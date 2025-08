Els antisionistes nostrats a l’assalt dels calls

Marc Pons recorda avui al Nacional.cat: “Tal dia com avui de l’any 1391, fa 634 anys, a Barcelona i a hora foscant, una turbamulta formada per gent de totes les condicions socials enfonsaven la porta de la muralla del call (situada al quadrant nord-oest de l’actual plaça de Sant Jaume) i es lliuraven al saqueig dels obradors i cases del barri i a l’assassinat de les persones —fins i tot famílies senceres— que defensaven les seves llars i els seus negocis. L’assalt al call de Barcelona, que es va perllongar per espai de diverses hores fins a la matinada de l’endemà, es va saldar amb l’assassinat d’unes 250 persones, les quals representaven el 5% de la comunitat jueva de Barcelona.”

L’ambient antisemita que empudega l’espai públic i mediàtic nostrat silencia aqueixa barbaritat d’efectes desastrosos pel Principat, l’oblit deliberat és una forma de negació fins de la història i la identitat judeocatalana ancestral. Ha hagut de ser la Comunitat Israelita de Barcelona la que alci la veu contra la manipulació pro-palestina de l’Hagadà de Sarajevo per part de la direcció del museu bosnià: Enfoque Judío s’indigna: “La CIB acoge con profundo malestar el uso político de la Hagadá de Sarajevo. La decisión de vincular una obra clave del judaísmo catalán con una causa alineada contra Israel desata las críticas de la comunidad que le dio vida hace más de 500 años.”

El comunicat de la CIB diu així: “Avui és a Sarajevo, però la seva ànima continua sent catalana i jueva. La Haggadà de Sarajevo no és un simple manuscrit: és una joia del judaisme català, escrita abans de l’expulsió de 1492. Una relíquia que ha sobreviscut persecucions, guerres i intents d’oblit. Que el museu decideixi destinar els ingressos de la seva exposició a causes alineades amb aquells que ataquen el poble jueu no és només una falta de respecte: és una aberració, és seguir una moda ideològica sense ni tan sols saber per què. Com pot ser que una obra que va resistir la Inquisició, els nazis i els bombardejos de Sarajevo acabi ara instrumentalitzada amb arrogància i desinformació contra el mateix poble que la va crear? Això no és activisme. És ignorància disfressada de superioritat moral.”

Les autoritats catalanes callen en senyal de complicitat. No és gens d’estrany, són les que fomenten des de les institucions l’odi a Israel en nom d’un palestinisme eixorc que està ensorrant la causa nacional catalana a base d’ignorància, fanatisme i violència. Catalunya, incapaç d’independitzar-se, menysprea Israel per defensar-se.

Els jueus catalans i els israelians residents a Catalunya han d’invisibilitzar la seva identitat per precaució davant l’agressió de qualsevol gentola intoxicada pels discursos de Joan Roura, Antonio Baños i tants d’altres. Ho explica en aqueix article David Yabo a Enfoque Judío: “Ser “judío visible” en Barcelona”. Els calls d’avui són múltiples i dispersos, són les seus de les comunitats jueves, les empreses israelianes i els catalans solidaris amb el nacionalisme jueu, el sionisme. Els assalts són només qüestió de temps, de moment, els actes de violència són encara de baixa intensitat.Però tot fa preveure una intensificació accelerada a mesura que Israel se’n surti front els propòsits genocides dels diversos grups gihadistes (i no solament palestins) que assetgen l’estat-nació del poble jueu, veritable baluard d’Occident malgrat que la majoria hagi decidit plegar-se al totalitarisme islamista.