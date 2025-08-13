El periodisme “nostrat” endinsa Catalunya en la foscor

Traicionada vergonyosament la causa nacional catalana per aquells que se’n deien defensors el nostre país es degrada acceleradament a tots nivells sense que hi hagi llums d’esperança en el subsistema mediàtic autòcton, majoritàriament addicte a l’ordre espanyol restablert. Els mitjans -ja siguin públics o privats- són hispanocèntrics, contra-identitaris pel que fa a la catalanitat però exultants envers el neoxarneguisme i el multiculturalisme banal. Els gregarisme dels opinadors i tertulians habituals fa esborronar, lliurepenadors com Xavier Diez o Josep Sala i Cullell són l’excepció. Joan Fuster escrivia a La Vanguardia Española al tardo-franquisme, avui és impossible trobar un personatge equivalent enlloc.
El debat sobre les condicions de dominació política i l’espoliació econòmica del nostre país han desaparegut de l’espai públic, (els partits protagonistes de la farsa del “procés independentista” ja no gosen ni esmentar-les). La impostura, el sectarisme i la mediocritat ho empastifen tot, essent TV3 l’exemple més vergonyós. El tractament de “l’extrema dreta” fictícia (referit a Alaiança Catalana) emmascara el supremacisme espanyol ben real i l’islamisme emergent, dos fenomens essencialment reaccionaris. L’independentisme absent deixa el país en mans de les forces que malden per fer desaparèixer el poble català en menys d’una generació.
El wokisme, l’islamo-gauchisme, l’antisemitisme acaparen l’espai comunicatiu sense marge possible per al debat i el contrast deliberatiu. La veritat no importa, només el relat pre-establert, com s’ha vist en el cas de les fake-news de la fam a Gaza i els infants desnodrits o en l’exculpació del periodista d’Al Jazeera front a les proves aportades per Israel que era un milicià pagat per Hamàs. L’ocultació de les imatges dels ostatges jueus cadavèrics cavant les pròpies tombes -com feien els nazis- és l’altra cara de la moneda: el suport foll al gihadisme palestí.
El periodisme no és el causant principal de les maltempsades que afecten el nostre dissortat país, n’és el reflexe, i podent ser un revulsiu per insuflar entre els catalans nacionals subsistent dosis de patriotisme, inte·ligència i coratge, no ho fa, deliberadament, per interès o per ignorància.
