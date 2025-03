Anàlisi de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, i la seva incidència a l’Administració Local

Aqueixa va ser la meva comunicació a la jornada organitzada per la Fundació Agbar a la seva seu de Cornellà de Llobegat, el 17 de febrer del 2010, sobre la Directiva 2006/123 CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre del 2006.

El document que teniu a les mans és un breu avenç de la publicació que sota el títol “Criteris per a l’adaptació de la normativa local a la Directiva de Serveis” he elaborat, juntament amb en Joan Aantoni Font Montclús, i en Josep Maria Sabaté Vidal per encàrrec de la Càtedra Enric Prat de la Riba (UAB i ACM). En la mateixa s’analitzen els fonaments i els principis generals que inspiren la directiva, les normes estatals i autonòmiques de transposició de la mateixa i es proposen de forma pràctica les adaptacions que requereixen les ordenances i reglaments locals afectats per aquestes.

1. Antecedents i anàlisi general.

La Directiva de Serveis té per objecte (art.1.1) apropar-se a l’efectivitat d’un autèntic mercat interior europeu mitjançant la superació dels obstacles legals i administratius, que ara com ara, posen topalls a la llibertat d’establiment dels prestadors i a la lliure circulació de serveis (art. 43 a 55 del TCE), sempre que aquests obstacles no responguin a una necessitat imperiosa d’interès

general o siguin necessaris per assolir aquestes finalitats. També s’han de suprimir els requisits discriminatoris o desproporcionats. Els mitjans per a donar compliment a aquests objectius són: la simplificació administrativa, l’harmonització normativa, la protecció dels consumidors i la cooperació interadministrativa. Queden fora del seu l’àmbit d’aplicació: la liberalització de serveis d’interès econòmic general, la privatització de les entitats públiques que en són prestadores i la supressió dels monopolis i les ajudes públiques compatibles amb les normes de la competència (art. 1, apartats 2 i 3).

Cal fer una observació preliminar: malgrat la seva denominació, el concepte de servei que empra la Directiva de Serveis no coincideix amb allò que des de la perspectiva de la tradició jurídica municipalista, catalana i espanyola, s’entén com a servei públic, ja que la noció que consta a l’article 4.1 fa referència a “cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado”. A la vista de l’exposició de motius (considerant 33) i l’articulat (art. 2.2), en resulten exclosos (1) els serveis no econòmics d’interès general – és a dir, aquells serveis essencials el règim jurídic dels quals no primen pas l’eficiència econòmica, sinó els objectius de cohesió social i solidaritat, com és el cas de la sanitat, l’educació i l’assistència social- i alguns serveis econòmics d’interès general -com els serveis financers i els serveis i xarxes de comunicació electrònica, a més dels serveis de transport i portuaris; dels que presten les empreses de treball temporal; dels serveis sanitaris amb independència que es tracti d’un servei públic o privat; dels serveis audiovisuals; dels directament relacionats amb les activitats de joc i juguesques en jocs d’atzar, que impliquin un valor monetari; de les activitats vinculades a l’exercici del poder públic; dels serveis socials; dels serveis privats de seguretat; i finalment dels serveis prestats per notaris i agents judicials.

En segon terme, pel que fa a la transposició d’aquesta Directiva de Serveis al dret intern, cal advertir també que hi concorren diverses circumstàncies que poden suposar una dificultat afegida: d’una banda, l’existència de diferents àmbits competencials que han d’ésser respectats ja que s’han “de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas, criterios que (…) no resultan alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas comunitarias”; “por consiguiente, la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente ostenta la competencia según las reglas de Derecho interno, puesto que no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario” (STC 8 de març i 22 d’abril del 1993). Segons el parer de Luciano Parejo (2), la Directiva de Serveis comporta una veritable desregulació dels serveis per a la qual no existeix competència comunitària per a formular una política econòmica pròpia, i que de retruc implicarà la “comunitarització” d’una part apreciable –de difícil precisió a hores d’ara- de les economies estatals, afectant per tant les competències de les administracions subsestatals i locals.

