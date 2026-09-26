“Ara Catalunya ja no existeix des d’un punt de vista internacional”

Entrevista publicada avui al Punt/Avui:
En el pròleg del llibre Catalunya, qüestió d’estat (1968-2024), Josep-Lluís Carod-Rovira el defineix com “una guia personal de viatges polítics […] on Renyer ha estat viatger privilegiat en una època concreta”. El seu autor, Jaume Renyer (Vila-seca, Tarragonès, 1958), és doctor en dret, secretari d’administració local de categoria superior i professor de la Universitat Rovira i Virgili, i ens proposa una “aproximació a l’evolució de l’independentisme català contemporani”, tal com se’ns aclareix en el subtítol.
Com definiria el llibre? És una crònica política amb vivències personals?
El que és clar és que no es tracta d’un llibre de memòries. Més aviat és un assaig i una valoració personal d’uns fets amb una base de rigor històric, volguda. Jo soc jurista; els historiadors i els juristes compartim el principi ètic de buscar la realitat dels fets i tenir en compte tots els elements abans d’informar o prendre una decisió. Per tant, és un assaig.
Hi ha una part del llibre que és un trencaclosques de partits i projectes independentistes. Estem abocats a la fragmentació o també es dona en altres nacions?
No, es dona en altres nacions. Al País Basc mateix, l’esquerra abertzale ha tingut un ball de sigles, d’escissions i crisis d’un altre caire, però similar. Forma part d’un passat, aquesta fragmentació. Jo crec que ara més aviat anem cap a una concentració d’espais polítics, amb l’emergència d’una dreta independentista que pot representar Aliança Catalana, però no només Aliança Catalana; i una esquerra transversal amb comuns socialistes i la CUP, que és fruit d’un fenomen que és la progressiva devaluació del binomi socialisme-independència. De fet, el socialisme s’ha anat esvaint i l’ha substituït una constel·lació de reivindicacions que moltes vegades no són més que abstraccions.
Hi ha un moment clau, que és l’octubre del 2017. En el llibre diu que el gran problema és que no es van afrontar els termes reals del conflicte…
El gran problema és que no es va preparar amb temps. Se’ns va dir que s’estaven construint estructures d’estat i contactes internacionals, quan això no era cert, sinó que simplement es buscava una negociació d’última hora amb el govern del PP que evités la situació de conflicte. De fet, fins i tot estaven disposats a desconvocar l’1 d’octubre, com el mateix Jordi Sànchez va dir en algun moment durant la jornada. L’1 d’octubre és un èxit de participació, perquè la mobilització ciutadana i la credibilitat que tenia la proposta independentista entre la ciutadania eren molt altes i va ser un èxit equiparable al referèndum del 2 d’agost del 1931sobre l’Estatut de Núria, que va tenir un 75% de participació. Aquí no podem arribar a comptabilitzar-ho per la repressió, però és un moment d’èxit, no com el 6 d’octubre del 1934 ni com el 14 d’abril del 1931, sinó molt més profund i amb una gran potencialitat. Quan hi va haver la sentència del Tribunal Constitucional que liquidava l’Estatut, amb l’onada d’indignació i l’obertura d’un procés independentista, ni Junts ni ERC ni la CUP estaven preparats ni van establir un estat major conjunt real per tirar-lo endavant. I, a més, ERC hi anava a reculons, perquè la seva estratègia ja era, com és ara encara, convertir el PSOE en l’eix de l’esquerra peninsular, hispanocèntrica. Amb aquestes condicions és impossible fer un procés independentista.
El problema quin és? Que els moments crucials ens superen, tal com diu en el llibre, o bé que no tenim els líders adients per afrontar-los?
Els líders apareixen quan hi ha una dinàmica col·lectiva que genera un moviment de llibertat nacional. En altres països hi ha hagut aquesta direcció política, però aquí no l’hem tingut. En la cultura política catalana, el poder es construeix per agregació. Macià mateix, malgrat que venia del separatisme, a la pràctica fa el mateix que el Pacte de Tortosa: una apel·lació a Espanya o una reformulació de l’estructura política, però sense trencament. I entre el 14 d’abril i el 17 d’abril del 1931 són tres dies en què hi va haver una negociació que al final va acabar amb una autonomia. L’únic que s’hi va oposar és el jurista Francesc Maspons i Anglasell, que va elaborar un dictamen amb moltes lectures que encara són vigents. Per tant, primer de tot hi ha una arrel conceptual històrica que no ens permet aquest conflicte d’estat contra nació. Després, cal remarcar que un nacionalisme únicament pot prosperar si és interclassista, i a hores d’ara això no és així. Justament, des de l’esquerra independentista es desqualifica una part de l’independentisme acusant-lo de feixista, racista, islamòfob, amb raó o no. Aquest plantejament, d’entrada, és suïcida nacionalment.
Explica que “quan l’independentisme es vegi amb cor d’assumir el repte de capgirar la dinàmica claudicant haurà de fer-ho en unes condicions molt adverses”. Té la percepció que hem perdut una oportunitat històrica?
Com a mínim a mitjà termini, sí, perquè el context europeu no és gens favorable. A diferència del que semblava fa uns anys, quan l’Europa dels pobles era possible. Primer, els altres estats europeus que tenen minories nacionals han resolt els seus problemes o estan en bones condicions de fer-ho. Dels altres, Catalunya és el més important, però ara és irrellevant políticament, no té veu des de la dissolució del Consell de la República, que havia de ser el govern a l’exili. Per tant, actualment Catalunya ja no existeix des d’un punt de vista internacional.