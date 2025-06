Al Palestine Square de Teheran hi ha instal·lat des del 2017 el rellotge que marca el temps que resta per a la destrucció d’Israel prevista per l’aiatollah Ali Khamenei per una data no espeificada del 2040. Avui ha estat abatut per l’aviació israeliana. Tot un símbol dels propòsits genocides del règim islamista que els antisemites d’arreu legitimen amb mil fal·làcies.