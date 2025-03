El Camp de Tarragona: més enllà d’una realitat geogràfica

Comunicació que vaig presentar a les Jornades Territori i Infraestructres al Camp de Tarragona que és van celebrar a Tarragona l’octubre del 2000 organitzades pel Consell Comarcal del Tarragonès, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col•legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. Cossetània Edicions les va aplegar en forma de llibre l’any 2001.

ALGUNES CONSIDERACIONS PRÈVIES SOBRE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA

Si bé aquest treball és centrarà en el possible reconeixement del Camp de Tarragona com una unitat administrativa en base a la seva realitat socio-econòmica i geogràfica, afrontar aquest tema resulta indestriable del tractament de les quatre qüestions fonamentals que té plantejades el nostre país pel que fa a la seva estructuració administrativa a nivell territorial. Així miraré de contextualitzar l’eix central d’aquesta exposició en el marc :

a) de la necessària reforma de l’administració municipal,

b) de les condicions de compliment del mandat estatutari de creació de les comarques,

c) de la subsistència constitucionalment imposada de les províncies com a entitats locals i

d) del desplegament de l’administració perifèrica de la Generalitat.

Amb motiu de les commemoracions del vintè aniversari dels ajuntaments democràtics, també de les dues dècades d’autonomia o fins i tot dels deu primers anys de vida dels consells comarcals, s’han fet valoracions des de tots els punts de vista de l’evolució globalment positiva de la nostra societat. L’anàlisi crítica sobre la incidència del conjunt de les administracions públiques sobre la dinàmica del país coincideix en que existeix actualment una superposició d’estructures polítiques i administratives, amb la conseqüent confusió de competències, que no s’ajusta a les necessitats que s’haurien de cobrir.

En el moment d’escriure aquestes ratlles encara no són del domini públic les conclusions i les propostes a que deuen haver arribat els integrants de la comissió interdisciplinària d’experts sobre organització territorial, constituïda a partir dels noms proposats per tots els partits representats al Parlament de Catalunya a iniciativa del Conseller de Governació i Relacions Institucionals del Govern de la Generalitat. Quan el debat sigui públic i centrat sobre les propostes elaborades per la comissió podré concretar, segurament, molt més algunes de les reflexions que ací miraré d’exposar però mentre això no arriba voldria apuntar-ne algunes.

La primera és d’ordre essencialment polític i em refereixo als condicionants que limiten les competències del Parlament de Catalunya a l’hora d’afrontar l’organització territorial. La Constitució espanyola si bé expressament no defineix com ha de ser l’estructuració administrativa interior de les Comunitats Autònomes si què conte uns preceptes que han resultat determinants a Catalunya. L’article 137 diu que l’Estat s’organitza territorialment en municipis, províncies i Comunitats Autònomes. El 148 atorga a les Comunitats Autònomes la competència per “organitzar les seves institucions d’ autogovern” (i conseqüentment el desplegament de la seva administració) i legislar sobre règim local respectant les bases comunes per a tot l’Estat. És reconeix també a les Comunitats Autònomes, en l’article 141.3, la facultat de crear “agrupacions de municipis diferents de la província”. Però l’apartat primer d’aquest mateix article és clau en aquest entramat, ja que defineix la província com a entitat local i alhora com a divisió territorial per al compliment de les activitats de l’Estat.

Quan el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/1980, de 17 de desembre, de transferència urgent i plena de les diputacions catalanes a la Generalitat, que comportava la desaparició de les Diputacions i la seva substitució per uns Consells Territorials mentre no s’establia la nova divisió administrativa del territori català la sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juliol de 1981 va declarar que no s’ajustava a la Constitució.

A partir d’aquest pronunciament, la província com a entitat local és d’existència preceptiva arreu del territori estatal, alterant per aquesta via el contingut i les potencialitats que els redactors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya havien concebut, en el sentit que d’acord amb els articles 5.3 i 9.8 s’atorgava a la Generalitat la competència exclusiva per ordenar l’administració territorial pròpia de Catalunya. El Parlament de Catalunya no va tornar a legislar sobre organització territorial fins a l’any 1987, amb les quatre lleis vigents sobre règim local, comarques, diputacions i entitats metropolitanes que són les que ara es pretenen reformar. És tracta d’un conjunt sistemàtic caracteritzat per un desenvolupament limitat de la Llei de Bases de Règim Local de l’any 1985 i per la provisionalitat d’alguns dels seus pronunciaments fonamentals. Així per exemple l’article primer de la Llei 5/1987, de 4 d’abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials, diu: “Aquesta llei té per objecte regular el règim provisional de les competències de les diputacions provincials catalanes i l’exercici d’aquestes competències, mentre no es produeixin les condicions legals que facin possible que el govern i l’administració de les províncies s’integrin a la Generalitat, amb la consegüent desaparició de la divisió de Catalunya en províncies”.

