Anotacions sobre la política econòmica de Donald Trump

Les decisions del president dels EUA Donald Trump en matèria aranzelària han causat un rebuig unànim als mitjans nostrats, però veus eminents com la de Michael Laitman ja en va fer un diagnòstic ben diferent durant el primer mandat que ara val la pena rellegir. Entre els parers que d’Europa estant defensen actualment les mesures adoptades em sembla ben ponderat el de l’intel·lectual francès Guy Millière (Marsella, 1950), que abans d’ahir va publicar a Dreuz.info aqueixa anàlisi: “Comprendre la politique économique et tarifaire de Trump”.

Une fois de plus, Trump fait l’unanimité

De tous côtés en Europe, et particulièrement en France, il est insulté, traité d’abruti, d’homme à la mémoire de poisson rouge ignorant l’économie, la géographie et la géopolitique. Une nullité en somme. Et c’est sans doute pour cela qu’il a fait fortune. C’est bien connu : les abrutis font toujours fortune. La preuve, Elon Musk est lui aussi traité d’abruti. Il est même traité de psychopathe et de bouffon. En somme, Trump, Musk et ceux qui les entourent sont tous des crétins. Les gens intelligents sont journalistes à Paris, Londres ou Berlin.

Laissons cela, et procédons à une explication rationnelle.

Trump, je l’ai déjà dit, s’est entouré de personnes qui connaissent très bien l’économie. Le ministre de l’économie (Secrétaire au Trésor) est Scott Bessent, fondateur du Key Square Group, une entreprise de capital risque florissante. Le ministre du commerce (Secrétaire du commerce) est Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald, l’une des principales entreprises financières de Wall Street. Tous deux sont milliardaires. D’autres noms sont parfois cités, ainsi celui de Stephen Miran, président du Conseil des conseillers économiques de la présidence, mais si Stephen Miran est écouté (il a publié en novembre 2024 un texte appelé « A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System »), Bessent et Lutnick sont les deux principaux conseillers économiques de Donald Trump. Elon Musk s’ajoute à eux et conseille Trump lui aussi. Ces gens n’ont pas trouvé leur fortune dans une pochette surprise, et ne sont pas tout à fait nuls.

Trump s’est fixé trois objectifs fondamentaux pour son deuxième mandat :

rétablir la paix sur terre et diminuer les implications militaires américaines en Europe pur se tourner vers la Chine, ennemi stratégique principal des États-Unis.

démolir l'état profond américain aux fins que les États-Unis redeviennent pleinement un état de droit au sens donné par John Locke à ce terme (pour comprendre le sens de l'expression état de droit, utilisée à tort et à travers, voir mon livre Avancer vers l'état de droit* 1), et pour cela éliminer la corruption et les détournements de fonds publics.

), et pour cela éliminer la corruption et les détournements de fonds publics. rétablir le libre échange économique tout en rétablissant pleinement la puissance économique des États-Unis et leur statut de première puissance du monde.

Le premier objectif avance. La paix n’est pas encore là en Ukraine, car Zelensky se comporte très mal (il souhaitait la victoire de Kamala Harris et il est dépité et voudrait que Trump échoue), et Macron joue au matamore ridicule, ce qui permet à Poutine de pousser ses avantages et de gagner du temps, mais la paix viendra en Ukraine avant la fin de l’année. La paix n’est pas encore là non plus au Proche-Orient, mais on peut penser que le Hamas ne survivra pas à l’année 2025, et que l’Iran, en jouant avec le feu va se brûler. Il a fallu quatre ans pour que les accords d’Abraham soient signés et ils ont été signés. Trump a exigé que les pays européens dépensent davantage pour leur défense, conformément à leurs engagements de membres de l’OTAN, et ils prennent ce chemin, en pestant contre Trump et en disant faussement que Trump les abandonne, mais qu’importe, ils prennent ce chemin.

Le deuxième objectif avance aussi. Le DOGE, dirigé par Elon Musk abolit les bureaucraties inutiles, les dépenses parasitaires et les détournements de fonds dont l’USAID était la matrice. Il restera à rétablir la justice, ce qui impliquera de remédier aux abus perpétrés par des juges gauchistes, Pam Bondi, ministre de la justice (Attorney General) est en train de s’en charger, avec l’aide de Kash Patel à la tête du FBI. Il faudra plusieurs mois pour que les résultats soient visibles. Ils le seront.

Le troisième objectif pourra être atteint, pensent Trump, Scott Bessent et Howard Lutnick, grâce à la politique tarifaire mise en place mardi 2 avril.

De quoi s’agit-il ?

