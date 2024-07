Dels Jocs Olímpics de Berlín (1936) als de París (2024), l’odi antijueu persisteix

Aqueixa setmana s’inauguren els Jocs Olímpics de París, marcats per la desconstrucció del sistema polític francès i l‘islamo-gauchisme galopant que malda per aprofitar l’ocasió per exhibir el palestinisme més fanàtic i l’antisionisme més foll. Els mateixos que clamen pel boicot a Israel callen per la presència d’Afganistan i Iran.

Els Jocs de Berlín foren els de l’apologia del nazisme, els de París seran -dissortadament- els de l’antisionisme on convergeixen tots els totalitarismes. L’any 1936 els jueus no tenien un estat per defensar-se, avui sí que el tenen, i malgrat massacres com les perpetrades pels gihadistes palestins als Jocs de Munic l’any 1972 i al 7 d’octubre de l’any passat contra la població israeliana, Israel està en condicons d’evitar un segon holocaust.