Aquest precepte conté un mandat al Parlament, de compliment en data indeterminada, per a convertit Catalunya en província única, per d’aquesta manera fer desaparèixer les limitacions a l’establiment d’un sistema d’administracions públiques territorials propi i adequat a les necessitats del nostre país i a la lliure decisió de les institucions catalanes. No obstant això, no està en mans del Parlament català exercir aquesta potestat atès que “qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals per mitjà d’una llei orgànica”, tal i com preceptua el ja esmentat article 141.1 de la CE. En els tretze anys que han passat des de l’aprovació de la llei catalana sobre les diputacions no s’han donat les condicions polítiques per fer realitat aquesta eventual conversió de Catalunya en província única i no sembla que el context actual sigui més favorable atesa l’hegemonia ideològica de l’integrisme d’estat i el nacionalisme espanyol que ha convertit la inmutabilitat dels límits provincials en un dogma, com es va demostrar en el cas de la frustrada iniciativa del municipi burgalès de Treviño per integrar-se a Álava.

Circulen entre les diverses forces polítiques catalanes propostes que cerquen fer coincidir les divisions territorials que podria aprovar el Parlament, anomenades regions o vegueries, amb el nombre actual de províncies o incrementat en dues o tres més de nova creació, prescindint de la reivindicació de la província única. Aquesta eventualitat, a banda de les dificultats intrínseques de fer coincidir ambdues divisions administratives, depèn també del vist-i-plau d’una llei orgànica estatal, raó per la qual té plantejat al davant el mateix obstacle de naturalesa política que he assenyalat abans.

Així les coses, crec que la pitjor solució a l’atzucac actual seria que el Parlament de Catalunya, en cas d’afrontar l’any vinent una iniciativa de reforma de les quatre lleis de l’any 1987 relatives a l’organització territorial, es limités a superposar un mapa regional per a la descentralització de la Generalitat que inclouria hipotèticament una regió per a les Terres de l’Ebre i una regió central més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes set o vuit regions (si hi afegim una regió pirinenca), rebrien competències i recursos de les respectives diputacions provincials que no desapareixerien i potser canviarien de nom. La solució oposada a aquesta seria incloure la divisió territorial entre els continguts del nou Estatut d’Autonomia que al majoria de forces polítiques catalanes entreveuen, amb graus de compromís divers, com a necessari per al futur immediat. Cal recordar que un Estatut és també una llei orgànica i per tant també ha de ser votat per les Corts Generals, però un Estatut d’Autonomia és fonamentalment l’expressió d’un pacte polític en un moment històric determinat de les relacions entre l’Estat i les institucions catalanes. Té per tant una dimensió superior a una llei orgànica ordinària i la falta de reconeixement de les Corts Generals a un Estatut elaborat pel Parlament de Catalunya pot derivar cap un conflicte polític global les repercussions del qual no és ací el moment d’analitzar.

POTENCIAR ELS AJUNTAMENTS, UN PUNT DE PARTIDA D’AMPLI CONSENS SOCIAL I POLÍTIC

Tota reforma administrativa estructural comporta haver de conciliar posicions polítiques, raons econòmiques i tradicions culturals enfrontades i tot i amb això els sectors descontents amb la solució triada són inevitables. Cal cercar doncs el màxim consens possible sense arribar al punt de que el consens mateix esdevingui un objectiu per si sol que desvirtuï els objectius perseguits. Un element bàsic en el qual coincideixen tant els experts del món municipal com la ciutadania és en la voluntat d’enfortir políticament i econòmicament les competències dels ajuntaments, l’administració més propera al ciutadà i la que hauria de tenir els mitjans humans i materials essencials per intervenir, amb graus de responsabilitat proporcionals a la seva capacitat, en les necessitats bàsiques de la comunitat, fins i tot en aquelles matèries com la sanitat, l’ensenyament o el medi ambient que per la seva transcendència correspon regular bàsicament a administracions superiors com la Generalitat o l’Estat.