Ce n’est pas une guerre économique, non. Trump déteste la guerre. C’est un rééquilibrage, et une réponse aux abus pratiqués par tous les pays qui ont tiré indument avantage de la générosité américaine en mettant des barrières à l’entrée de produits américains tout en bénéficiant de la protection et de l’aide des États-Unis.

Trump veut redonner une puissance industrielle aux États-Unis et veut pour cela que les entreprises industrielles américaines produisent davantage aux États-Unis. Mettre des taxes à l’importation est une incitation qui leur est adressée pour cela. Il veut aussi que des entreprises industrielles étrangères produisent davantage aux États-Unis. Les taxes à l’importation sont destinées aussi à les inciter à le faire. Aux États-Unis, elles seront, en supplément, bien moins taxées et bien moins règlementées que dans leur pays d’origine, ce qui sera un avantage pour elles. Un mouvement dans cette direction est déjà enclenché et il est très ample. En deux mois, plus de 6.000 milliards de dollars d’investissements nouveaux se sont effectués aux États-Unis. Des constructeurs automobiles étrangers fabriquent déjà des voitures aux États-Unis et vont en produire davantage : c’est le cas de Hyundai, Nissan, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen. Les discours délirants disant que le prix des voitures aux États-Unis va fortement monter sont faux : le prix de certaines voitures va monter, sans doute, mais en aucun cas le prix de toutes les voitures. Les profits d’entreprises comme Apple vont baisser, mais Apple continuera à gagner beaucoup d’argent : le prix des ordinateurs Mac et des iPhones ne montera pas. Pour les Américains tout au moins. Si les dirigeants européens prennent des mesures imbéciles rendant ordinateurs Mac et iPhones plus chers en Europe, ce sera leur problème et celui des consommateurs européens. Trump veut surtout que les États-Unis ne soient plus en position de dépendance par rapport à des pays étrangers pour des produits cruciaux qui concernent la sécurité nationale et la souveraineté du pays : acier, médicaments, microprocesseurs. Et il veut que, pour l’essentiel, ces produits soient fabriqués aux États-Unis. C’est pour le même motif qu’il veut que la Chine n’ait pas le monopole des terres rares.

Trump veut aussi obtenir des décisions de divers pays. Le Canada et le Mexique devront faire davantage pour combattre le trafic de drogue au travers de leur frontière avec les États-Unis et juguler davantage encore l’immigration clandestine. Le Mexique a commencé à agir. Le Canada a des dirigeants de gauche qui veulent un bras de fer avec les États-Unis : ils n’ont aucune chance de gagner ce bras de fer et finiront par faire ce que demande Trump. La Chine est concernée aussi : elle a des pratiques mercantilistes et vole la propriété intellectuelle des entreprises américaines. Trump veut fermement endiguer la Chine, dont les produits seront très lourdement touchés par les taxes mises en place (54%). La Chine prétend répliquer en taxant les produits américains importés en Chine : les produits américains importés en Chine sont en quantité insignifiante, une cinquantaine de milliards de dollars par an, ce qui au vu de la taille de l’économie américaine, est très peu, et la Chine n’a pas les moyens de répliquer.

Trump, enfin, veut rétablir le libre échange, car il considère, à juste titre, que des pays qui mettent des barrières protectionnistes face aux produits américains ne pratiquent pas le libre échange, et abusent des États-Unis depuis cinq décennies. Et il a raison. Les pays de l’Union Européenne interdisent l’entrée en Europe de multiples produits américains et pratiquent un protectionnisme hypocrite : la viande américaine est presque totalement interdite en Europe, de multiples légumes ne peuvent pas non plus entrer en Europe, des taxes à l’entrée en Europe et de coûteuses procédures d’homologation freinent la pénétration des voitures américaines sur le marché européen. L’Europe taxe fortement les alcools américains (le bourbon est particulièrement visé). L’Union Européenne entend mettre en place en 2026 une mesure appelée le “Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM) qui accroitrait encore les difficultés pour les entreprises américaines entendant exporter vers l’Europe, au nom de la « neutralité carbone », une idée grotesque et inepte : le dioxyde de carbone n’est pas un polluant.

