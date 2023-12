Ben Dror Yemini: ¨Europa está aterrorizada y se inclina ante Hamás”

Occidente financia anualmente a la UNRWA. En 2022, ascendería a 1.600 millones de dólares. La administración Biden restableció la financiación del organismo de la ONU, dándole un cuarto de millón cada año. Esta enorme cantidad de dinero que fue entregada a los hijos de los refugiados año tras año desde 1950, podría haber pagado la vivienda de cada una de esas familias y la construcción de infraestructura y zonas industriales. Pero no. El dinero se gasta en perpetuar su condición de refugiados y en un sistema educativo que fomente el espíritu de los refugiados y la esperanza de la destrucción de Israel. El propio Israel no sólo no hizo nada para contrarrestar esa política, sino que de hecho la alentó para mantener la calma. Esto luego le estalló en la cara con sucesivos levantamientos y nuevamente el 7 de octubre. Es el mundo libre el que en última instancia está pagando el precio porque alimentó el odio hacia Israel en los titulares y en las universidades y ese odio ahora se está volviendo contra el propio mundo libre.

Los clérigos musulmanes en Hamburgo, París, Londres y Chicago están criando una nueva generación llena de odio y cuando ingresan a las universidades escuchan lo mismo de sus profesores: odio a Occidente, odio a Estados Unidos, odio a Israel y odio a los judíos. Ésa no es la manera de promover la reconciliación, el compromiso y la paz. Sólo odio y violencia. Así es como los musulmanes en general y los palestinos en particular quedan exentos de cualquier responsabilidad por su situación. En última instancia, Israel puede defenderse, pero ¿puede el mundo libre decir lo mismo? El lavado de cerebro de cada vez más jóvenes no deja lugar al optimismo. Un día el mundo libre despertará, pero existe una preocupación real de que sea demasiado tarde.