Dins del debat sobre l’ordenació territorial s’haurien de tractar també les reformes que afecten al règim municipal ja que els municipis són el primer component d’unitat administratives més àmplies territorialment. Les reformes legals haurien d’incorporar com a principi inspirador de tot l’ordenament territorial, el de subsidiarietat, pensat originàriament per regular les relacions entre els òrgans centrals de Govern de la Unió Europea i els Estats membres, afavorint com a regla general que allò que podem executar aquests darrers no cal que ho faci directament la Comissió Europea. Es tractaria d’incorporar aquest principi a l’ordenament intern de Catalunya i per a que en totes aquelles matèries que sigui possible econòmicament i materialment, les exerceixi les administracions més properes al ciutadà (Ajuntaments i Consells Comarcals), no cal que estigui en mans de les administracions superiors (les futures regions i la Generalitat en el nostre cas).

Crec que cal potenciar les formes d’associació voluntària dels ajuntaments, especialment en àmbits com la planificació urbanística i la gestió dels serveis públics, amb la finalitat que aquestes tendències d’agrupació funcional es preguin com a referència a l’hora de plantejar-se la creació d’unitats administratives més amplies com són les comarques i regions. Es podrien considerar en aquest sentit, entre d’altres, les següents mesures:

a) A Catalunya hi ha, ara per ara, 945 municipis, dels quals 660 tenen menys de mil habitants. Sovint s’afirma que aquest nombre de municipis és excessiu i que una mesura de reforma imprescindible és la seva dràstica disminució, que mai s’arriba a plantejar per falta de suport dels afectats, com sempre reconeixen els mateixos promotors de la idea. Personalment discrepo d’aquest plantejament i crec que cal mantenir els municipis actuals i desistir de tota mesura coercitiva tendent a la seva fusió. Només si voluntàriament els veïns s’avenen a fusionar-se amb un altre per constituir un municipi més gran pot prosperar l’agregació. La majoria dels municipis del nostre país tenen una història secular de la que els habitants d’ara s’en senten hereus i mantenidors d’un sentiment de la identitat local molt forta que crea una lleialtat ciutadana amb el propi municipi. Per continuar existint no cal que els ajuntaments prestin serveis públics exclusivament al seu càrrec. No pel fet, potser circumstancial, que un ajuntament per la disminució de la seva població no pugui prestar els serveis essencials per motiu de la seva insuficiència econòmica cal fer desaparèixer la institució municipal. Els serveis públics poden ser prestats per altres administracions amb més capacitat, com haurien de ser els consells comarcals per exemple, i així els municipis podrien continuar existint. Es pot garantir la participació d’aquests municipis en la presa de decisions d’altres administracions amb capacitat de gestió i restar com a centres de representació política de la comunitat veïnal.

El llistat de serveis mínims dels ajuntaments s’hauria de mantenir en base a un esgraonat segons els nivells de població, però facilitant els procediments : a) de delegació de l’exercici de competències, b) de dispensa de les mateixes i c) d’associació per a la gestió compartida dels serveis públics. També s’haurien de revisar els criteris de subrogació, automàtica o voluntària, en cas d’impossibilitat o renúncia a la prestació d’un determinat servei, especificant quina seria l’administració que els assumiria subsidiàriament.

Pel que fa a la llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, conté principalment en els seus articles 9, i 64 a 66 una regulació insuficient i que confon els supòsits de dispensa i delegació, que hauria de ser reformada. La delegació de competències entre ajuntaments caldria afavorir-la i flexibilitzar els procediments d’adopció dels acords municipals que la fessin possible.

Un supòsit diferent és el de la dispensa de prestació de serveis mínims per part d’ajuntaments que estan impossibilitats per assumir-los. Els casos en que la dispensa és automàtica s’haurien d’incrementar i limitar la intervenció del Govern de la Generalitat als casos en que un ajuntament inicia voluntàriament el procediment de dispensa i no hi ha acord amb l’administració que ha de prestar el servei subsidiàriament.

