Els jueus antisionistes, còmplices idiotes de l’islamowokisme, del grat dels contra-independentistes catalans

Zack Polanski, lider dels Verds britànics, una força ascendent a costa del Partit Laborista, és un jueu antisionista que aspira a emular Zohran Mamdani, alcalde electe de Nova York i estrella ascendent de l’islamo-wokisme, propulsat pels jueus d’esquerres refractaris a la seva identitat nacional. No és l’únic cas, Jill Stein, és al capdavant del Green Party dels EUA, Elly Schlein ocupa el mateix lloc al Partito Democratico italià. Fins i tot, hom hi pot afegir Claudia Sheinbaum, actual presidenta de Mèxic. Tots ells segueixen els pasos d’altres jueus antijueus notoris com Noam Chomsky, Judith Butler i més enrere Trostky o Karl Marx. Un congrés ha aplegat tots els seguidors d’aqueixa tendència autodestructiva, (no hi ha cap projecte de judeïtat alternatiu al sionisme) el proppassat juny a Viena.

Els jueus antijueus són un fenomen explicable per les persecucions que durant dos mil anys han hagut de patir a la diàspora, com explica el psicoanalista francès Charles Rojzman en l’article “Les Juifs contre eux-mêmes : morale, haine de soi et effacement”, publicat ahir a Tribune Juive:

“Il est impossible de comprendre certaines attitudes paradoxales observables dans le monde juif contemporain sans les replacer dans la longue durée historique qui a façonné la condition juive en Occident. Il ne s’agit pas d’invoquer un traumatisme vague ou une mémoire incantatoire, mais de reconnaître l’existence d’un héritage psychique collectif forgé par des siècles de persécutions répétées, de marginalisation institutionnalisée, d’humiliations symboliques et de violences récurrentes. L’exil, les pogroms, les expulsions, l’Inquisition, l’enfermement dans les ghettos, puis, au sommet de cette trajectoire tragique, la Shoah, n’ont pas seulement produit des morts et des ruines : ils ont modelé des formes spécifiques de rapport à soi, au monde et au jugement d’autrui.

L’une des conséquences les plus durables de cette histoire est l’intériorisation d’une vulnérabilité morale singulière, qui peut aller jusqu’à la honte d’être soi. Cette haine de soi, rarement assumée comme telle, ne relève ni d’un vice moral ni d’une pathologie individuelle. Elle procède d’un mécanisme de survie ancien : pour réduire l’hostilité, il fallait anticiper l’accusation ; pour être toléré, il fallait se justifier ; pour échapper au rejet, il fallait parfois adopter le point de vue du persécuteur.”

Significativament, aqueixa conducta -derivada de les condicions d’apartheid que han patit els jueus- és la que els progressites a Occident l’adopten com la veritable naturalesa i l’única admissible que poden adoptar i que se’ls hi pot permetre, atès que l’antisionisme és la doctrina imperant des de l’època del sovietisme fins a l’actual wokisme.

Particularment, aqueixa distorsió forçada és del grat dels catalans contra-identitaris, no solament dels qui en reneguen per abraçar el supremacisme espanyol sinó fins i tot pels que s’autoanomenen independentistes (ERC, CUP i derivats). Vilaweb, per exemple, només difon les informacions del diari israelià antisionista Haaretz. L’explicació d’aqueixa complicitat rau en el fet que el progressisme occidental és hostil a tot projecte d’estat-nació en nom d’un multiculturalisme abstracte, fallit arreu on s’ha intentat, i que només afavoreix ideologies totalitàries que neguen les llibertats de les persones i els pobles com l’islamisme.