D’altra banda, l’habilitació competencial en base a la qual les Corts espanyoles han aprovat la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici és l’article 149.1.1ª, 13ª i 18ª de la Constitució. Així doncs, la llei té caràcter de legislació bàsica. D’aquí se’n deriva una clàusula general de derogació tàcita de “cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley”, segons la disposició derogatòria de la mateixa llei. I, a més, la disposició final tercera conté un mandat-habilitació a les Administracions públiques competents, “en su respectivo ámbito territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecución de esta ley”. De tot plegat se’n deriva la conclusió que correspon a cada Administració, en l’àmbit de les seves competències, la modificació de la normativa per adequar-la a les prescripcions de la Directiva de Serveis.

Gairebé simultàniament, el Govern estatal també va presentar a les Corts, en data 19 de juny, un altre Projecte de llei “de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio” que modifica quaranta-set lleis estatals, que ha estat aprovat i ha esdevingut la Llei 25/2009, de 22 de desembre. Entre les que destaquen l’addició d’un art. 39 bis a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que duu per títol, “Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad”, que en el seu primer apartat estableix el següent:

“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”.

El segon apartat afegeix: “Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.”

Aquest article conté uns principis l’aplicació dels quals comportarà que la potestat limitativa de l’Administració sobre les activitats dels particulars haurà de basar-se fonamentalment en els controls posteriors més que en les autoritzacions prèvies. Això comportarà profundes reformes estructurals en l’organització dels serveis i l’actuació dels funcionaris públics dedicats a la policia administrativa i el foment del creixement econòmic i protecció dels drets dels usuaris, especialment. Si bé això representa un incentiu a l’hora de facilitar l’establiment i posada en funcionament d’activitats, també representa un repte per la necessitat de dotar-se d’una veritable estructura inspectora, amb mitjans suficients i adequats, per part de l’Administració. A ningú se li escapa que tant nivell general com en l’àmbit local, la vessant inspectora ha estat fins ara, una de les menys desenvolupades de l’Administració.

2. Qüestions relacionades amb el procediment administratiu.

La nova regulació de les autoritzacions administratives hauria de comportar també una reforma en profunditat de la llei 30/1992, que vagi molt més enllà dels articles 43 i 71 bis introduïts per l’article 2 de la llei 25/2009 que reprodueixo a continuació:

«Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario. Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contenciosoadministrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.»

«Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa.

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las

normas sectoriales de aplicación.

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica.»

En aquest aspecte i a manca d’aquesta nova regulació general els ens locals hauran de treballar necessariament per la via d’ordenances o reglaments locals o mitjançant instruccions de servei en la definició dels nous procediments que el règim de comunicació demana. També cal destacar els canvis introduïts per l’article 1 de dita Llei 25/2009 a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, en concret, l’addició d’un nou apartat quart a l’article 70 bis:

4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán realizarlos, por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio. Asimismo, las Entidades locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Las Entidades Locales impulsarán la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.

I també es dóna una nova redacció a l’article 84 del mateix text legal:

1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:

a) Ordenanzas y bandos.

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo

dispuesto en la misma.

c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.

Aquest precepte respon al canvi de cultura administrativa3 que la implantació efectiva de la Directiva de Serveis comportarà també al món local a partir de l’entrada en vigor de la Directiva, el proppassat 28 de desembre, els ens locals han d’aplicar directament els seus preceptes i fer-ho sense que la legislació bàsica estatal sobre règim jurídic i procediment administratiu comú hagi estat reordenada de cap a peus per encabir-hi els principis del procediment administratiu congruents amb els de la directiva comunitària.

3. Afectacions a les ordenances i reglaments locals.

Pel que fa a l’obligació per a les entitats locals d’aplicar directament els preceptes de les directives europees, fins i tot en el cas que una norma estatal o subestatal les contradigui, la jurisprudència del

TJCE ha establert reiteradament que l’administració local es troba vinculada a les directives comunitàries de forma més intensa que a les lleis estatals, i quan les primeres són el suficientment precises i no estan subjectes a condicions limitatives de cap mena han d’aplicar-se amb preferència a les segones, en el cas que resultin contradictòries. En aquest sentit resulta il·lustrativa la sentència del TJCE de 22 de juny de 1989 (cas Fratelli Constanzo S.p.A, contra Comuni de Milano) (3).