La insuficiència crònica de recursos econòmics tant per part dels ajuntaments afectats com per part dels consells comarcals ha devaluat l’ús potencial d’aquest mecanismes de suplència i complementarietat entre entitats locals a l’hora de prestar els serveis essencials que evitaria empènyer els ajuntaments cap a situacions de fusió forçosa.

L’associació de municipis per prestar serveis de forma compartida, generalment es concreta amb la constitució d’una mancomunitat. Es una formula d’agrupació voluntària que reflecteix la tendència a anar configurant serveis comuns com la gestió dels residus, el transport, els mercats etc, entre ajuntaments afins. És una tendència que hauria de ser afavorida des del Parlament de Catalunya atorgant la possibilitat de compartir recursos econòmics a les mancomunitats en la línia de la recent llei francesa (1999) de cooperació intermunicipal, que propicia la configuració de “comunitats d’aglomeració” i “comunitats urbanes” de geometria i competències variables segons el ens resultants tinguin més de 50.000 o 500.000 habitants.

El balanç de gestió que presenta la Mancomunitat per a la incineració de residus del Camp de Tarragona, integrada per set ajuntaments, Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils, Salou i Vila-Seca hauria d’estimular l’extensió d’aquesta experiència a d’altres àmbits. Per això convindria modificar el procediment de creació, regulat en els articles 113 a 117 de la Llei 8/1987 i 97 a 99 del Reglament de població i demarcació territorial de Catalunya, aprovat per Decret 14071988, de 24 de maig, en la línia de flexibilitzar-lo, prescindint d’alguns tràmits difícilment operatius com l’assemblea dels regidors de tots els municipis promotors de la mancomunitat o de tuteles innecessàries, com l’informe de la diputació provincial o els consells comarcals afectats.

b) La legislació catalana sobre règim local hauria de tenir en compte que el terme municipal no ha de ser un límit infranquejable per al desenvolupament d’activitats econòmiques i serveis públics municipals més enllà del propi territori de cada ajuntament. Existeixen formules associatives que permeten agrupar diversos ajuntaments per assolir objectius comuns, com el desenvolupament econòmic, la promoció turística o la gestió dels residus que vertebren el territori a iniciativa voluntària dels municipis interessats i que haurien de ser afavorides ja que aquestes agrupacions poden servir d’elements indicatius fonamentals a l’hora definir divisions administratives generals. Així per exemple:

a´) l’article 227 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que per a la gestió dels serveis municipals es poden crear societats mercantils de capital social íntegrament pertanyent a diverses entitats locals segons la proporció que lliurement acordin en els seus estatuts. Reus Desenvolupament Econòmic SA (Redessa) és un bon exemple (integren el capital social, el Consell Comarcal del Baix Camp, i els ajuntaments de Reus, Falset i la Selva del Camp, més la cambra de comerç de Reus.

b´) En l’article 136 i següents del mateix reglament es preveu que les societats mercantils que desenvolupen activitats econòmiques en règim de lliure concurrència el capital de les quals pertany a entitats locals, íntegrament o parcialment en el cas de les empreses mixtes, poden actuar fora del terme municipal de referència sempre i quan l’activitat exercida tingui un interès local.

Finalment també contribueix a l’ordenació territorial la materialització de la possibilitat prevista en l’article 21 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que refon la legislació urbanística vigent a Catalunya, que permet la formulació de plans general municipals d’ordenació, és a dir l’instrument d’ordenació integral del territori, de forma compartida entre diversos ajuntaments. Aquesta potencialitat desaprofitada actualment hauria de ser fomentada des de la Generalitat ja que són molts els ajuntaments que podrien compartir infrastructures atesa la continuïtat urbana existent entre si o acordar zones de promoció econòmica conjunta a cavall de diversos termes municipals.

c) Els Consorcis locals, regulats en l’article 312 del ROAS i definits com entitats públiques de caràcter associatiu, que poden constituir els ens locals amb altres administracions públiques per a finalitats d’interès comú, o amb entitat privades sense ànim de lucre que tinguin per objecte activitats d’interès públic En els darrers anys han proliferat els consorcis locals amb participació de la Generalitat en molts àmbits, tals com la gestió dels residus municipals del Baix Camp o l’Alt Camp. L’èxit de la fórmula consorcial és la llibertat de configuració del seu contingut estatutari i que és una forma de col·laboració interadministrativa que permet aportació de recursos de la Generalitat a la prestació de serveis municipals. Però la seva proliferació no pot convertir el consorci en fòrmula de suplència o duplicitat de les funcions que haurien de fer els consells comarcals, ni en instruments afegits a l’administració perifèrica de la Generalitat.

