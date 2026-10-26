Contrastant els discursos de Barack Obama al Caire (2009) i Marco Rubio a Atenes (2026)

Les societats obertes occidentals són l’expressió d’una forma de civilització que es veu atacada pel totalitarismes emergents d’altres civilitzacions (islamisme, comunisme xinès) que no n’admeten el caràcter potencialment universal i miren de destruir-les per tal de preservar els respectius espais geopolítics. Estats Units d’Amèrica és el líder multidimensional del món occidental però cova al seu si dues visions antagòniques sobre la seva pròpia naturalesa i el conflicte amb els seus enemics. Barack Obama i Marco Rubio representen aquestes dues estratègies confrontades en una pugna encara en curs.
Per això trobo escaient contrastar el discurs del president Barack Obama a la universitat islàmica del Caire, Al-Azhar, del 4 de juny del 2009 titulat pomposament A New Beginning, de resultats eixorcs i esterilitzants i el del secretari d’estat Marco Rubio a Atenes el proppassat 7 d’aquest mes apel·lant a la defensa de la preeminència d’Occident i evitant les tendències claudicants.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!