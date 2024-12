Anotacions a Gilles-William Goldnadel : «La lente dérive d’Amnesty International»

Ahir a Le Figaro: “Le rapport publié par Amnesty International accusant Israël de commettre un génocide aussi bien que son absence de soutien à l’écrivain Boualem Sansal illustrent le parti pris antioccidental de l’association ces dernières années”.

Dans mon Journal de guerre, j’écrivais dès le 11 octobre : «J’entends ici prendre date. Le grand pogrom commis par les islamo-nazis a trois jours et la vraie riposte d’Israël n’a pas encore commencé. Je ne donne pas encore trois jours pour qu’Israël soit nazifié et les Arabes de Palestine peints en martyrs génocidés». Nous y sommes de plain-pied.

J’ajoutais : «L’explication n’est pas que politique ou médiatique. Elle ne repose pas seulement sur l’immensité du Nombre et l’énormité de l’Argent contre l’unique et le tout petit. Sur la presse d’extrême gauche encore en majesté, qui fait montre d’un esprit critique acéré pour l’un et d’une indulgence combien coupable pour l’autre. Sur ces relais pseudo-humanitaires, tous acquis à la Palestine, d’Amnesty à Médecins sans frontières (MSF)…» Nous y voilà.

Je ne traiterai pas ici de MSF, considéré par l’audiovisuel public comme un témoin de moralité, bien que Rima Hassan ait appartenu à son conseil d’administration et que son ancien directeur général, l’ancien sénateur belge Alain Destexhe, ait publié un rapport documenté dénonçant les rapports de certains de ses employés à Gaza avec le Hamas. Un article du JDD ce dimanche est édifiant sur le sujet. Je ne consacrerai cette chronique qu’à Amnesty International, qui vient de publier une «enquête» accusant Israël de génocide. Le Monde a publié une tribune collective jeudi 5 décembre dernier faisant miel de ce fiel.

Avant cela, Amnesty International aura popularisé le concept, manifestement contraire à la réalité juridique et factuelle, d’«Israël, État apartheid». À chaque époque donc, l’épithète infamante, l’étiquette déshonorante à la mode du temps méchant. En 1975, le «Sionisme raciste» selon l’ONU (qui s’est depuis rétracté) puis l’apartheid : voici venu l’État juif pogromisé génocidaire. Il sera désormais difficile de faire pire, Amnesty ayant touché le fond du puits empoisonné.

Je ne m’abaisserai pas ici, une nouvelle fois, à réécrire l’histoire de la brutalité militaire de Churchill et Roosevelt contre les villes allemandes et françaises, sans évoquer Hiroshima. Ou des bombardements alliés contre l’État Islamique sur Raqqa. Et je ne sache pas que le tyran syrien déchu ait été taxé de génocidaire par Amnesty ou qu’il soit recherché par la Cour pénale internationale… Je viens ici uniquement écrire la triste chronique d’une association partiale dévoyée et pourtant prise opportunément encore par certains pour digne de foi.

L’ONG d’aujourd’hui n’a plus le moindre rapport avec la merveilleuse association fondée en 1961 et exclusivement dédiée à la libération des prisonniers politiques. Peu à peu, celle-ci s’est extrêmement gauchisée et se caractérise par un anti-occidentalisme déchaîné. Depuis 2021, sa secrétaire générale est une adepte de la théorie du genre, la dirige et en a encore accentué la radicalité et soutient sans modération le mouvement Black Lives Matter.

Mais la dérive de l’association autrefois valeureuse est antérieure à l’arrivée de sa dernière présidente : l’une de ses conférences accueille un membre du Hezbollah qui qualifie le 11 septembre de «douce revanche» des Afghans, ajoutant, pour faire bonne mesure, que l’Europe entretenait «un culte de l’Holocauste alimenté par les Juifs», tout en niant les chambres à gaz… Voilà qui résonne avec son rapport sur le génocide d’aujourd’hui.

Je pourrais multiplier les exemples de la même farine, mais je me concentrerai sur la question d’Orient. La présidente actuelle s’est également illustrée en accusant les Israéliens – vieille antienne – d’avoir empoisonné Yasser Arafat, ce à quoi même sa veuve Souha ne croit plus. Son association aura également et jusqu’au bout pris la défense d’Hassan Diab, auteur de l’attentat contre la synagogue de la rue Copernic, finalement condamné à perpétuité par la Cour d’Assises de Paris. Son protégé s’est réfugié au Canada, d’où la France peine à le faire extrader.