És per aquest motiu que sense perjudici de l’entrada en vigor de les modificacions legislatives que durant l’any 2009 han estat tramitades per les Corts Generals i el Parlament de Catalunya es feia necessari en el mateix període afrontar pels ens locals la modificació de les ordenances i reglaments locals que poguéssin resultar incompatibles amb la Directiva de Serveis. Per tal d’afavorir aquest procés el Ministerio de Administraciones Públicas i el Ministerio de Economía y Hacienda van elaborar, al febrer de 2009, un “Manual de evaluación para las entidades locales: Guía orientativa para la evaluación de la normativa potencialmente afectada por la Directiva de Serveis 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior”, amb orientacions precises per a l’avaluació de la normativa local potencialment afectada per la Directiva de Serveis en base a tres etapes: identificació, avaluació i modificació.

“La primera etapa consiste en identificar regímenes de autorización en las normas y procedimientos potencialmente afectados por el PLH analizando si regulan la libertad de establecimiento y/o la libertad de prestación de servicios para determinar en caso afirmativo si se refieren a servicios y sectores excluidos (distribución y suministro de agua; tratamiento, vigilancia y control del traslado de residuos…) o a otras excepciones (fiscalidad, contratación pública,…) con aplicación en cualquier caso de un criterio amplio que conducirá a la inclusión de los supuestos dudosos.

La segunda etapa consiste en examinar la compatibilidad de los regímenes de autorización identificados con el PLH cuestionando su misma existencia a la luz de los principios básicos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y valorando su eliminación o sustitución por sistemas menos exigentes como el de notificación y declaración responsable. Deberá analizarse asimismo la existencia de limitaciones temporales, territoriales y al número de autorizaciones, así como cualquier requisito exigido para excluir los considerados prohibidos. Finalmente habrá que analizar el silencio administrativo y la posible simplificación del procedimiento. La tercera etapa consiste en modificar las ordenanzas y procedimientos en consonancia con el estudio realizado en cada caso.” (4)

Les ordenances locals que es veuen afectades més directament per la Directiva de Serveis són les que regulen les activitats en els espais públics, mercats, medi ambient, serveis funeraris i urbanisme. Anem a fer una descripció de com aquestes es poden veure afectades

a) Normativa urbanística

El Considerant 9è de la Directiva de Serveis especifica que aquesta no s’aplica a normes relatives a l’ordenació del territori, urbanisme i ordenació rural, normes de construcció, ni a les sancions administratives pel seu incompliment, ja que no regulen específicament o no afecten a l’activitat de servei, i que han de ser respectades pels prestadors en l’exercici de la seva activitat econòmica igual que pels particulars en la seva capacitat privada. Malgrat aquesta previsió, cal convenir que la normativa que es desprèn dels instruments de planejament pot afectar a les activitats de servei, bàsicament a l’hora de regular usos, o especificar algun tipus de restricció en relació a la implantació de serveis.

D’acord amb l’art. 11 de la Llei 17/2009 (i en el mateix sentit, l’art. 15 de la Directiva de Serveis), la normativa reguladora de l’accés a una activitat de serveis o el seu exercici no es pot supeditar, entre d’altres, a restriccions quantitatives o territorials i, concretament, a límits fixats en funció de la població o d’una distància geogràfica mínima entre prestadors. Es preveu una excepció pel cas que aquests requisits no siguin discriminatoris, estiguin justificats per una raó imperiosa d’interès general i siguin proporcionats.

D’entre aquestes raons imperioses d’interès general (segons es defineixen a l’art. 3.11 de la Llei 17/2009 i art. 4.8 de la Directiva de Serveis), i pel que fa a la seva afectació a normativa urbanística, podem destacar (5):

– Ordre públic.

– Seguretat pública.

– Protecció civil.

– Salut pública.

– La protecció del medi ambient i l’entorn urbà.

– La conservació del patrimoni històric i artístic.

– Els objectius de política social i cultural.

