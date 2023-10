Avui, l’odi anticatalà i l’antijueu s’han manifestat a Barcelona

Aqueix matí una manifestació espanyolista contra l’eventual amnistia que negocien els partits independentistes ha aplegat cinquanta-mil partidaris de la reepressió per perpetuar l’ocupació de Catalunya. Al vespre, quatre centenars de supporters del jihadisme palestí han tornar a bramar contra Israel a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, amb el suport explícit de la CUP i la complicitat mediàtica i política dels falsos equidistants (TV3, Vilaweb, el Govern de la Generalitat, ER…).

Berlin i París han il·luminat els monuments simbòlics de les respectives ciutats amb la bandera israeliana, un gest impensable a casa nostra, atès que ara som un poble desorientat per uns dirigents mediocres i covards, incapaços d’independenditzar la nació però els primers a denigrar Israel per defensar-se. La inhibició catalana davant els conflictes d’Ucraïna, Armènia, Israel (menystinguts des del wokisme que es creu en l’era post-nacionalista i aidentitària) són el reflexe de la nostra incapacitat per encarar el nostre propi alliberament nacional.

L’excepció, ha estat un cop més el president Puigdemont que ahir deia això en una piulada: “Hamas és una organització terrorista, suportada per règims que violen els drets humans de manera sistemàtica. Cap dels seus actes no serveix per defensar aquests drets, i encara menys quan perpetra crims inhumans contra civils indefensos només pel fet de ser israelians. L’onada de violència desfermada per l’atac terrorista provocarà les mateixes víctimes de sempre: éssers humans que volen i tenen dret a viure en pau. La condemna ha de ser nítida, sense cap nota a peu de pàgina. El trauma de la guerra —sigui a Israel, sigui a Ucraïna, sigui a l’Àfrica occidental— s’incrusta de manera continuada generació rere generació, alimentada pel fanatisme de què parlava Amos Oz. Tristesa i esgarrifança en veure que, cinquanta anys després de la guerra del Yom Kippur, encara som allà mateix”.