels països d’aquest territori hagi proclamat la seva independència”.

La ponència política aprovada al 29è congrés manté la definició independentista en la lletra però la desmeneteixen els fets i les actituds dels seus dirigents, (i el consentiment dels seus actuals afiliats), com hom pot comprovar analitzant la trajectòria del partit abans i després del 2017. El títol és significatiu, “La via democràtica del referèndum“, de la involució conceptual i estratègica que la lletra del redactat traspua, sense referèndum acordat amb el govern espanyol les altres vies no serien democràtiques ? L’apel·lació a un nou referèndum no té altra finalitat que deslegitimar el celebrat l’1 d’Octubre sense una explicació raonada del per què. La ficció de l’acord “de claredat” que s’hi proposa està mancada de fonamentació i és contraproduent per a l’objectiu que aparenta voler assolir, com ha explicat detalladament Vicent Partal en aqueix article de Vilaweb: Aragonès vol demanar un acord de la claredat al govern espanyol per a fer un referèndum.

De tot plegat en resulta una ponència sense trellat, que fa la impressió de ser només un refregit d’experiències fallides en el passat immediat, interpretades sense esperit crític ni constructiu, que deixa tralluir la manca de substància dels pantejaments oficials d’ER com es pot constatar en els escrits i les declaracions del qui passa com l’ideòleg orgànic del partit, Josep Manuel Tresserras. De quina mena de taula de diàleg parlen quan ja s’han rendit a la Moncloa ? Per què diuen demanar l’amnistia quan pacten amb el govern espanyol reformes penals i amb la fiscalia rendicions personals ? Com són capaços de fer córrer la brama de l’eixamplament de la base independentista quan afilien gent que nega ser-ne i es dirigeixen a un electoral que no ho vol ser ? Torno a citar Vicent Partal i el seu editorial del 13 de novembre de l’any passat: “L’allunyament d’Esquerra Republicana: dades per a entendre’l. El pacte de la reforma de la sedició arriba perquè ERC va canviant de pell cada dia més de pressa i hi ha dades que ho expliquen molt bé”.

Aqueixos darrers dies hi ha hagut dues declaracions significatives que expliquen quina és l’actitud real d’ER. Antoni Castellà, a Vilaweb el proppassat 23: “Partits i entitats quasi vam arribar a un acord sobre estratègia”, però que Esquerra va frustar sense altra explicació que no era el moment, i Josep Pinyol, ahir al seu bloc, “l’Assemblea té molt present que va participar en la Taula de Direcció Estratègica juntament amb Òmnium, el Consell per la República, la CUP, Junts i Esquerra. Una Taula creada als pactes d’investidura de Pere Aragonès que, tant amb la CUP com amb Junts, tenien el compromís d’un nou embat per fer efectiva la República. El gener de 2022 ERC va abandonar-la i es va centrar en la Taula de Diàleg amb el Govern espanyol. El 27 de juliol de l’any passat Esquerra es va comprometre a no qüestionar l’ordenament jurídic espanyol en un acord signat amb el Govern espanyol. D’aquesta manera va solemnitzar que abandonava un nou embat per la independència. D’aquesta manera Esquerra va trair els Acords d’Investidura de Pere Aragonès; també als electors que van aconseguir la majoria del 52% de febrer de 2021. La resta de partits independentistes van consentir aquest abandonament i van continuar amb la rutina autonomista”.

Josep-Lluís Carod-Rovira ja va advertir fa uns anys sobre la falsa ruta de voler intentar un altre cop reformar Espanya, enguany i sense especificar què ha canviat per provar-ho un altre cop, a ER “aproven un projecte que diu que cal augmentar les connexions amb l’esquerra espanyola, precisament en el moment en què l’esquerra espanyola els ha aixecat la camisa amb la reforma del codi penal”, com assenyala punyent Vicent Partal.

L’Esquerra d’avui és més aviat una corporació d’interessos (individuals i grupals) cohesionada en base a les possibilitats d’ascens social (veure els casos d’antics dirigents esdevinguts “empresaris”) o professionalitzar-se a la gestió pública i els seus ens dependents, sense cap voluntat de qüestionar l’ordre estatal i autonòmic que ho fa possible. Això explica la unanimitat soviètica de les votacions al darrer congrés i evidencia quin model de partit té i com el projecta sobre la societat que aspira a co-participar a la seva dominació política i gestionar la dependència econòmica.

ER ha demostrat manta vegades no voler ni la unitat, ni la unilateralitat, ni la independència, i cal acceptar que és així si hom vol realment capgirar l’atzucac actual on ha caigut l’independentisme, (amb la connivència explícita o l’estultícia de Junts i la CUP). Els dos referents de l’eventual represa són el Consell per la República i l’ANC, però calen nous actors, nous plantejaments, noves mentalitats que tinguin com a punts en comú que la primera condició per a la independència és la voluntat d’assolir-la, que l’àmbit nacional són els Països Catalans i que l’alliberament nacional només pot reeixir si és interclassista i obert a totes les opcions democràtiques.