Anotacions sobre les causes i les conseqüències del Blocus Barcelona

El saqueig organitzat dissabte passat al centre de l’antany conegut com a cap i casal de Catalunya amb el lema Blocus Barcelona és una novetat per la sofisticació de la forma de convocatòria i l’absència d’objectius específics fora del genèric “antisistema”(capitalista) habitual en convocatòries precedents dels anticapitalistes nostrats.
Una tongada de mobilitzacions urbanes similars sacseja les principals ciutats d’alguns estats europeus (França, Bèlgica, Itàlia, Albània) que tenen en comú ser estats que travessen conjuntures crítiques pels seus respectius règims sense propostes alternatives en perspectiva. La situació de l’estat espanyol encaixa en aqueix patró però amb la circumstància perculiar que és el mateix govern que afavoreix un clima protestari afí als seus interessos.
El subsistema autonòmic català és d’una precarietat tal que les conseqüències del caos es multipliquen. La conjuntura catalana mereix una anàlisi aprofundida per part dels experts en matèria de seguretat i intel·ligència nostrats, (que dissortadament són pocs), per copsar els elements endògens estructurals que fan la societat actual tan vulnerable. Mentrestant em sembla escaient fer notar algunes aspectes:
La superpoblació flotant i desarrelada que satura Barcelona ( les ciutats perifèriques) ha esdevingut un medi social que permet esclats de violència nihilista susceptible d’intrumentalitzacions per part d’agents externs. Això permet sense proves acusar a “l’extrema dreta” o a Israel d’estar al darrere dels fets per encobrir la manca de previsió i de responsabilitat de les autoritats nostrades.
Sense saber res del cert sobre l’autoria material de la mobilització (més enllà de la particicpació majoritària de menors d’edat), immediatament ha començat a circular la brama que exculpa els autors i culpabilitza l’ordre social existent presentat els delinqüents com a víctimes. De fa anys que predomina a Catalunya la cultura de la inversió de la responsabilitat (aplicable fins i tot als gihadistes de Ripoll), les teories conspiratives sobre actes de falsa bandera i l’acusació sistemàtica a “l’estat sionista” característica de la patologia social que impregna els antisemites nostrats.
Sense el revulsiu moral col·lectiu que suposa lluitar de veritat per la independència la Catalunya post 1 d’Octubre està immersa en un procés accelerat de descontrucció social i nacional que afavoreix l’objectiu de fer-nos desaparèixer com a poble i ens impideix tractar amb rigor i obertament els temes tabú que ens aclaparen. Per exemple, la superpoblació i l’espoli econòmic, dos temes sistemàticament exclosos de les reivindicacions sectorials sobre habitatge, pensions, treball i altres, en nom de les quals es convoca una vaga general l’11 de novembre vinent.
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