L’Union Européenne pratique des chantages arbitraires contre des entreprises américaines aux fins de les pénaliser (voir mon livre Chasse aux sorcières contre Microsoft2). Trump veut la fin de ce protectionnisme hypocrite. Les pays de l’Union Européenne veulent présentement un bras de fer, comme le Canada. Scott Bessent le leur déconseille vivement : les économies européennes sont en difficulté, et accroitre ces difficultés serait une très mauvaise réponse. Des dirigeants européens sont en colère et disent que leurs économies vont souffrir (elles souffrent déjà pour d’autres raisons que les décisions de Trump : fiscalité trop haute, règlementations asphyxiantes, ce qui les rend non compétitives au niveau mondial). Le meilleur moyen de limiter les souffrances est de faire ce que demande Trump. Israël vient de décider de taxer à un niveau zéro toutes les importations américaines vers Israël : c’est une décision intelligente dont l’Europe pourrait s’inspirer (je doute qu’elle le fasse). Les taxes à l’importation de produits israéliens aux États-Unis (17%) vont très vraisemblablement bientôt s’effacer.

Des négociations vont commencer, et les pays qui veulent voir les taxes à l’importation vers les États-Unis baisser auront tout intérêt à accepter ce que Trump leur demande. Aucun d’entre eux n’est en position de force.

Trump entend taxer à un niveau plancher de dix pour cent tous les produits importés aux États-Unis aux fins que ces taxes rapportent de l’argent au gouvernement et il veut, à terme, avant la fin de son mandat, supprimer l’essentiel des impôts sur le revenu aux États-Unis, ce qui sera un moyen de redonner du pouvoir d’achat à la population américaine. D’ores et déjà, une baisse des impôts est en train d’être votée au Congres.

Le prix de l’énergie aux États-Unis a commencé à baisser et la baisse va s’accentuer avec l’abolition des restrictions à la production énergétique américaine imposées sous Biden, et d’ici moins d’un an, tous les prix vont vraisemblablement baisser, car le prix de l’énergie a un impact sur tous les prix. Cela aussi va redonner du pouvoir d’achat à la population américaine.

L’inflation vient toujours, comme l’a montré Milton Friedman (dont j’ai traduit en français les Essais d’économie positive*3) d’une augmentation de la masse monétaire supérieure à l’augmentation du produit intérieur brut, et l’administration Trump entend diminuer les dépenses gouvernementales et ne pas faire tourner la planche à billets, donc l’inflation devrait rester basse.

La croissance américaine devrait bientôt être en forte hausse, car les milliers de milliards qui viennent vers les États-Unis vont créer des emplois. Elle sera peut-être en baisse très passagère au premier trimestre 2025, car les dépenses gouvernementales sont comptées dans le calcul du produit intérieur brut et l’action du DOGE est en train de les faire baisser.

Les indices boursiers américains vont baisser un peu : c’est logique. De l’argent a été placé en bourse sous Joe Biden parce qu’investir dans l’économie réelle était devenu difficile. Cet argent retourne présentement vers l’économie réelle. Des entreprises américaines qui faisaient fabriquer en Chine vont être moins profitables et leur cours baisse en conséquence. C’est une baisse passagère : Apple, ainsi touchée, va investir 500 milliards de dollars pour faire fabriquer bien davantage aux États-Unis. Comme l’a expliqué Howard Lutnick, la production aux États-Unis ne coutera pas beaucoup plus cher : les robots mis au point par Elon Musk font que dix à vingt Chinois peuvent être remplacés par un seul Américain.

Trump entend rendre sa grandeur et sa puissance à l’Amérique. Il entend rendre l’Amérique plus riche et plus puissante économiquement. Je pense qu’il peut y parvenir, et je pense qu’il est bien entouré.

Au mois de mars 2025, l’économie américaine a vu se créer 228.000 nouveaux emplois, le double, ou presque, de ce qui était prévu, et, en moyenne, les salaires dans tout le pays ont augmenté de 9%. Ce n’est qu’un début.

Libre aux commentateurs français et européens de penser que Donald Trump, Scott Bessent, Howard Lutnick et Elon Musk sont des abrutis. Pour ce qui me concerne, je leur fais davantage confiance qu’à Emmanuel Macron, François Bayrou, Éric Lombard, Friedrich Merz, Keir Starmer ou Ursula von der Leyen. Mais c’est juste mon avis.

Macron a une idée de génie pour répondre a Trump : interdire aux entreprises françaises d’investir aux États-Unis, et il veut proposer cette idée à l’Union Européenne. Il fallait y penser, et ce serait désopilant si ce n’était pathétique.

Il se dit partout en Europe que des taxes à l’importation sont toujours une catastrophe : comment se fait-il que tous les pays du monde, pays européens inclus, usent de taxes à l’importation pour les produits américains ? Et une large part des taxes mises en place par Trump sont mises en place pour obtenir des décisions et pour rétablir le libre échange et pourraient être temporaires. Les taxes à l’importation de produits américains utilisées par tous les pays du monde existent depuis longtemps. Trump veut la réciprocité, essentiellement la réciprocité. C’est un mot qu’en Europe on a apparemment du mal à comprendre.