En conclusió, qualsevol requisit previst en la normativa de planejament que imposi restriccions quantitatives o territorials i, concretament, a límits fixats en funció de la població o d’una distància geogràfica mínima entre prestadors, i no estigui expressament justificada en les raons imperioses d’interès general descrites (o que siguin discriminatoris o desproporcionats), haurem de concloure que queden afectats per la Directiva de Serveis i per la Llei 17/2009, i que en conseqüència, per l’aplicació de la derogació normativa d’aquesta última, queden sense efecte. Exemples clars els podríem trobar en instruments de planejament que fixen limitacions de distàncies per certs usos (locutoris, establiments de pública concurrència, activitats recreatives, entitats financeres, …que poden estar regulats tan en instruments de planejament com en ordenances específiques), sense una argumentació concreta basada en els criteris de la normativa que es desprèn de la Directiva de Serveis. També pot resultar afectada tota aquella normativa prevista en els instruments de planejament que reguli el règim de llicència o autorització per a l’exercici o prestació de serveis i/o activitats (inclosa la mateixa construcció). Tan la Llei 17/2009 com la Directiva de Serveis, en regular la llibertat d’establiment de serveis, preveu l’excepcionalitat del règim d’autorització (aquest caràcter excepcional obliga a un plus de justificació i mai pot esdevenir règim general), i només quan concorrin les següents condicions:

– No discriminació.

– Necessitat, entesa com a justificació per una raó imperiosa d’interès general, i aquesta, d’acord amb la definició que en fa tan la Directiva de Serveis (art. 4.8), com la Llei 17/2009 (art. 3.11).

– Proporcionalitat, entesa com que el règim d’autorització sigui l’instrument més adequat per assolir l’objectiu que es persegueix perquè no existeixen altres mesures menys restrictives que permetin obtenir el mateix resultat. En aquest sentit, no es podrà sotmetre a règim d’autorització si és suficient una comunicació o una declaració responsable.

b) Normativa ambiental

L’art. 41 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental preveu que els ajuntaments, en l’àmbit de llurs competències, poden substituir el règim de comunicació pel sistema d’establir la llicència d’obertura d’establiments, per a determinades activitats de l’annex III. Molts ajuntaments han fet ús d’aquesta possibilitat i han aprovat els respectius reglaments que així ho preveuen. Hem d’entendre que aquests reglaments, en aquella part que regulin la necessitat d’obtenir llicència d’obertura, quedaran derogats el dia 27 de desembre de 2009.

En el DOGC d’onze de desembre de 2009, s’ha publicat la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta llei entrarà en vigor l’11 d’agost de 2010, i deroga la Llei 3/1998. És curiós observar com en aquest projecte no es fa cap referència a la Directiva de Serveis i es manté el règim de llicència ambiental i el silenci negatiu com a norma, en contra dels principis de la Directiva de Serveis i de la Llei 17/2009. No obstant, a l’art. 7.1.d es preveu la possibilitat que els ajuntaments sotmetin al règim de comunicació algunes de les activitats de l’annex II sotmeses a règim de llicència ambiental (6). Segurament s’adequaria més a la Directiva de serveis fixar com a norma el que es preveu com a possibilitat, ja que això evidencia que no es donen els supòsits previstos en aquella per justificar un règim d’autorització. Entenem també que és un encert la previsió que en cap cas les ordenances municipals podran sotmetre al règim de llicència ambiental les que ho siguin en règim de comunicació.

Pel que fa a normativa ambiental, també hem de tenir present la disposició addicional cinquena de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diferents lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, (d’ara en endavant, Llei 25/2009) segons la qual:

Disposición adicional quinta. Proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental.

Cuando, de acuerdo con esta ley, se exija una declaración responsable o una comunicación para el acceso a una actividad o su ejercicio y una evaluación de impacto ambiental, conforme al texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, o a la normativa autonómica de desarrollo, la declaración responsable o la comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite.