REPLANTEJAR ELS CONSELLS COMARCALS

Pel que fa a les comarques les reformes a introduir en el sistema vigent serien, a banda de resoldre el tema pendent del seu finançament, les següents:

a) Donar un contingut vinculant i efectiu a la figura, tant novedosa com desaprofitada, del Programes d’Actuació Comarcal, previstos en els articles 27 i posteriors de la llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre organització comarcal de Catalunya. La gran majoria dels programes actualment vigents no responen a les expectatives que la llei havia despertat en introduir un instrument de planificació estratègica de serveis i activitats a nivell comarcal.

b) Partint de la base que no és precís legalment ni convenient administrativament que tots els consells comarcals tinguin el mateix contingut competencial, els consells del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallés i Maresme podrien quedar desproveïts de la titularitat de serveis als seu càrrec i restar únicament com a òrgans de representació política, en els termes que veurem en el punt següent, assumint la gestió dels que els hi poguessin correspondre la Regió metropolitana de Barcelona. En aquesta part de país el sistema de ciutats és molt potent i no hi ha espaï per a una administració intermitja entre els municipis i la regió, com ho demostra el irrellevant paper que té el consell comarcal del Barcelonès.

c) A la resta del país els consells comarcals tindrien competències pròpies, sobretot en matèria d’urbanisme i desenvolupament econòmic, a més de tots aquells serveis que els deleguin: els ajuntaments, la regió o la Generalitat.

d) Crec que el sistema actual d’elecció dels consellers comarcals crea disfuncions polítiques amb els ajuntaments de la comarca i en canvi seria molt més operatiu i representatiu que tots els alcaldes de tots els municipis de la comarca fossin membres nats del consell comarcal, i amb un sistema de vot ponderat en funció de la població dels respectius municipis, escollissin el seu president i adoptessin els acords com a òrgan col·legiat.

D’aquesta manera s’establiria una vinculació directa entre la problemàtica municipal i les tasques de col·laboració amb els ajuntaments que corresponen als consells.

LA NOVA DIVISIÓ REGIONAL

Les regions o vegueries haurien de tenir la doble condició de divisions territorials de l’Administració de la Generalitat i entitats locals. Si el Parlament és desvincula del mandat de convertint Catalunya en una província única, les noves regions també haurien de coincidir amb les províncies, que mantindrien el nombre actual o s’incrementarien. En tot cas la creació d’un nou òrgan de govern d’aquestes vegueries/províncies comportaria la desaparició de les diputacions.

Les competències d’aquestes regions de nou tipus en tant que entitat local podrien de ser: l’ordenació territorial regional, el transport públic i la planificació i coordinació de la gestió dels residus municipals. És a dir, unes competències que per la seva envergadura superen les possibilitats de les comarques. Per altra part absorvirien sense dificultats les funcions de suplència en materies com l’assessorament jurídic i la recaptació que actualment realitzen les diputacions, com en el cas de la de Tarragona a través del SAM i BASE.

Deixo apuntada la possibilitat que els integrants dels nous òrgans de govern regional siguin d’elcció directa per part dels ciutadans amb unes llistes que es votarien simultàniament amb les eleccions municipals. Això reforçaria la legitimitat democràtica de les regions, a diferència de les actuals diputacions que no responen directament a un mandat ciutadà, i les situaria en un nivell diferenciat respecte dels consells comarcals que en ser bàsicament un govern d’alcaldes, és a dir, una prolongació dels ajuntaments però orientats preferentment a la gestió deslliurant-se del llast actual que els assimila més aviat a micro-parlaments amb poca capacitat operativa. Una reforma d’aquestes caracteristiques comportaria l’elaboració per part del Parlament de Catalunya d’una llei electoral propia a la qual fa referencia la Disposició Transitòria Tercera de la Llei d’Organització Comarcal.

