Apartheid a la Catalunya espanyola

La resolució del Parlament de Catalunya denigrant Israel en pro de la “causa palestina” és un episodi més d’una successió de fets que cal analitzar conjuntament per entendre el seu significat i propòsit.

Els actuals dirigents polítics catalans són majoritàriament responsables del fracàs del procés independentista estroncat al 2017, incapaços d’assumir les seves responsabilitats miren de distreure el personal amb causes alienes a la independència, entre les quals i en lloc destacat (tot i que ve d’abans) l’hostilitat contra Israel. Recordem com Benet Salellas va insultar, quan era diputat al Parlament, un catalans pel sol fet de ser jueus, com Albert Botran (diputat trapella que pren el relleu en aqueixa funció inofensiva pel poder espanyol a Joan Tardà) s’esmerça a boicotejar esportistes israelians i, de pas, els catalans que qualifica d’extrema dreta i xenòfobs, cas de Sívia Orriols.

La segregació de l’espai públic i, sobretot, mediàtic, dels catalans, jueus i no jueus, que no encaixen dins dels paràmetres del progressisme abstracte i banal políticament correcte, s’encomana també a l’ANC quan exclou Albert Pont, candidat del nou FNC del debats electorals, i a Vilaweb, on és impossible trobar una informació que no culpabilitzi a Israel.

Catalunya va camí de ser un bantustan autonòmic, on imperi un antiracisme, un antisionisme, un antifeixisme, estrictament fictici, estèril i contraproduent pels interessos objectius de l’independentisme català amb la complaença del PSOE i els Comuns que atien l’estultícia i la desorientació d’uns polítics mentiders i mesells que defugen el veritable conflicte amb el poder espanyol.