O sigui, que ni tan sols en els casos en els quals es requereix una declaració d’avaluació ambiental, és necessari sotmetre l’activitat a un règim d’autorització. En tot cas, la declaració responsable o comunicació haurà de ser posterior a l’avaluació d’impacte ambiental.

c) Ocupació d’espais públics per a l’exercici d’activitat de serveis

En aquest punt ens referim a qualsevol ocupació d’un espai públic per a l’exercici d’una activitat de servei, i pot afectar, entre d’altres, a la venda ambulant, mercats municipals en espais tancats, quioscos, parades, mercats setmanals a la via pública, terrasses d’establiments públics, instal·lacions publicitàries i similars. Tan la Directiva de Serveis (arts. 11 i 12) com la Llei 17/2009 (art. 7 i 8) preveuen, amb caràcter general, que una autorització (o la presentació d’una comunicació o una declaració responsable) permet l’accés a una activitat de serveis, i a exercir-la, per temps indefinit. No obstant, també es preveuen excepcions. En aquest cas, quan el número d’autoritzacions disponibles sigui limitat, tan per manca de recursos naturals o físics com per limitacions de les capacitats tècniques a utilitzar.

En aquests supòsits, s’han de complir els següents requisits:

– El procediment de concessió ha de garantir els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva.

– L’autorització tindrà una durada limitada i proporcionada atenent a les característiques de la prestació del servei, sense que es pugui utilitzar un procediment de renovació automàtica. Tampoc pot comportar, una vegada extingida l’autorització, cap tipus d’avantatge pel prestador cessant o persones

que hi estiguin especialment vinculades.

– En el procediment de selecció es podran tenir en compte consideracions en matèria de salut pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels treballadors, de protecció del medi ambient, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.

d) Serveis funeraris

L’art. 22 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica, va comportar la liberalització de la prestació dels serveis funeraris. Són molts els ajuntaments que, a partir de la seva entrada en vigor, van aprovar ordenances per a regular la prestació dels respectius serveis funeraris, i que regulaven la necessitat d’obtenir autorització per a la seva prestació, així com els requisits necessaris per obtenir-la. En conseqüència s’han de revisar aquestes ordenances en un doble sentit:

– Possibilitat de sotmetre la prestació de serveis funeraris a un règim d’autorització.

– Que els requisits imposats no siguin contraris a la Directiva de Serveis ni a la Llei 17/2009.

Pel que fa al règim d’autorització, ja hem comentat que és excepcional, i que s’ha de motivar en les següents condicions:

– No discriminació.

– Necessitat, que estigui justificat per una raó imperiosa d’interès general.

– Proporcionalitat. O sigui, que no existeixen altres mesures menys restrictives (comunicació o declaració responsable) que permetin obtenir el mateix resultat.

En relació al requisit de proporcionalitat, la Llei 17/2009 (art. 5. c), preveu de forma expressa que en cap cas se sotmetrà l’accés a un a activitat de serveis o el seu exercici a un règim d’autorització quan sigui suficient una comunicació o una declaració responsable, en les que es manifesti el compliment dels requisits exigits i es faciliti la informació necessària pel control de l’activitat.

Pel que fa a les raons imperioses d’interès general, els serveis funeraris podrien estar afectats pel de salut pública. Per tant, podríem afirmar que es compleix una de les condicions per sotmetre a autorització, la de l’interès general. Però és molt més dubtós que es compleixi amb la condició de la proporcionalitat, ja que en qualsevol cas es pot assegurar el compliment dels requisits a través de la comunicació o la declaració responsable. A més, l’art. 7.2 de la Llei 17/2009 preveu la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat si es comprova la inexactitud o falsedat en qualsevol dada de caràcter essencial, o l’incompliment dels requisits especificats a la legislació vigent.

En conseqüència, és dubtós que es pugui sotmetre l’activitat de serveis funeraris i el seu exercici a un règim d’autorització, i és aconsellable que es reguli mitjançant un règim de comunicació o declaració responsable.

Una altra qüestió són els requisits que es puguin exigir per a la prestació del servei. L’art. 4 de la Llei 17/2009 preveu:

Artículo 4. Libertad de establecimiento.

1. Los prestadores podrán establecerse libremente en territorio español para ejercer una actividad de servicios, sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en esta ley.

2. Cualquier prestador establecido en España que ejerza legalmente una actividad de servicios podrá ejercerla en todo el territorio nacional.

3. En el caso de regímenes de autorización previstos en la normativa comunitaria, lo dispuesto en este capítulo no se aplicará a aquellos aspectos expresamente recogidos en la misma.

L’art. 9 fa referència als principis aplicables a aquests requisits exigits:

Artículo 9. Principios aplicables a los requisitos exigidos.