Pel que fa al mapa concret de les comarques que haurien d’estar incloses en cada regió deixo dit que veig funcionalment coherent, amb una dinàmica i unes necessitats pròpies, les Terres de l’Ebre ja reconegudes institucionalment a nivell només d’òrgan consultiu amb el Consell Intercomarcal creat a l’etapa pre-autonòmica sota la presidència de Josep Tarradellas, o actualment amb l’Institut de Desenvolupament de les Terres de l’Ebre, un organisme autònom adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. La qüestió de si la Ribera d’Ebre hi ha de ser inclosa o no és una opció que han de poder prendre els habitants de la comarca.

El Camp de Tarragona inclouria les tres comarques històricament adscrites més la Conca de Barberà i el Priorat. La tesi de les dues vegueries que es repartien aquestes comarques en la divisió regional del 1936, no té actualment argumentació possible en termes socio-ecònomics, nomès fonamentant-se en raons històriques o en el temor a que la unitat del Camp atorgués un pes excesiu a la ciutat de Tarragona es defensa avui la fòrmula de la partició. Evitar un centralisme tarragoní es perfectament possible si en la configuració mateixa de la regió es parteix del carácter multipolar que avui presenta aquest territori atesa la diversitat de sectors d’activitat mitjançant els quals s’han desenvolupat les nostres comarques en els darrers vint anys.

Tot el Penedès, inclós el Garraf, entenc que s’hauria d’incorporar a la regió metropolitana que formen el Barcelonés, el Vallés, el Baix llobregat i el Maresme. De fet el creixement urbà es dona bàsicament seguint la línia de la costa i l’increment del trànsit diari de població entre el Penedès i Barcelona així ho demostra. També sembla viable una regió central que inclouria la resta de comarques d el’actual província de Barcelona més la Cerdanya i el Ripollés. La resta de l’actual província de Girona seria una nova regió i, finalment, la regió del Pirineu comprendria l’Aran, els Pallars i l’Alt Urgell.

LES ENTITATS METROPOLITANES

La Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen les actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona, va suposar la desaparició de la Corporació Metropolitana de Barcelona per donar pas a dues entitats metropolitanes de caràcter sectorial actuant sobre el mateix territori, la del transport i la de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus. No veig raons que justifiquin la superposició d’aquestes entitats. Dotar a una regió metropolitana de la coherencia funcional a l’hora de prestar els serveis públics requereix un únic organisme operatiu ja que la planificació de les infraestructures ha de tenir carácter integrador tot i que l’execució pugui ser sectorial.

Un dels criteris que cal retenir a l’hora de definir el mapa regional és que els seus límits no han de suposar el fraccionament de realitats metropolitanes en termes socio-econòmics i per tant, allà on es donin els requisist per considerar que una regió té també la consideració de metropolitana el reconeixement d’aquest fet s’hauria de traduïr en l’atorgament d’un plus competencial que les diferenciés de les regions ordinàries. Ja he dit abans que no cal que tots els consells comarcals tinguin la mateixa configuració i competències, doncs el mateix criteri cal aplicar-lo a les regions. L’eventual regió del Pirineu tindria uns 60.000 habitants i unes necessitats molt diferents de la regió metropolitana de Barcelona amb més de quatre milions d’habitants. El fet d’assumir uns serveis com els hidràulics i la capacitat per acceptar també la gestió de grans infraestructures de comunicació, com els ports i aeroports, fins ara en mans de l’Administració de l’Estat serien factors que diferenciarien les regions metropolitanes de les altres.

EL CAMP DE TARRAGONA, REALITAT METROPOLITANA

Crec que el Camp de Tarragona reuneix els requisits per ser reconeguda com a regió metropolitana, potser també la regió de Girona-Costa Brava, i per tant, prèvi un debat polític i social el més ample possible la modificació legislativa que es prepari hauria de preveure la seva constitució. A més de la diputació provincial, la mancomunitat d’incineració de residus i el consorci d’aigües de l’Ebre haurien de veure transferides les seves competències a la nova regió metropolitana.

En el nostre cas, a diferencia de la connurbació de Barcelona, en la qual el trellat urbà está molt consolidat i el marge de dicrecionalitat de l’Administració per a planificar es molt més estret, al Camp de Tarragona es poden adoptar polítiques públiques preventives amb capacitat d’orientar i modular el creixement demogràfic i productiu, estalviant els aspectes negatius que en l’imaginari polpular associen la paraula metropolitana amb la visió d’àrees densament poblades i amb una qualitat de vida inferior a territoris com el nostre on l’equilibri ciutat-camp encara és un objectiu assolible.