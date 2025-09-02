Els idiotes woke fan bons els talibans

Pierre-André Taguieff, coautor de l’obra col·lectiva “Les humanités attaquées” (PUF, 2024), dedica la seva aportació titulada “Penser et mal penser le méga-pogrom jihadiste du 7 octobre 2023″, (pàgines 121 a 129), a analitzar el pensament de Judit Butler repassant la seva trajectòria. Comença recordant com es va fer notar a començament dels anys 1980 afirmant que les dones afganes recalcitrants a portar la burqa imposada pel règim dels talibans feien el joc als prejudicis culturals americans adversos a la tradició islàmica quan aital abillament és una mostra de modèstia i d’orgull. Ja al 2006 va qualificar Hamàs i Hesbol·lah com a moviments socials progressistes d’esquerres. Al 2025, estant a París durant l’atac gihadista al Bataclan no se li ocórrer altra cosa que alertar l’endemà de la massacre que França podia derivar vers un estat autoritari i militarista.

La inversió de la realitat és el senyal de les mentalitats totalitàries que en el seu cas rauen rere una mediocritat i impostura intel·lectual evident retratades fa anys per Martha Nussbaum en l’assaig que va dedicar a analitzar el capteniment de Butler, “La professeur de parodie”, (2003). Es presenta com a filòsofa quan és professora de literatura comparada i malgrat la inconsistència del seu relat és objecte d’una veneració inaccesible a tot raonament crític per part dels seus creients.

Però dissortadament aqueixa individua ha fet escola especialment entre el jovent occidental que no distingeix entre llibertat i totalitarisme, ni entre bé i mal, ni entre història i relat. Un exemple n’és el youtuber francès Tibi Jones publicant un reportatge del seu viatge a l’Afghanistan dels talibans looant el règim islamista i la submissió de les dones.

Ahir, a Le Figaro, l’atleta afgana Marzieh Hamidi, refugiada a França d’ençà 2021, autora del llibre denúncia, « Ils n’auront pas mon silence » (Robert Laffont, 2025), respon a l’idiota woke: «Les talibans emprisonnent les femmes et exécutent les opposants, mais sourient devant les influenceurs».

Depuis quatre ans, l’Afghanistan vit sous un régime de terreur. Les talibans ont réduit les femmes au silence : privées d’école, exclues du sport, interdites de travailler, enfermées dans l’espace domestique. Des milliers d’Afghanes et d’Afghans, militants, journalistes, avocats, artistes ou simples citoyens, ont dû fuir pour sauver leur vie.

Les journalistes indépendants ont été chassés, censurés ou assassinés. Encore récemment, Radio Begum, l’une des dernières stations portées par des femmes, a été contrainte au silence. Quant aux citoyens qui osent dire leur vérité en ligne, ils sont menacés, arrêtés et emprisonnés : une véritable censure s’abat sur le pays. Pendant que la société civile est étouffée, les talibans ont trouvé un nouvel outil : la propagande numérique. Ce sont désormais des « talibans 2.0 », conscients que l’image vaut plus qu’un communiqué officiel.

Selon une enquête du Washington Post, ils font appel à des youtubeurs à qui ils accordent licences et accès privilégiés, tant que leurs vidéos servent leur propagande. Ces contenus, vus des millions de fois, rapportent à leurs auteurs des revenus considérables, parfois via des intermédiaires pour contourner les sanctions. Ceux qui s’écartent voient leurs productions supprimées ou sont menacés. Le régime obtient une vitrine flatteuse et les influenceurs, un profit facile.

C’est dans ce contexte qu’un vidéaste français, Tibi Jones, habitué aux images chocs, a publié des vidéos tournées en Afghanistan. On le voit poser avec des armes aux côtés de talibans, et même voyager en business class, souriant, entouré de combattants. L’accès qu’on lui accorde, alors que les journalistes en sont privés, n’a rien d’anodin. Ses vidéos participent, qu’il le veuille ou non, à la communication d’un pouvoir criminel. Tout le monde y trouve son compte : lui grâce aux vues et à la monétisation, eux parce qu’ils apparaissent armés mais souriants, loin de la violence qu’ils imposent.

Tibi Jones n’est pas un cas isolé : d’autres influenceurs occidentaux, tels que le Canadien Nolan Saumure, les Britanniques Zoe Discovers et Carrie Patsalis ou encore Marian Abdi, ont été critiqués pour avoir véhiculé une image esthétisée de l’Afghanistan, servant in fine la communication d’un régime oppressif. Les talibans sont sanctionnés par l’ONU depuis 1999. Depuis 2020, la Cour pénale internationale enquête sur leurs crimes, notamment les persécutions systématiques contre les femmes, qualifiées d’« apartheid de genre ». Relayer des images complaisantes, c’est nourrir la propagande d’un pouvoir accusé de crimes contre l’humanité.

C’est la logique du blanchiment numérique : des vidéos qui lavent de toute brutalité la réalité d’un régime sanguinaire en lui offrant une façade trompeuse. La Russie, la Chine, l’Iran ou l’Arabie saoudite y recourent aussi, finançant des influenceurs pour embellir leur image. À l’ère des réseaux sociaux, quelques images virales pèsent plus que des enquêtes journalistiques.

Les talibans ne sont pas un pouvoir légitime : ils sont un mouvement sanctionné pour terrorisme, accusé de crimes contre l’humanité et coupable d’avoir instauré un apartheid de genre. Pourtant, en apparaissant dans des vidéos lisses, ils se présentent comme un pouvoir fréquentable, presque moderne. Pendant qu’ils emprisonnent les femmes, qu’ils torturent les militants et qu’ils exécutent les opposants, ils sourient devant les caméras des influenceurs.

Se prêter à cette mise en scène, c’est trahir la vérité des Afghanes et des Afghans. C’est offrir une vitrine complaisante à ceux qui réduisent les femmes en esclavage et condamnent toute liberté. Nous appelons la société française, les médias et les plateformes à ne pas se laisser tromper. Les images séduisantes d’un Afghanistan apparemment accueillant ne sont pas innocentes. Elles participent d’une stratégie de manipulation destinée à masquer les crimes d’un pouvoir qui tue, enferme et réduit au silence. Il est temps d’ouvrir les yeux. Relayer la propagande des talibans, c’est en devenir complice.