Contrastant la realitat històrica i el relat ideològic sobre el conflicte iranià/israelià en curs

La pèrdua d’influència social dels historiadors en benefici dels opinadors mediàtics ha fet perdre perspectiva temporal i conceptual a l’hora d’evaluar conflictes locals i globals en curs, com el que des de fa dècades enfronta l’eix iranià contra l’estat d’Israel. A Occident especialment les cabòries del wokisme i el relativisme moral i polític han difuminat les divisòries entre realitat i ficció ideològicament interessada fins al punt de desorientar la ciutadania submergida per missatges dels quals no pot contrastar-ne la veracitat.

Sense anar més lluny, la lectura de la premsa israeliana contrastada amb la catalana n’és un exemple frapant. El proppassat 30 d’octubre Justin Amler incidia precisament en aqueixa qüestió: “A world of two realities, for peace they must be united. As long as the global community remains confused between these two realities – one grounded in facts, the other in distortion – this conflict will continue.” I el mateix dia, al mateix diari, Zina Rakhamilova posava l’exemple de l’ Urban warfare in Gaza: Evacuations, propaganda, and reality. The true threat to both Palestinians and Israelis is Hamas and its supporters in Iran, who persist in sustaining this violence at any cost.”

L’esquerra jueva antisionista i pro-palestina fa seu el relat global de la deslegitimació i culpabilització d’Israel i les acusacions de “genocidi” i “apartheid” malgrat veure amb els seus propis ulls els atacs i els propòsits genocides de l’eix iranià. I malgrat la indignació que generen entre la majoria de la població es manifesten lliurement a Tel Aviv (Some 300 left-wing activists protest ‘genocide’ in Gaza at Tel Aviv’s Habima Square) i propaguen cada dia les seves obsessions mitjançant el diari Haaretz (“Terra”, que va ser fundat per sionistes l’any 1918): “Haaretz in government crosshairs after publisher calls terrorists ‘freedom fighters’.

Yana Grinshpun va publicar a Tribune Juive el proppassat 19 d’octubre una article ressenyant el llibre de Yahya Sinwar on aqueix personatge destacat d’entre els genocides resumia els seus propòsits. No ha estat editat en castellà, només en àrab, anglès i francès, però la seva lectura hauria de permetre contratar la realitat dels seus actes i la ficció edulcorada que els qui des d’Occident els legitimen: “Il y a peu, on pouvait encore acheter L’Épine et l’Œillet, un livre vanté pour ses qualités “touchantes”. Son auteur : Yahya Sinwar, le chef du Hamas. Cette autobiographie, sorte de Mein Kampf islamiste publiée en 2004, a été traduite en français en avril 2024, six mois après les atrocités qu’il a commanditées”.