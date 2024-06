Catalunya, poble sense nord, territori del Sud Global

El politòleg francès Gilles Kepel qualificava l’aliança anti-occidental denominada Sud Global com una impostura ideològica i una aberració geopolítica. Indiferents a aqueixa constatació els dirigents del procés simulat, un cop abandonada la causa independentista, s’abracen a tota mena de follies i impostures per encobrir la desorientació i el desgavell en el qual han submergit el nostre poble. Així ER i CUP són una versió patètica del wokisme, de l’islamo-gauchisme i de l’antisemitisme, assumint acríticament l’antiracisme, l’anticolonialisme i el fals antifexisme que està ensorrant el conjunt del progressisme europeu. Qualsevol cabòria és bona per evadir-se de la realitat catalana, ensorrada per la dominació política i l’espoliació econòmica espanyola.

Junts, no es queda pas enrere en aqueixa cursa cap enlloc: ahir a Brussel·les el president Puigdemont es va reunir amb una delegació del FLNKS de Nova Caledònia, aparentant ignorar que el projecte independentista d’aqueixa colònia francesa està atiat per Azerbaidjan en primera instància, però en el fons per Rússia (“des drapeaux azéris et une banderole « Poutine, bienvenue en Kanaky » étaient visibles” a les manifestacions independentistes). El suport de França a Armènia és l’excusa per l’ingerència dels azerís a Nova Caledònia. Què hi fa Catalunya en aqueix xoc d’interessos geoestratègics ? probablement, només de comparsa. En canvi, un escenari en el qual el Consell per la República hagués pogut tenir un paper nacionalment autocentrat hauria estat fer costat a Israel, ara que Espanya aposta per l’estat de Palestina, però Carles Puigdemont (després de castrar el CxR) ha callat.

Els estats coaligats del Sud Global impulsen les “lluites compartides” per desestabilitzar les societats obertes occidentals. Ahir a París: “Sous la pluie, plus de 20.000 personnes défilent à Paris pour les Palestiniens, les Kanaks et Clément Méric“, informà Le Figaro. Catalunya, incapaç d’independitzar-se, menysprea Israel per defensar-se i s’auto-dissol nacionalment interioritzant causes alienes i llunyanes. Com va escriure la politòloga corsa Renée Fregosi abans d’ahir a Le Figaro: «Le Sud global, une internationale de substitution pour une gauche à la dérive».