1. Las Administraciones Públicas no podrán exigir requisitos, controles previos o garantías equivalentes o comparables, por su finalidad a aquellos a los que ya esté sometido el prestador en España o en otro Estado miembro.

2. Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio deberán ajustarse a los siguientes criterios:

a) No ser discriminatorios.

b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general.

c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general.

d) Ser claros e inequívocos.

e) Ser objetivos.

f) Ser hechos públicos con antelación.

g) Ser transparentes y accesibles.

3. El acceso a una actividad de servicio o su ejercicio se regirá por el principio

de igualdad de trato y no discriminación.

En conseqüència, els requisits específics s’hauran de justificar adequadament, d’acord amb aquests principis. Potser els que mereixeran més atenció són la seva justificació per una raó imperiosa d’interès general (concepte ja comentat i que en aquest supòsit afectarà bàsicament a la salut pública i a la protecció del medi ambient i l’entorn urbà), així com la seva proporcionalitat amb aquella raó.

En relació a aquests requisits també s’ha de tenir present que, d’acord amb l’art. 11, no es pot supeditar l’accés o exercici d’una activitat de serveis, entre d’altres, a composició de plantilla (disposar d’un nombre mínim d’empleats), o a fixar l’obligació al prestador de realitzar altres serveis específics.

La disposició addicional setena de la Llei 25/2009 preveu que en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei (per tant, el 27 de juny de 2010), el govern ha de proposar els canvis normatius necessaris per tal de garantir la llibertat d’elecció dels prestadors de serveis funeraris. (7) Malgrat aquesta previsió pugui justificar una demora en l’adopció de mesures d’adequació de la normativa pròpia dels serveis funeraris, entenem que aquesta actuació seria un error que podria provocar inseguretat jurídica i la ficció d’una vigència irreal d’una normativa contrària a la Directiva de Serveis.

e) Normativa comercial

La Generalitat de Catalunya ha procedit a l’adequació de la seva normativa comercial a la Directiva de Serveis mitjançant el Decret llei 1/2009, de 12 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, publicat en el DOGC de 28 de desembre. No entrarem a valorar la més que dubtosa adequació del Decret llei a la Directiva de Serveis. Ni pertoca fer-ho en aquest treball, ni tindrà una incidència efectiva en els ajuntaments, que hauran d’aplicar la llei (8). No obstant si que hem de fer una reflexió sobre la seva afectació en la normativa municipal, i més concret, en relació als Programes d’Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) aprovats pels ajuntaments.

La disposició derogatòria primera del Decret llei deroga la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, el Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials, i qualsevol altre disposició que s’hi oposi. En conseqüència, hauríem d’entendre que tots els POEC aprovats pels Ajuntaments, redactats en execució de la llei i Pla Territorial Sectorial derogats, també han quedat derogats, per la seva oposició al Decret llei, així com a la Directiva de Serveis i a la mateixa Llei 17/2009. S’ha de tenir en compte que els POEC no suposen altra cosa que una limitació a la implantació d’activitat de serveis (comercials), sense complir en cap cas amb els requisits fixats a la Directiva de Serveis per regular aquestes limitacions (no discriminació, motivats per raons imperioses d’interès general i proporcionals).

No obstant la disposició transitòria sisena del Decret llei ens pot generar una certa confusió, ja que preveu que els POEC en procés d’aprovació definitiva per la direcció general competent en matèria de comerç en el moment de la seva entrada en vigor s’han de tramitar d’acord amb la Llei 18/2005 i el Decret 378/2006. Entenem que aquesta previsió tan sols pot fer referència a tramitació administrativa, i mai a contingut, ja que aquest s’haurà d’adequar a la Directiva de Serveis i a la Llei 17/2009. Per tant, aconsellem que els ajuntaments entenguin derogats els seus POEC (instrument que a més desapareix de la normativa) i per tant no els apliquin. Pels que tinguin POEC en tràmit, l’aconsellable és que arxivin l’expedient sense més tràmits, i en el cas que ja l’hagin tramès a la Direcció General competent per a la seva aprovació definitiva, que desisteixin del tràmit. En cas contrari, podrien assumir les responsabilitats econòmiques per incompliment previstes a la disposició final quarta de la Llei 17/2009.

