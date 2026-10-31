En marxa la contrarevolució francesa

Les mobilitzacions persistents a França van prenent un caire insurreccional de caràcter contrarevolucionari, és a dir, hostils al republicanisme fundacional de l’estat-nació francès d’ençà el segle XVIII. De la llibertat, la igualtat i la fraternitat no n’hi ha cap rastre en els continguts reivindicatius dels manifestants. Es tracta més aviat d’un procés de desconstrucció civiltzacional, auodestructiu, nihilista del qual esperen treure profit els predicadors de totes les variants del wokisme (antiracistes, descolonialistes, neo-antifeixistes, anticapitalistes, antisionistes) i de l’islamisme arreplegat rere la bandera palestina.
Existint uns problemes socio-econòmics reals i greus (desindustrialització, pauperització de la població rural i del sector agrari, sobreburocratització i endeutament estratosfèric), la classe política endogàmica, un sector de la judicatura embafat per l’arenga del jutge Badot, una immigració descontrolada, no hi ha respostes pragmàtiques a cinquanta anys de decisions governamentals desencertades. Ni orientades a preservar la llibertat i promoure la prosperitat.
Socialisme i palestinisme són dues causes fallides, dos projectes inaprensibles sense contrast possible amb la realitat originària dels seus respectius plantejaments. D’aquí el seu caràcter dogmàtic, encobridor de la ignorància, el fanatisme i la violència que acompanya les seves expressions. Les societats obertes occidentals són vulnerables sense uns dirigents amb les conviccions i el coratge necessaris per defensar-les dels seus enemics (l’expansionisme rus, el tardo-comunisme xinès, l’islamisme gihadista). La resposta poruga i timorata del president Macron il·lustra de manera escaient aqueixa feblesa psicològica estructural, perceptible també en molts altres governants europeus.
La violència als carrers pot augmentar qualititivament si com alertava ahir Le Figao:« Y’aura des clowns tueurs contre des CRS ! » : face à l’Halloween de tous les dangers, le ministère de l’Intérieur mobilise ses forces. I pot arribar al punt culminant si a la segona volta de l’elecció presidencial prevista pel 2 de maig del 2027 guanya la candidata del Rassemblement National Marine Le Pen. Recomano la visualització de la conversa al canal de youtube animat Yana Grinshpun “Perditions idéologiques”, amb Pierre Martinet (militar retirat i analista de seguretat) emès fa dos dies: “ÉMEUTES EN FRANCE : analyse, causes et conséquences“.
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