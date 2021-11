Assemblea de Representants del Consell per la República Catalana

El Consell per la República es va presentar al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya el 30 d’octubre de 2018, avui fa doncs justament tres anys, en un acte solemne el qual van prendre part de Carles Puigdemont, Toni Comín, Quim Torra i Pere Aragonès, va comptar amb l’assistència dels membres del Govern de Catalunya, diputats de partits independentistes i representants d’entitats sobiranistes. Entre ahir, avui i demà se celebren les eleccions a l’Assemblea de Representants, amb un retard causat pel sectarisme d’ERC, (que finalment no hi presenta candidats), la desorientació de la CUP (llevat de Poble Lliure) i les contradiccions internes al conjunt Junts per Catalunya/PDECat, (entre el sector que fa seguidisme d’Esquerra en el retorn al reducte autonòmic i els seguidors del president Puigdemont). Tant de bo, aqueixa elecció signifiqui el tombant estratègic que l’independentisme necessita per capgirar la dinàmica claudicant dels qui donen la causa nacional catalana per perduda sota l’aparença del diàleg amb el poder espanyol i el pragmatisme estèril. Significativament, entre el 18 de setembre d’enguany que es va tancar el cens i avui, el nombre d’inscrits ha passat de 87.830 a 101.020.

Com escrigué abans d’ahir Vicent Partal a l’editorial de Vilaweb: “Arribar fins ací no ha estat fàcil. Els boicots i les manipulacions han estat constants i, precisament en aquest procés electoral, s’han fet més visibles que mai –quins silencis més espessos que guarden alguns! Els errors propis i les indecisions també hi han fet el seu paper. Però, al capdavall, després de parlar durant molt temps de la necessitat de transformar el mandat del Primer d’Octubre en una institució democràtica, viva i enfocada cap al futur, finalment aquest cap de setmana ha arribat l’hora de fer-ho realitat. L’hora de prendre el relleu de l’organisme provisional que van crear aquell govern i aquell parlament que ens van dur a votar el Primer d’Octubre, a guanyar el referèndum d’autodeterminació, a sentir el poder de la democràcia a les nostres mans, a proclamar la independència.

Que el Primer d’Octubre apareguessen urnes de sota les pedres per a votar enmig de l’agressió violenta d’Espanya va ser un goig. Perquè va ser un exercici immens de poder popular i de democràcia en acció. Com és un goig veure com aquest poble aguanta la repressió, ferm com una roca. Perquè les victòries s’afermen en els moments més difícils, en la capacitat de creure en un mateix. És un goig enorme veure tanta gent brillant, capaç no solament d’empènyer contra les cordes l’estat postfranquista sinó de ser avantguarda democràtica a Europa. I, en aquest terreny, que gran que ha estat la victòria d’ahir de Valtònyc! I, sí, és un goig i una responsabilitat continuar construint una legitimitat republicana paral·lela, i no pas copiant allò que no ens agrada sinó oferint un exemple d’allò que podem ser. I és per tot això que faré el meu vot avui, plenament convençut de la importància del gest.”

Post Scriptum, 1 de novembre del 2021.

Els resultats de les eleccions a l’Assemblea de Representants, malgrat la relativament baixa participació, han estat reeixits perquè responen a una mentalitat alliberadora i alliberada dels estats ocupants. Són l’embrió del poder popular català, ho hauran de demostrar en el temps a venir, però avui ja són una alenada d’aire fresc enmig de tanta impostura, sectarisme i mediocritat que hom respira en els ambients retroautonomistes. Significativament, en el moment d’escriure aqueixes ratlles els incrits al Consell per la República ja són 101.263.