4. Aplicació de la Llei 25/2009 a les activitats innòqües.

Un dels supòsits en els quals l’aplicació directa de la Directiva comunitària per part dels ens locals es dóna és en aquelles activitats dites innoqües, que per la seva baixa incidència ambiental la legislació catalana (llei 3/1998, de 27 de febrer, llei 20/2009, de 4 de desembre) no regula però que resten igualment afectades per la Directiva 2006/123 CE i per la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, de manera que si fins a l’entrada en vigor de l’esmentada legislació, el seu règim de intervenció era el de llicència municipal d’ús, a partir d’ara opera el règim de comunicació prèvia.

A partir d’aquí, la primera conseqüència, és que no hi ha procediment administratiu previ. Una vegada l’interessat ha presentat la comunicació i documentació exigida, ha declarat que compleix amb els requisits legals exigibles a l’activitat, i així mateix, es compromet a mantenir-los durant la vida d’aquesta activitat, l’interessat pot començar a exercir-la.

Ara bé. això no evita, com a segona conseqüència, la facultat de comprovació a posteriori de l’Administració, per tal de verificar el compliment de la normativa reguladora (urbanística i sectorial) de l’activitat. Molt més que això, l’article 39.2 bis de la Llei 30/1992, introduït per la Llei 25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici estableix com una obligació de les Administracions públiques de vetllar pel compliment dels requisits aplicables segons la legislació vigent, per la qual cosa, “ …podran comprovar, verificar, investigar i inspeccionar els fets, actes, elements, activitats, estimacions i altres circumstàncies que es produeixen.”

Cal llegir el verb “podrán”, no com una possibilitat discrecional, sinó com una potestat legal de caràcter reglat que la Llei atorga expressament a l’Administració. I en virtut d’aquesta comprovació, la tercera conseqüència és que si es constata una inexactitud, omissió o falsedat essencial en el compliment dels requisits que habiliten al titular per a l’exercici de l’activitat, l’Ajuntament, a l’empara de l’article 71 bis, 4, paràgraf segon, de la Llei 30/1992, també introduït per la Llei 25/2009, prèvia audiència a l’interessat, a l’empara de l’article 84 de la Llei 30/1992, es dictarà, si s’escau, resolució, en la que es declararà l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ a l’inici de l’activitat, i declarar l’obligació de cessar-ne l’exercici.

En aquest sentit, cal fer esment a dos supòsits de fet particulars, en els que, malgrat tractar-se d’activitats no incloses a la legislació autonòmica, resten exclosos del règim jurídic de comunicació prèvia. Un d’aquests es dóna quan l’ús al que fa referència l’activitat s’admet, segons el planejament urbanístic, amb caràcter provisional, i l’altre és el cas que l’activitat, es vulgui dur a terme en sòl no urbanitzable. En ambdós casos la legislació urbanística prescriu un procediment administratiu específic, -articles 53 i 54 i 47 a 52 , respectivament, del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

En aquests supòsits, s’interpreta que, tant per les dificultats que comportaria l’eventual implantació de l’activitat en l’execució del planejament en el cas de l’ús provisional, així com per l’afecció al medi i les peculiaritats del sòl urbanitzable, en el segon dels casos, concorren raons imperioses d’interès general, que necessàriament obliguen a tramitar els respectius procediments d’autorització administrativa prèvia (llicència municipal), de conformitat amb allò que disposa l’article 6 de la Llei 25/2009, de 23 de novembre.

A efectes pràctics, en el cas que sigui presentada una comunicació per dur a terme una activitat que es constati que l’ús és admissible amb caràcter provisional, o bé, es trobi en sòl no urbanitzable, l’Ajuntament haurà de dictar resolució en els termes de l’article 71 bis .4 , en la que es declari la impossibilitat de continuar o bé cessar l’exercici de l’activitat i informant que el titular interessat haurà de sol·licitar llicència municipal, que es tramitarà seguint el procediment previst a la legislació urbanística aplicable a cada cas. En última instància, no es pot obviar el fet que mai es poden entendre adquirits per silenci administratiu drets, en aquest cas, d’ús, contraris al planejament urbanístic9.

